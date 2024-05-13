«Ты держишь жребий мой» — так воспевал Бога царь Давид, сознавая, что именно Он определяет путь его жизни. Прежде Давида царём Израиля был Саул, но Бог отверг его, потому что Саул не стремился в точности исполнять повеления Господа. Богу нужен был человек, который исполнил бы все Его желания, и Он нашёл Давида — мужа по сердцу Своему. Не всё было гладко в жизни Давида. Он делал серьёзные грехи, но Господь мог приводить его в глубокое сокрушение по поводу этих преступлений, и таким образом Давид оставался «мужем по сердцу Божьему». Действие Господа в жизни Давида — славно и поучительно для людей, почему и описано для нас в наставление.

Искупленные дети Божьи во все века — это произведения великого Скульптора, и рассматривать их — значит любоваться искусством великого Мастера. Возможно, рассматривание дел Божьих будет одним из интереснейших занятий на небесах, где мы увидим миллиарды искупленных Господом и нам станут понятны судьбы их, мы узнаем, как Господь достиг того, что они оказались среди блаженных жителей Небесного Иерусалима. Как это будет на небесах — неизвестно, но на земле полезно знать о жизни тех, над кем работал Господь, и потому жизнеописания на такую тему — доброе дело.

Скромно ли писать о себе? Мудрость, сходящая свыше,— скромна (Иак. 3, 17), и потому скромность — хорошая черта характера. Уверен, что вопрос скромности находит своё решение не в том, пишем мы о себе или не пишем, а в том, как пишем. Если нами руководит желание выставить себя героем, то написанное обнаружит нашу нескромность. А если нами движет желание показать действия Господа в нашей жизни, то написанное не будет осудительным в глазах любящих Бога. Только как правильно передать пережитое? Как доподлинно вспомнить происходившее, не упустить важное и не сделать ударение на второстепенное?

Вспоминаю прошлое время, людей, с которыми связана моя жизнь, и волнуется сердце. Прошли годы, многие, с которыми вместе что­то делали, уже ушли в вечность, многие ещё живы, но уже состарились. С кем­то поддерживаю связь, о ком­то слышу от других, а о ком-то и ничего не знаю. А было время, когда мы влияли друг на друга, вместе делали ответственное дело, решали серьёзные вопросы, считались друг с другом, а где­то, может, и пренебрегали друг другом. Так бывает в жизни, и всё записано у Бога, ничего не исчезло.

Плетт И. П. - В руках великого Мастера - Автобиографическая повесть

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2010. – 285 с.

Плетт И. П. - В руках великого Мастера – Содержание

Предисловие

Мои родители

Детство

Дорога на запад

В Польше

Дальше на запад

Жизнь в деревне

В лагере

Дорога на восток

В Сибири

Голод

Моё воспитание

Приятная новость

Неожиданная встреча

Дорога к отцу

Жизнь с отцом

Первое посещение тюрьмы

Ученик токаря

Заслон на пути к истине

Знакомство с молодёжью

Георгий Гордеевич

Покаяние

Крещение

Неприятность

Потоки радости

Узы любви

Знакомство с верующими

Движимая любовью

Моё упование под угрозой

В Баку

Снова в Моздоке

Последний год в армии

Дома

Первые послания

Ловушка

Избрание пресвитера

Выход из хора

Лжеучение

Посещение Ташкента

Выход из общины

Руководство общины

Печальное отделение

Не одиноки

Не все удержались на узком пути

Доверие церкви

Усилия к возвращению

Путь новый и живой

Первое посещение Ферганы

Избрание на труд в Средней Азии

У прокурора

Служение по городам

Совещания Совета церквей

Впервые в неволе

Этапы

Изолятор КГБ

В тюрьме

Судебный процесс

Недолго вместе

В Яване

Жизнь общины

Лагерные будни

Освобождение

Николай Павлович

Прерванный праздник Жатвы

Снова разлука

Труд в издательстве

Семья в моё отсутствие

Дело Божье неистребимо

Второй срок

Первые дни на свободе

Служение в Средней Азии

В спецприёмнике

Служение и новый арест

Суд

В камере осуждённых

В Бекабаде

По этапам

Снова в зоне

Долгожданное освобождение

Послесловие