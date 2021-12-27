Плач Иеремии

Экклесиаст

Комментарий

Название книги, ее авторство и место в ветхозаветном каноне

Возможные значения слова kohalat, ставшего еврейским названием этой книги, подробно обсуждены в примечаниях к гл. 1 Экклесиаста. LXX ekkUsiastes (откуда Vulg. Ecclesiastes и позднейшие названия в некоторых европейских традициях, в том числе в русской) отражают понимание этого слова как «созывающий собрание» (гр. ekklesia — евр. kahilla 'собрание’). К Мартину Лютеру восходит перевод слова kohalat как 'Проповедник’ (нем. Prediger), распространенный в немецких протестантских переводах (так же называется и вся книга).

Тот факт, что авторство книги очень рано было приписано царю Соломону, неудивителен: Экклесиаст начинается словами dibre kohalat ban-dawid malak birusalayim 'слова Проповедующего, сына Давида, царя в Иерусалиме’, а, как известно, единственным сыном Давида, воцарившимся над Израилем, был Соломон. Этой идентификации, несомненно, способствовала отраженная в Библии (и распространившаяся позднее по всему Ближнему Востоку) традиция, согласно которой царь Соломон был великим мудрецом, справедливым судьей (1R 3.28 «И услышал весь Израиль о приговоре, который вынес царь, и боялись они царя, ибо увидели, что мудрость Божия (возможно, — «великая мудрость») в нем, чтобы творить правосудие») и сочинителем многочисленных песен и притч, понимавшим язык растений и животных (1R 5.12 «и произнес он три тысячи притч, а песен его тысяча и пять»). Немало говорится и о том, что мудрость Соломона была хорошо известна окружающим народам (1R 5.10 «и стала мудрость Соломона больше мудрости всех сынов Востока»; 5.15 «и приходили от всех народов слушать мудрость Соломона»).

Гораздо менее вероятным представляется предположение, согласно которому поводом для отождествления kohalaf а с Соломоном послужили 1R 8.1 и 8.55, где в связи с последним употреблены глагол hikhil 'собирать’ и существительное kahal 'собрание’ («Тогда собрал ]yakhel\ Соломон старейшин Израиля»; «И благословил он собрание Израиля [kahalyisra ?//]»).

Кажется вполне естественным, что творивший в III в. до н. э. писатель вложил свои изречения в уста традиционного носителя притчевой мудрости—царя Соломона. В отличие от Плача Иеремии, где текст произведения не дает никаких оснований для того, чтобы приписать его великому пророку, целый ряд пассажей в Экклесиасте эксплицитно указывает на царское достоинство автора (например, 1.12 и далее). Таким образом, «псевдоэпиграфичность» в данном случае является частью авторского замысла, а не привнесена читателями и редакторами. В то же время множество стихов книги с трудом могут быть приписаны царю и выглядят естественными лишь в устах представителя гильдии «профессиональных мудрецов», находящегося в качестве советника при царском дворе (например, 10.4).

Вопрос о канонизации Экклесиаста часто рассматривается в связи с канонизацией Песни Песней. И в том, и в другом случае до нас дошли сведения о дискуссиях еврейских учителей II в. н. э. о том, «пачкает ли руки» соответствующая книга (таким образом обозначались в эту эпоху священные, канонические тексты в противоположность «обычным», профанным). В обоих случаях верх взяла умеренная позиция, по которой соответствующие книги признаются полноправно каноническими (такой взгляд обычно отождествляется с р. Гил- лелем в противоположность более консервативной точке зрения р. Шаммая). Существенно, что несмотря на ожесточенность полемики этот спор был скорее обсуждением уже свершившегося факта, а не дискуссией о возможности или невозможности канонизации (см. также Комментарий к Песни Песней). Впрочем, как показывает «редакторский» эпилог к книге, критицизм (подчас весьма радикальный) автора Экклесиаста был вполне очевиден уже для древнейших его читателей и нуждался в смягчении задолго до раввинистических дискуссий начала нашей эры.

Также в середине II в. н. э. в пользу каноничности Экклесиаста высказывался р. Акива, а к 190 г. относится его упоминание в списке канонических книг Мелитона Сардского. Попытки доказать канонический статус Экклесиаста для более ранних периодов выглядят крайне гипотетичными. Так, предполагаемое влияние Экклесиаста на девтероканониче- скую книгу Иисуса сына Сирахова вовсе не исключает возможность того, что в тот момент рассматриваемый нами текст еще не считался каноническим, не говоря уже о том, что некоторыми авторами выдвигалась и противоположная точка зрения—Экклесиаст был знаком с Премудростью Иисуса.

Существенно подчеркнуть, что канонизация той или иной ветхозаветной книги не была одномоментным актом ни в христианской, ни в иудейской традиции, поэтому, говоря об иудейском или христианском каноне, мы в первую очередь имеем в виду совокупность книг, считавшихся священными в тот или иной период и/или теми или иными авторами или общинами. Таким образом, употребление нами термина «канонический» никак не связано со статусом этих книг в современных иудейских и христианских общинах.

Плач Иеремии, Экклесиаст, Песнь песней - Перевод и комментарии

Москва 1998, 354 с.

Плач Иеремии, Экклесиаст, Песнь песней - Перевод и комментарии