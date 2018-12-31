Реформация была одним из самых массовых движений позднего средневековья. Являясь прежде всего результатом развития городов, тесно связанная с Возрождением и гуманизмом, она сыграла важную роль в исторических судьбах европейских народов, в том числе белорусского и литовского. Реформация оказала влияние на все стороны народной жизни: экономическую, социально-политическую, идеологическую, культурную.

Она пробудила от многовекового сна средневековую Европу, нанесла первый серьезный удар по феодальному строю, господствующей церкви и христианскому мировоззрению. Реформация послужила прологом новой, буржуазной эры, подготовила людей и время для победоносных буржуазных революций XVII—XVIII столетий. Карл Маркс называл народную Реформацию «матерью революции».

Основоположники марксизма-ленинизма проявляли большой интерес к истории реформационного движения и особенно к истории народной Реформации. Они смотрели на нее как на одну из актуальных проблем всемирной истории, как на один из этапов сложной, многовековой борьбы народных масс против угнетения и эксплуатации. В период революционных событий 1848—1849 гг. в Германии Фридрих Энгельс обращается к истории Реформации и крестьянской войны, чтобы указать немецкому народу на его лучшие революционные традиции.

Его труды, в которых он касается истории и философии реформационного движения, и прежде всего работа «Крестьянская война в Германии», являются ключом к научному пониманию данной проблемы. Как материалист- диалектик Ф. Энгельс исходил из того, что в основе социальных, политических и религиозных конфликтов, которые потрясли Европу в XVI столетии, лежали экономические факторы. Своеобразие этой эпохи, по его мнению, заключалось в том, что классовая борьба народных масс и их идеология, разнообразные формы общественного сознания облекались преимущественно в теологические одеяния.

В реформационном движении Энгельс выше всего ставил то направление и те религиозно- философские и социологические учения, которые являлись «прямым выражением потребностей крестьян и плебеев». В. И. Ленин считал Реформацию временем, когда «... борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой». История реформационного движения в Белоруссии и Литве — одна из наименее исследованных областей истории белорусского и литовского народов.

Между тем без ее знания мы не будем иметь полного представления о социально-политическом развитии Белоруссии на протяжении нескольких столетий и прежде всего мы не сможем понять тех глубоких и всесторонних изменений, которые произошли в эту эпоху в духовной жизни белорусского и литовского народов. С Реформацией связано формирование белорусской и литовской народностей, их культуры, возникновение и развитие книгопечатания, просвещения в Белоруссии и Литве, расширение культурных и научных отношений с другими народами.

Реформация способствовала формированию национального самосознания белорусского и литовского народов, развитию национальной литературы и родного языка. Наибольшее влияние реформационное движение Белоруссии и Литвы оказало на общественную мысль. В это время в белорусско-литовском феодальном обществе широко распространяются антифеодальные, рационалистические, атеистические и материалистические идеи, возникают оригинальные социологические и философские концепции, складывается правовая и педагогическая мысль.

Реформация в Белоруссии и Литве во многих случаях выступала выражением гуманистического движения. По сравнению со светским гуманизмом Реформация была более компро- миссным общественным явлением. Но зато она являлась движением более широким, глубоким и демократическим, глубже проникла во все классы и сословия феодального общества, более основательно затронула мировоззрение народных масс.

Семен Подокшин - Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Вторая половина XVI—начало XVII в.

Академия наук Белорусской ССР

Институт философии и права

Издательство — «Наука и техника» — 224 с.

Минск — 1970 г.

Семен Подокшин - Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Вторая половина XVI—начало XVII в. - Содержание Введение Глава I. Предпосылки реформационного движения в Белоруссии и Литве Глава II. Реформационное движение в Белоруссии и Литве 1.Начало реформационного движения. Кальвинизм

2.Образование радикального направления

3.Социнианизм в Белоруссии Глава III. Социологические воззрения идеологов городских низов и крестьянства Глава IV. Рационализм и атеизм в миро- воззрении антитринитариев 1.Рационализм и иррационализм в раннем антитринитаризме

2.Рационализм Симона Будного

3.От религиозного рационализма к атеизму

4.Философия социниан Глава V. Еретическое движение и его связь с реформацией Заключение

