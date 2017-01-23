Еще в недавнем прошлом, примерно до 40-х годов нашего века в жизни русского Севера сказки, песни, причитания и т. д. были естественной необходимостью, органичной и потому неосознаваемой частью народного быта. Устное народное творчество жило совершенно независимо от своего, так сказать, научного воплощения, совершенно не интересуясь бледным своим отражением, которое мерцало в книжных текстах фольклористики и собирательства.

Фольклорное слово, несмотря на все попытки «обуздать» его и «лаской и таской», сделать управляемым, зависимым от образования, слово это никогда не вмещалось в рамки книжной культуры. Оно не боялось книги, но и не доверяло ей. Помещенное в книгу, оно почти сразу хирело и блекло. (Может быть, один Борис Викторович Шергин — этот истинно самобытный талант — сумел так удачно, так непринужденно породнить устное слово с книгой.)

Могучая музыкально-речевая культура, созданная русскими, включала в себя множество жанров, множество видов самовыражения. Среди этого множества отдельные жанры вовсе не стремились к обособлению. Каждый из них был всего лишь одним из камней в монолите народной культуры, частью всей необъятной, как океан, стихии словесного творчества, неразрывного, в свою очередь, с другими видами творчества.

Плотников Владимир Ильич - Онтология: Хрестоматия

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004.832 с. («Gaudeamus»)

ISBN 5-8291-0406-7 (Академический Проект)

ISBN 5-88687-149-7 (Деловая книга)

Плотников Владимир Ильич - Онтология: Хрестоматия - Содержание

Пролог

Часть 1

Тема 1. С чего целесообразнее начинать изучение философии?

Раздел 1. Историческая судьба мифологии и ее оценка современной наукой и философией Тема 2. Первобытная мифология и магические практики Тема 3. Миф и епос Тема 4.Миф и трагедия

Раздел 2.Становление основных форм духовной жизни современного общества и роль философии в этом процессе Тема 5. Мифология и философия Тема 6. Религиозное миросозерцание и роль философии в диалоге религии и науки Тема 7. Научное мировоззрение и функции в обосновании и развитии наук

Раздел 3. Культурно-историческое основание духовной жизни людей и роль философии в его нормировании и осмыслении Тема 8. Феномен истории и место философии в становлении структуры исторического знания Тема 9. Философская рефлексия над историческим выбором и опытом локального социокультурного развития Тема 10. Идеализированная картина всемирной истории. Ее духовные истоки и мыслимые пределы

Раздел 4. Современные модели всемирной истории, их теоретические основания и жизненный смысл Тема 11. Формационная модель всемирной истории, ее социально-экономические основания и мировоззренческий смысл Тема 12. Цивилизационный образ всемирной истории и ее социокультурное основание Тема 13. Философия о смысле истории и необходимости ее антропологического понимания Тема 14. Первая философия ("метафизика") в ее основных способах и формах осуществления и обновления



Часть 2

Тема 1. Современная духовная ситуация: ее исторические корни и наличие причины

Раздел 1. Путь к сознанию Тема 2. Место и роль бессознательного в психике индивида Тема 3. Подсознательное в структуре повседневного бытия индивида в его психике Тема 4. Сознание как оформленная в процессе индивидуации связь переживаний, через которую человеку дан мир

Раздел 2. Формы и альтернативы жизненного выбора Тема 5. Житейский выбор и его альтернатива: иметь иди быть? Тема 6. Критический выбор: не иметь или взять силой? Тема 7. Проективный выбор: возврат к прошлому или прорыв о будущее?

Раздел 3. Индивид и формы его зависимости от массового сознания Тема 8. Феномен индивидуального сознания и мера его внутренней символической зависимости от «массы» других индивидов: МЫ и Я Тема 9. Феномен харизматического сознания и мера причастности к нему подсознания толпы и поведения индивида: МЫ и ОН Тема 10. Феномен компаративистского сознания в его отношении к иным формам групповой жизни: ОНИ и МЫ

Раздел 4. Судьба основных ценностных ориентиров и проективных миров XX века Тема 11. Вера и судьба ирреальных миров верующего человека Тема 12. Власть и судьба реальных миров политически ориентированных индивидов Тема 13. Бунт и виртуальные миры бунтующего человека Тема 14. Свободная индивидуальность в ее отношении к практической жизни людей и духовной культуре будущего



Заключение составителя

Плотников Владимир Ильич - Онтология: Хрестоматия - Пролог

Видели вы когда-нибудь пса, нашедшего мозговую кость? Это, как говорил Платон (см. кн. II «О государстве»), самое философское в мире животное. А если видели, то могли заметить, с каким благоговением он ее сторожит, с какой заботой охраняет, с каким жаром ее держит, как осторожно раскусывает, с какой любовью разгрызает, как тщательно высасывает. Что заставляет его делать это? На что он надеется от своих стараний? Какого блага он ищет? Ничего, кроме капельки мозга. Правда, эта капелька слаще, чем многое другое, ибо мозг, по словам Галена, есть наисовершеннейшая пища, изготовленная природой.

По примеру этого пса вам следует стать мудрецами и уметь вынюхать, прочувствовать и оценить эти прекрасные лакомые книги, следует стать мудрецами в преследовании и смелыми в нападении, а потом, после тщательного чтения и зрелого размышления, разломать кость, высосать оттуда мозговую субстанцию,— то есть то, что я разумею под этим пифагорейским символом,— в твердой надежде сделаться благодаря чтению благоразумнее и сильнее; ибо в нем вы найдете удовольствие особого рода и учение самое сокровенное, которое введет вас в высочайшие таинства и ужасающие мистерии, относящиеся как к нашей религии, так и к области политики и экономии.

Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»