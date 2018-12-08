Игумнов - архимандрит Платон - Православное нравственное богословие
Предлагаемый курс Нравственного богословия составлен на материале лекций, прочитанных в 1989—1993 годах в Московской Духовной Семинарии и частично в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. После долгих десятилетий вынужденного молчания Русская Православная Церковь обретает законную возможность для выражения в полный голос своего богословского исповедания в различных областях христианского учения и свидетельства, включая и область нравственности.
Основное содержание предлагаемого курса лекций составляет изложение важнейших нравственных понятий в их богословском освещении и раскрытии. Курс лекций, рассчитанный на восприятие углубленного этико-богословского видения человека, построен с привлечением ценных теоретических обобщений, содержащихся в работах отечественных и зарубежных богословов, психологов и философов: митрополита Московского Филарета, святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Кавказского (Брянчанинова), епископа Гурия Иркутского (Степанова), протоиерея Сергия Булгакова, протоиерея Георгия Флоровского, М.М. Бахтина, Ф. Бекле, К. Вильямса, Л.С. Выготского, К. Вьенера, Дж. Гивитца, Г. Гратсеса, Л.Н. Гумилева, У. Джемса, О.Г. Дробницкого, С.З. Зарина, И.А. Ильина, А.Н. Леонтьева, А.Ф. Лосева, Н.О. Лосского, П. Массена, А. Маслоу, Т. А. Немчина, И. Рацингера, B.C. Соловьева, С.Н. Трубецкого, Ф. Фургера, Э. Фромма, С. Харакаса, К. Харни, Э. Эриксона, К.Г. Юнга и многих других.
В предлагаемом курсе лекций говорится о том, что человек является носителем трех начал — естественного, разумного и Божественного, что его жизнь протекает одновременно в трех сферах бытия — природной, социальнокультурной и религиозной, что человеческая личность обладает даром свободы, в стихии которой она осуществляет нравственный выбор, ценностную ориентацию и реализацию смысла своего существования, что личность ориентирована на свое собственное бытие, на этическое отношение к окружающему миру и на религиозное отношение к Богу, что норма, ценность и благо соответствуют трем названным аспектам ориентации личности и являются ступенями восходящего ряда на пути ее богоуподобления и достижения ею идеальной полноты бытия, что человек, как и мир, бездонен и что только в исполнении Божественного творческого замысла о человеке и в причастности человека к нетварной Божественной благодати открываются начало и последний смысл человеческого предназначения в мире.
Архимандрит Платон - Православное нравственное богословие
Архимандрит Платон (Игумнов), 1994
макет и художественное оформление — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994
Архимандрит Платон - Православное нравственное богословие - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
- Нравственное богословие как дисциплина
- Необходим ость изучения Нравственного богословия
- Нравственное богословие и нехристианская этика
- Предмет и источники Нравственного богословия
- История нравственного богословия
ГЛАВА I. РАЗВИТИЮ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
- Проблема личности в Нравственном богословии
- Нравственное начало в становлении личности
- Развитие личности и мировоззрения ребенка
- Формирование религиозного сознания
- Формирование ценностного сознания
- Развитие личности в среднем возрасте
- Стадии ра жития личности
ГЛАВА II. ЕСТЕСТВЕННЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН
- Реальность естественного нравственного закона
- Естественный нравственный закон в учении святого апостола Павла
- Естественный нравственный закон в учении отцов Церкви
- Содержание естественного нравственного закона
- Теории нравственной санкции
- Автономная пика
- Естественный примененный закон и православная этика
ГЛАВА III. ЭМОЦИИ, ВЛЕЧЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ
- Эмоционально-потребностная сфера в структуре личности
- Виды эмоциональных состояний
- Возникновение, продолжительность и диапазон эмоций
- Функции эмоций
- Христианский ииляд на эмоции
- Роль эмоций в нравственной жизни
- Влечение как эмоциональное переживание потребности
- Возникновение, характер и контролируемость влечений
- Потребность как стремление личности к переживанию блага
- Основные категории потребностей
- Аффилиативная потребность
- Потребности в структуре жизнедеятельности личности
- Формирование потребности в процессе становления личности
ГЛАВА IV. НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
- Нравственное сознание в структуре личности
- Стыд как первоначальное проявление нравственного сознания
- Стыд как переживание вин и экзистенциальной исключительности
- Стыд и несостоятельность ложной надежды
- Совесть как категория нравственного сознания
- История термина «совесть» в античной и христианской письменности
- Взгляд на совесть в патристической письменности
- Теории совести
- Функционирование совести
- Основные функции совести
- Состояния совести
- Освящение совести
- Воспитание совести
- Нравственное учение о долге
- Метафизический и этический аспекты должного
- Интерпретация долга в философии И.Канта и Н.Ф.Федорова
- Долг как сознание нравственной необходимости
- Практическая деонтология Запада и православная этика
- Обязанность как требование нравственного закона
- Определение и содержание понятия ответственности