Литература

Семен Подокшин - Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Вторая половина XVI—начало XVII в. - Предпосылки реформационного движения в Белоруссии и Литве

Реформационное движение, в водоворот которого на протяжении XVI в. были втянуты в той или иной степени все общественные слои белорусского и литовского феодального общества, было вызвано значительными сдвигами, происшедшими в экономической, социально- политической и идейной жизни Великого княжества Литовского. Решающим фактором, который обусловил возникновение реформационного движения, явилось развитие городов. Значительный расцвет, которого достигли в XVI в. многие города Великого княжества, был подготовлен интенсивным развитием городского ремесла и торговли в предшествующих столетиях. К середине XVII в. на территории Великого княжества Литовского насчитывалось примерно 765 городов.

Около половины из них находились в Белоруссии. Крупнейшим торгово-ремесленным центром Великого княжества Литовского являлся город Вильно. Крупными городами были Брест, Пинск, Слуцк, Полоцк, Витебск, Могилев. Городское население пополнялось в основном за счет крестьян. С развитием товарно-денежных отношений и усилением крепостничества в города устремляются лично свободные крестьяне. В начале XVI в. усилилось бегство в города крепостных. К концу XVI в. бегство крепостных крестьян в города приняло большие размеры и, по свидетельству современников, носило характер общешляхетского бедствия. Выброшенные из своих насиженных мест крестьяне пополняли преимущественно плебейскую часть городского населения и представляли тот социальный слой, который первым отзывался на различного рода конфликты в городах и был наиболее восприимчив к всевозможным религиозным новшествам.

В белорусских городах проживало много выходцев из Польши, Литвы, России, Украины, Германии и других стран. Однако основную массу жителей белорусских городов (80%) составляли белорусы. Пестрота национального состава городского населения Белоруссии и Литвы обусловила некоторую религиозную терпимость на территории этих стран в XVI в. Эта терпимость благоприятствовала распространению реформационных идей. Ремесло и торговля лежали в основе экономической деятельности горожан. В XVI— первой половине XVII в. в ремесленном производстве Белоруссии спорадически намечаются элементы мануфактурного способа производства. Это свидетельствует уже о прокапиталистических тенденциях в городском ремесле.

Белорусские купцы вели интенсивную внешнюю торговлю с городами Русского государства, Польши и Прибалтики. Это привело к образованию довольно разветвленной и густой сети дорог. По торговым дорогам белорусские купцы везли к себе на родину не только сукна и изделия из железа. Купеческими караванами в Великое княжество доставлялась гуманистическая и рефомационная литература. По этим же дорогам белорусская и литовская молодежь направлялась в университеты Кракова, Лейпцига, Крулевца, Падуи. Экономические связи белорусских купцов со странами Запада и Русским государством способствовали расширению идейного кругозора белорусского и литовского общества, распространению в Великом княжестве гуманистических и реформационных идей.

Главным тормозом экономического развития городов Великого княжества являлись феодальные отношения. Феодалы постоянно вмешивались в социально-политическую жизнь городов, стремились их полностью подчинить своему влиянию. Социально-политическая ״ борьба горожан с феодалами выражалась в борьбе за сословные права и привилегии и в первую очередь за городское самоуправление. Острые социальные противоречия существовали и внутри самой городской общины. Социально-экономической экспансией феодалов была обусловлена наступающая политическая и идеологическая реакция, которая во второй половине XVI в. выражалась в усиленном насаждении католицизма в унии.

Католицизм в Белоруссии и Литве был знаменем, под которым польские и примкнувшие к ним местные феодалы вели наступление на национально-религиозную независимость и культуру белорусского и литовского народов, орудием экономического и социального угнетения. Люблинская уния 1569 г., одной из задач которой была консолидация сил польских, белорусских и литовских феодалов в наступлении на крестьянство и города, в 1596 г. была подкреплена Брестской церковной унией. Покровителями унии и проводниками католического наступления были те же феодалы, которые беспощадно эксплуатировали крестьянство, душили экономику городов, являлись главными виновниками ухудшения материального положения сельского населения и горожан.