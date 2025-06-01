Небольшая книга «Бог, свобода и Зло» представляет собой адаптацию весьма сложной аргументации в традиционных теологических вопросах, требовавших и требующих изощренной логической сноровки. В нынешнее время к логической сноровке добавилась и сложная логическая техника. Автор книги, профессор Университета Нотр Дам (США) Алвин Плантинга, является видным логиком, внесшим значительный вклад в так называемой семантике возможных миров, весьма сложном разделе современной математической логики, он охотно и успешно применяет логический аппарат для разрешения многих вопросов философии и теологии. Его усилия в этих областях снискали ему столь большую славу, что его по праву считают ведущей фигурой в философии религии западного мира.



Хотя в книге представлена упрощенная версия аргументации автора (в полном объеме ее можно найти в других книгах А. Плантинги — «Природа необходимости» и «Бог и другие умы»), книга эта не для легкого чтения. Да ведь и сами проблемы, рассматриваемые автором (почему Бог дозволяет зло), и доказательства существования Бога невероятно трудны. Автору удалось внести в обсуждение этих проблем весьма оригинальный вклад, что представляется, учитывая «возраст» проблем и число пытавшихся разрешить их людей, почти невозможным. Читателю предлагается уникальная возможность пройти по лабиринту сложнейших логических выкладок и прийти к выводам огромной важности.

Сентябрь 1993 доктор философских наук Виталий Целищев

Алвин Плантинга - Бог, свобода и зло

Пер. с англ.

Новосибирск. ВО «Наука», Сибирская издательская фирма. 1993.— 108 с.

ISBN 5—02—030717—3.

Алвин Плантинга - Бог, свобода и зло

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ВВЕДЕНИЕ

Часть I ЕСТЕСТВЕННАЯ АТЕОЛОГИЯ

A. Проблема зла

1. Вопрос: почему Бог дозволяет зло?

2. Противоречит ли себе теист?

3. Можем ли мы показать, что здесь нет противоречия?

4. Защита Свободной Воли

5. Во власти ли Бога сотворить любой возможный мир, какой Ему заблагорассудится?

6. Мог ли Бог сотворить мир, содержащий моральное добро, но без морального зла?

7. Межмировая греховность и сущность..

8. Оправданная Защита Свободной Воли

9. Совместимо ли существование Бога с тем количеством зла, которое есть в мире?

10. Совместимо ли существование Бога с естественным злом?

11. Делает ли существование зла сомнительным существование Бога?

B. Другие атеологические аргументы

Примечания

Часть II ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ

А.Космологический аргумент

B. Телеологический аргумент

C. Онтологический аргумент

1. Возражение Гонило

2. Ответ Ансельма

3. Возражение Канта

4. Возражение Канта бьет мимо

5. Видоизмененный аргумент

6. Фатальный изъян

7. Модальная версия аргумента

8. Изъян в лакировке

9. Аргумент переформулированный

10. Триумф аргумента

Примечания

Алвин Плантинга - Бог, свобода и зло - Введение

Эта книга посвящена рассмотрению и обсуждению философии религии, или же философским размышлениям на основные религиозные темы. Философские размышления (которые не очень-то сильно отличаются от простого тщательного обдумывания вопросов) на эти темы имеют давнюю историю: они восходят по меньшей мере к пятому веку до рождества Христова, когда некоторые греки долго и упорно размышляли по поводу религии, унаследованной от предков. В христианскую эру такие философские размышления начинаются с ранних отцов церкви в первом или втором веках; часто такие размышления назывались «патристикой», и продолжаются они до сих пор.



Сердцевиной многих главных мировых религий, например христианства, иудаизма, ислама, является вера в Бога. Конечно, эти религии — теистические религии — различаются между собой тем, как они понимают Бога. Христианская традиция, например, делает упор на Божьей любви и благожелательности; с мусульманской точки зрения, с другой стороны, Бог являет более произвольный характер. Имеются также уж слишком тонкие построения христианских теологов, которые провозглашают освобождение христианства от веры в Бога, пытаясь заменить ее верой в «само Бытие», или в «Основу Бытия», или во что-нибудь в этом роде. Но по большей части остается верным, что вера в Бога есть основание этих великих религий.



Но вера в Бога не совпадает с верой в то, что Бог существует, или же в то, что имеется такое существо, как Бог. Верить в существование Бога значит просто принимать суждение определенного рода,— а именно суждение, что есть такая личность, которая существует вечно, является всемогущей, совершенно мудрой, совершенно справедливой, которая сотворила мир и любит свои создания. А верить в Бога — это совсем другое дело. Апостольский символ веры начинается словами: «Верую в Бога, Всемогущего Отца, Творца Небес и земли...» Произносящий эти слова имеет в виду, что он не просто объявляет о факте принятия им определенного суждения в качестве истинного; на самом деле он подразумевает нечто гораздо большее. Верить в Бога значит уверовать в Бога, принять Его, посвятить Ему свою жизнь.