- Ответственность как принцип отношения к жизни
- Нравственная ответственность и проблема личной виновности
- Универсальное значение ответственности как формы нравственного сознания
- Понятие воздаяния в Священном Писании
- Воздаяние как онтологический принцип
- Сознание воздаяния в личной жизни
ГЛАВА V. СВОБОДА НРАВСТВЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
- Тема свободы в учении Церкви
- Свобода как основа нравственного становления личности
- Свобода и самоопределение человека в материально-духовном мире
- Самовыявление твари через форму, индивидуальность и ипостась
- Свобода богозданного человека
- Нравственная свобода личности
- Виды нравственной свободы
- Эмпирическая и трансцендентальная свобода
- Борьба мотивов в ситуации морального выбора
- Детерминизм и индетерминизм
- Свобода самоопределения и феноменология зла
- Потеря духовной свободы и грех
- Взгляд на грех в Священном Писании
- Грех как ошибка в духовном самоопределении человека
- Причины греха
- Нечистые, злые и власфемические помыслы
- Развитие страстного помысла и грех
- Последствия греха
- Природный эгоизм и проблема личного соперничества
- Грех и феноменология отчуждения личности
- Преодоление греха и достижение совершенной свободы
- Свобода человека и воля Божия
- Свобода Божественного произволения
- Нравственно-богословский аспект свободы Богочеловека
- Предопределение Божие и нравственная свобода человеческой личности
ГЛАВА VI. ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И НРАВСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ
- Личность в системе ценностных ориентации
- Достоинство и назначение человека
- Диалектика достоинства и унижения личности
- Эмпирическая и метафизическая судьба человека
- Ценность и обреченность личности в духовно не преображенном мире
- Аспекты ценностной ориентации личности
- Честь как принцип отношения человека к собственному существованию
- Честность как принцип отношения человека к человеку
- Благочестие как принцип религиозного отношения человека к Богу
- Благочестие как путь деятельной и созерцательной жизни
- Место добродетели в системе нравственных ценностей
- Добродетель в античной и христианской письменности
- Описание добродетелей как системы ценностей
- Ориентация на конформность как результат порочности личности
- Преодоление порочности в ценностном переживании добродетели
- Ценностный самоотчет и мировоззренческая ориентация личности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Архимандрит Платон - Православное нравственное богословие - Свобода Божественного произволения
Свобода человека не может быть понятой до конца и во всей своей необъятной глубине вне тайны свободы Бога, которая становится доступной для человека лишь в той степени, в какой Сам Бог открывает Свою волю. Воля Божия — это свобода любви и благости Божией, это надмирная, абсолютная и ничем не офаниченная свобода Бога. О свободе Бога можно говорить, основываясь на традиционных принципах апофатического и катафатического богословия. В то время как апофатический принцип позволяет открыть абсолютную непостижимость свободы Бога, катафатический принцип позволяет утверждать власть Бога над Своим творением. С точки зрения апофатического богословия, свобода Бога - это чистое понятие разума. Понятие свободы Бога трансцендентно для человеческой мысли, оно не может быть предметом теоретического познания.
Мы никак не можем представить свободу Бога как способность выбора поступать так или иначе: человеческие аналогии здесь лишены всякого основания. Свобода Бога выше всех человеческих понятий и представлений. Бог абсолютно свободен в Своем бытии, которое не зависит ни от каких пространственно-временных и причинно-следственных категорий. Время и пространство сотворены Богом и составляют фон для бытия твари, но не Творца. Непостижимость свободы Бога есть аксиома апофатического богословия. С точки зрения катафатического богословия, Бог открывает Свою свободу в Своих энергиях, то есть действиях. Он творит то, что хочет. Поэтому и здесь также подчеркивается непостижимость Его свободы и утверждается абсолютная независимость Его Божественной воли. Эту независимость подчеркивают пророки: Бог решил, «и кто отклонит Его? Он делает, что хочет душа Его» (Иов 23, 13). Бог действует по Своей воле и не нуждается ни в каком человеческом указании. Ему не нужен человеческий советник (Ис. 40, 13).
Он имеет полную власть на небе и на земле (Мф. 28, 18). Все подчиняется Ему — силы природы и стихии. В Первом послании к коринфянам святого Климента Римского мы встречаем торжественное описание установленного по воле Бога порядка космоса: «Небеса, по Его распоряжению движущиеся, в мире повинуются Ему: и день, и ночь совершают определенное им течение... Солнце и лики звезд, по Его повелению, согласно, без малейшего уклонения проникают на назначенные им пути... Беспредельное море, по Его усмотрению совокупленное в большие водные массы, не выступает за положенные ему преграды... Непроходимый для людей океан и миры, за ним находящиеся, управляются теми же повелениями Господа. Времена года — весна, лето, осень и зима — мирно сменяются одни другими. Определенные ветры, каждый в свое время, беспрепятственно совершают свое служение. Неиссякающие источники, созданные для наслаждения и здоровья, непрестанно доставляют людям свою влагу, необходимую для их жизни».
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