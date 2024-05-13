Плетт - В руках великого Мастера
«Ты держишь жребий мой» — так воспевал Бога царь Давид, сознавая, что именно Он определяет путь его жизни. Прежде Давида царём Израиля был Саул, но Бог отверг его, потому что Саул не стремился в точности исполнять повеления Господа. Богу нужен был человек, который исполнил бы все Его желания, и Он нашёл Давида — мужа по сердцу Своему. Не всё было гладко в жизни Давида. Он делал серьёзные грехи, но Господь мог приводить его в глубокое сокрушение по поводу этих преступлений, и таким образом Давид оставался «мужем по сердцу Божьему». Действие Господа в жизни Давида — славно и поучительно для людей, почему и описано для нас в наставление.
Искупленные дети Божьи во все века — это произведения великого Скульптора, и рассматривать их — значит любоваться искусством великого Мастера. Возможно, рассматривание дел Божьих будет одним из интереснейших занятий на небесах, где мы увидим миллиарды искупленных Господом и нам станут понятны судьбы их, мы узнаем, как Господь достиг того, что они оказались среди блаженных жителей Небесного Иерусалима. Как это будет на небесах — неизвестно, но на земле полезно знать о жизни тех, над кем работал Господь, и потому жизнеописания на такую тему — доброе дело.
Скромно ли писать о себе? Мудрость, сходящая свыше,— скромна (Иак. 3, 17), и потому скромность — хорошая черта характера. Уверен, что вопрос скромности находит своё решение не в том, пишем мы о себе или не пишем, а в том, как пишем. Если нами руководит желание выставить себя героем, то написанное обнаружит нашу нескромность. А если нами движет желание показать действия Господа в нашей жизни, то написанное не будет осудительным в глазах любящих Бога. Только как правильно передать пережитое? Как доподлинно вспомнить происходившее, не упустить важное и не сделать ударение на второстепенное?
Вспоминаю прошлое время, людей, с которыми связана моя жизнь, и волнуется сердце. Прошли годы, многие, с которыми вместе чтото делали, уже ушли в вечность, многие ещё живы, но уже состарились. С кемто поддерживаю связь, о комто слышу от других, а о ком-то и ничего не знаю. А было время, когда мы влияли друг на друга, вместе делали ответственное дело, решали серьёзные вопросы, считались друг с другом, а гдето, может, и пренебрегали друг другом. Так бывает в жизни, и всё записано у Бога, ничего не исчезло.
Плетт И. П. - В руках великого Мастера - Автобиографическая повесть
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2010. – 285 с.
Плетт И. П. - В руках великого Мастера – Содержание
Предисловие
- Мои родители
- Детство
- Дорога на запад
- В Польше
- Дальше на запад
- Жизнь в деревне
- В лагере
- Дорога на восток
- В Сибири
- Голод
- Моё воспитание
- Приятная новость
- Неожиданная встреча
- Дорога к отцу
- Жизнь с отцом
- Первое посещение тюрьмы
- Ученик токаря
- Заслон на пути к истине
- Знакомство с молодёжью
- Георгий Гордеевич
- Покаяние
- Крещение
- Неприятность
- Потоки радости
- Узы любви
- Знакомство с верующими
- Движимая любовью
- Моё упование под угрозой
- В Баку
- Снова в Моздоке
- Последний год в армии
- Дома
- Первые послания
- Ловушка
- Избрание пресвитера
- Выход из хора
- Лжеучение
- Посещение Ташкента
- Выход из общины
- Руководство общины
- Печальное отделение
- Не одиноки
- Не все удержались на узком пути
- Доверие церкви
- Усилия к возвращению
- Путь новый и живой
- Первое посещение Ферганы
- Избрание на труд в Средней Азии
- У прокурора
- Служение по городам
- Совещания Совета церквей
- Впервые в неволе
- Этапы
- Изолятор КГБ
- В тюрьме
- Судебный процесс
- Недолго вместе
- В Яване
- Жизнь общины
- Лагерные будни
- Освобождение
- Николай Павлович
- Прерванный праздник Жатвы
- Снова разлука
- Труд в издательстве
- Семья в моё отсутствие
- Дело Божье неистребимо
- Второй срок
- Первые дни на свободе
- Служение в Средней Азии
- В спецприёмнике
- Служение и новый арест
- Суд
- В камере осуждённых
- В Бекабаде
- По этапам
- Снова в зоне
- Долгожданное освобождение
Послесловие
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