Верующий весь мир воспринимает совсем по-другому. Голубые небеса, зеленеющие леса, высокие горы, бурные океаны, друзья и семья, любовь во всех ее формах и различных проявлениях — все эти вещи верующий рассматривает как дар Божий. Вся вселенная является Ему преподношением: фундаментальная истина о реальности есть истина о Личности. Так что верование в Бога есть нечто большее, чем принятие суждения о существовании Бога. И все же даже этого немало. Нельзя верить в Бога и благодарить Его за горы и в то же время не верить, что есть такая личность, которую надо благодарить, и что Он в некотором смысле ответственен за горы. Точно так же нельзя уверовать в Бога и посвящать свою жизнь Ему, не веря, что Он существует: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (К евреям, 11: 6).



Важный аспект философии религии касается этой веры — веры в то, что Бог существует, что есть на самом деле существо, которому теисты поклоняются и в которого они уверовали. Эта вера, однако, не является повсеместно принятой. Многие отвергают ее; некоторые полагают іеоспоримым, что вера эта ложна и было бы неразумно принимать ее. В ответ некоторые теологи и теистические философы пытались привести убедительные аргументы или доказательства существования Бога. Это и составляет естественную теологию. Естественный теолог обычно не предлагает аргументов, призванных убедить людей в существовании Бога; на самом деле мало кто из верующих делает это, поскольку они считают эти аргументы неопровержимыми. Взамен типичное занятие естественной теологии состоит в том, чтобы показать рациональную приемлемость религиозной веры. Другие философы, конечно, представляют аргументы о ложности теистических вер; эти философы заключают, что вера в Бога очевидно иррациональна или необоснованна. Мы назвали бы это естественной атеологией.



Тогда одна из областей философии религии имеет дело с рациональной приемлемостью теистической веры.



Тут рассматриваются аргументы естественной теологии и естественной атеологии. Нас будет занимать вопрос об успешности подобной аргументации и то, в какой степени аргументы обеспечивают доказательства или свидетельства в пользу соответствующей позиции. Конечно, эта тема — не единственная в философии религии, но она является важной и на ней-το и будет сосредоточено внимание в этой книге.



Конечно, эта тема — рациональность теистической веры — не ограничена рамками философского анализа и волнует не только философов. Она занимает видное место в литературе, например в «Потерянном Рае» Мильтона, как и в «Братьях Карамазовых» Достоевского, или же в некоторых романах Томаса Гарди. Та же тема может быть обнаружена в произведениях многих современных писателей — например Джерарда Мэнли Хопкинса, Т. С. Элиота, Питера де Врая и, вероятно, Джона Апдайка. Было бы трудно, если вообще возможно, дать ясное и полезное определение философского подхода к этой теме в противоположность, скажем, литературному подходу, да в этом и нет нужды. Гораздо лучше дать почувствовать философский подход через некоторые представительные образцы его применения. Эта книга и есть пример такого подхода. При обсуждении проблем естественной теологии и естественной атеологии я не буду принимать позу высокого безразличия; наоборот, я буду детально разбирать основные положения, делая упор на том, что мне кажется истинным.



Но я не буду пытаться сказать хоть что-нибудь о каждом важном аргументе или о каждой теме, возникающей по ходу обсуждения, потому что это значило бы сказать слишком мало о каждой из них. Вместо этого я сконцентрирую свое внимание на двух традиционных аргументах: онтологическом аргументе как примере естественной теологии и проблеме зла как наиболее важном вопросе естественной атеологии. (Многое из того, о чем я должен был сказать по другим темам и аргументам, можно найти в книге «Бог и Другие Умы» (God and Other Minds. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1967)). Я верю, что некоторые последние достижения в философии логики, в частности концентрирующиеся вокруг идеи возможных миров, по-настоящему освещают эти классические темы. Скромное новшество этой книги состоит в моей попытке показать, как эти достижения проливают свет на эти темы. Многое из того, что нашло место в настоящей книге, можно найти в более строгом и полном виде в моей книге «Природа необходимости» (The Nature of Necessity. Oxford: Clarendon Press, 1974).



Я старался изложить материал в философски точной и тщательной манере. Но вместе с тем я прилагал много усилий для того, чтобы сделать изложение ясным и простым, насколько это позволял предмет. Эти глобальные темы представляют интерес и занимают многих людей, а не только профессиональных философов и теологов. Поэтому я надеюсь, что эта книга будет полезна как новичкам в философии, так и пресловутому общему читателю. Все, что требуется для понимания содержания книги, это, надеюсь, лишь решимость следовать аргументам и желание серьезно размышлять о ее деталях.

Алвин Плантинга - Бог, свобода и зло - Проблема зла



Предположим, что мы начинаем с того, что я назвал естественной атеологией,— с попытки доказать, что Бога не существует или что, во всяком случае, неразумно или иррационально полагать, что Он существует. Этот, может быть, наиболее широко распространенный и впечатляющий аргумент в естественной атеологии связан с трактовкой проблемы зла. Многие философы полагают, что наличие зла представляет серьезную проблему для теистов, другие философы считают, что наличие зла (или, по крайней мере, число и виды зла, которые мы в действительности обнаруживаем) делает неразумной или рационально неприемлемой веру в Бога.



В мире и в самом деле много зла, и некоторые его виды перечислены Давидом Юмом:



«Но хотя эти нападения извне, которым мы подвергаемся со стороны животных, людей, всех враждебных нам стихий, сказал Димей, и образуют ужасный каталог страданий, все же они ничто по сравнению с теми страданиями, которые возникают внутри нас вследствие расстроенного состояния нашего духа и тела. Сколько людей мучительно томятся в болезнях!