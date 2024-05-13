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Плетт - В руках великого Мастера

Плетт И. П. - В руках великого Мастера - Автобиографическая повесть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
«Ты держишь жребий мой» — так воспевал Бога царь Давид, сознавая, что именно Он определяет путь его жизни. Прежде Давида царём Израиля был Саул, но Бог отверг его, потому что Саул не стремился в точности исполнять повеления Господа. Богу нужен был человек, который исполнил бы все Его желания, и Он нашёл Давида — мужа по сердцу Своему. Не всё было гладко в жизни Давида. Он делал серьёзные грехи, но Господь мог приводить его в глубокое сокрушение по поводу этих преступлений, и таким образом Давид оставался «мужем по сердцу Божьему». Действие Господа в жизни Давида — славно и поучительно для людей, почему и описано для нас в наставление.
Искупленные дети Божьи во все века — это произведения великого Скульптора, и рассматривать их — значит любоваться искусством великого Мастера. Возможно, рассматривание дел Божьих будет одним из интереснейших занятий на небесах, где мы увидим миллиарды искупленных Господом и нам станут понятны судьбы их, мы узнаем, как Господь достиг того, что они оказались среди блаженных жителей Небесного Иерусалима. Как это будет на небесах — неизвестно, но на земле полезно знать о жизни тех, над кем работал Господь, и потому жизнеописания на такую тему — доброе дело.
Скромно ли писать о себе? Мудрость, сходящая свыше,— скромна (Иак. 3, 17), и потому скромность — хорошая черта характера. Уверен, что вопрос скромности находит своё решение не в том, пишем мы о себе или не пишем, а в том, как пишем. Если нами руководит желание выставить себя героем, то написанное обнаружит нашу нескромность. А если нами движет желание показать действия Господа в нашей жизни, то написанное не будет осудительным в глазах любящих Бога. Только как правильно передать пережитое? Как доподлинно вспомнить происходившее, не упустить важное и не сделать ударение на второстепенное?
Вспоминаю прошлое время, людей, с которыми связана моя жизнь, и волнуется сердце. Прошли годы, многие, с которыми вместе что­то делали, уже ушли в вечность, многие ещё живы, но уже состарились. С кем­то поддерживаю связь, о ком­то слышу от других, а о ком-то и ничего не знаю. А было время, когда мы влияли друг на друга, вместе делали ответственное дело, решали серьёзные вопросы, считались друг с другом, а где­то, может, и пренебрегали друг другом. Так бывает в жизни, и всё записано у Бога, ничего не исчезло.

Плетт И. П. - В руках великого Мастера - Автобиографическая повесть

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2010. – 285 с.

Плетт И. П. - В руках великого Мастера – Содержание

Предисловие
  • Мои родители
  • Детство
  • Дорога на запад
  • В Польше
  • Дальше на запад
  • Жизнь в деревне
  • В лагере
  • Дорога на восток
  • В Сибири
  • Голод
  • Моё воспитание
  • Приятная новость
  • Неожиданная встреча
  • Дорога к отцу
  • Жизнь с отцом
  • Первое посещение тюрьмы
  • Ученик токаря
  • Заслон на пути к истине
  • Знакомство с молодёжью
  • Георгий Гордеевич
  • Покаяние
  • Крещение
  • Неприятность
  • Потоки радости
  • Узы любви
  • Знакомство с верующими
  • Движимая любовью
  • Моё упование под угрозой
  • В Баку
  • Снова в Моздоке
  • Последний год в армии
  • Дома
  • Первые послания
  • Ловушка
  • Избрание пресвитера
  • Выход из хора
  • Лжеучение
  • Посещение Ташкента
  • Выход из общины
  • Руководство общины
  • Печальное отделение
  • Не одиноки
  • Не все удержались на узком пути
  • Доверие церкви
  • Усилия к возвращению
  • Путь новый и живой
  • Первое посещение Ферганы
  • Избрание на труд в Средней Азии
  • У прокурора
  • Служение по городам
  • Совещания Совета церквей
  • Впервые в неволе
  • Этапы
  • Изолятор КГБ
  • В тюрьме
  • Судебный процесс
  • Недолго вместе
  • В Яване
  • Жизнь общины
  • Лагерные будни
  • Освобождение
  • Николай Павлович
  • Прерванный праздник Жатвы
  • Снова разлука
  • Труд в издательстве
  • Семья в моё отсутствие
  • Дело Божье неистребимо
  • Второй срок
  • Первые дни на свободе
  • Служение в Средней Азии
  • В спецприёмнике
  • Служение и новый арест
  • Суд
  • В камере осуждённых
  • В Бекабаде
  • По этапам
  • Снова в зоне
  • Долгожданное освобождение
Послесловие
Views 492
Rating 5.0 / 5
Added 13.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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