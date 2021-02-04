Плутарх - Философские сочинения

Из работ Плутарха, судя по названиям в Каталоге Ламприя, сохранились всего две, посвященные толкованию Платона: Περί της έν Τιμαίω ψυχογονίας; (65) и Πλατωνικά ζητήματα (136).

Термин ζητήματα применялся в узкотехническом смысле для проблем и вопросов, касающихся понимания значения сперва выражений и стихов из Гомера, а затем и специфических фрагментов из других текстов — либо отдельных положений, мнений или случаев, — которые вместе с предложенными решениями можно было сделать достоянием интересующейся публики в форме, которую мы бы сейчас назвали «сборником записок», а иногда в форме «симпозиумов», поскольку в интеллектуальных кругах того времени подобного рода вопросы предназначались для обсуждения общества после обеда. Сам Плутарх в своих Застольных беседах использует термин в отношении выдвинутых и обсуждаемых вопросов и проблем, часть из которых, без соответствующих литературных украшений, могла быть включена в трактат Платоновские вопросы, который, в свою очередь, мог послужить материалом для "Застольных бесед".

"Платоновские вопросы" в том виде, как мы их имеем, представляют собой десять отдельных ζητήματα, каждый из которых рассматривает значение фрагмента, или, очевидно, имеющих отношение друг к другу фрагментов в тексте Платона, но при этом все десять не связаны между собой какими-либо переходами, не имеют общего введения или заключения для придания им смыслового единства или осмысленности порядку их расположения. Если бы этот порядок определялся, исходя из предмета обсуждения, тогда вопрос № 3 не должен был бы разделять вопросы № 2 и 4, а вопрос № 6 — располагаться между вопросами № 5 и 7; если же исходить из единства источника исследования, то вопросы № 3 и 9, восходящие к "Государству", должны располагаться вместе, равно как и вопросы № 2, 4, 5, 7 и 8 — все пять относящиеся к "Тимею". Эти десять ζητήματα вполне могли быть написаны в разное время и не предназначаться для одной работы. По крайней мере, похоже, что в какой-то момент Плутарх собрал воедино десять отдельных заметок о платоновских пассажах, написанных в разное время, для которых не нашлось подходящего места в других его работах. Если это так, тогда любое выявление сравнительной хронологии одного из десяти невозможно будет с необходимостью применить к остальным.

То, что сам Плутарх не был первым, кто сформулировал недоумения касательно этих специфических платоновских пассажей, ясно из того факта, что он обычно обсуждает мнения, отличные от тех, которые в конечном итоге выдает за свои. То, что, по крайней мере, одно из них он сам уже обсуждал раньше, следует из замечания, что его ответ — это το πολλάκις ύφ’ ήμών λεγόμενον (1003а). Это ответ на вопрос № 4, дополняющий сказанное в № 2 и вместе с ним дающий вкратце толкование, которое позднее Плутарх изложил подробно в "О рождении души по Тимею" и которое, как он сам говорит здесь, он часто упоминал и ранее, нежели в вопросе № 4. Других указаний касательно относительной хронологии какого-либо из этих не существует, кроме ошибки в вопросе № 5: «каждый из которых состоит из тридцати первичных неравных треугольников» (1003d), свидетельствующей, что вопрос № 5 написан раньше, чем Об упадке оракулов, где в 428а эта ошибка исправлена; однако такой вывод ненадежен, если учесть, что ошибка в 1003d является частью не принадлежащего Плутарху толкования, в противовес которому он излагает затем свое собственное.

Плутарх - Философские сочинения

(Hellenica)

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 320 с.

ISBN 978-5-7164-1025-1

Плутарх - Философские сочинения - Содержание