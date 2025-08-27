Протестантизм - одна из трех ветвей христианства, представляющий собой совокупность церквей, церковных союзов, общин и групп, которые возникли в ходе Реформации XVI века и по ее результатам. На сегодняшний день протестантов насчитывается порядка 800 млн человек, что составляет 37% мирового христианства (2 184 060 человек по данным 2011 г.) и они распространены, без преувеличения, по всей земле. В ряде стран Европы, таких как Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, а также в США протестанты составляют большинство населения; в других -влиятельное меньшинство.

Что касается России, то подсчитать здесь их точное число весьма сложно ввиду отсутствия учета членов общин в большинстве протестантских конфессий. Современная научная литература дает разные оценки - от 500 тыс. до 2 млн человек. Центр географии религий при Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата, например, оценивает их число в 800-900 тыс. человек. По количеству общин протестанты занимают второе, а по численности верующих - третье место после РПЦ.

Таким образом, протестанты представляют собой весьма значительную духовную и социально-политическую силу, которая оказывает влияние на общество и государство не только отдельных стран, но и, несомненно, на весь мир. Достаточно вспомнить, что именно Реформация и ее порождение -протестантизм - сумели изменить религиозные представления огромного количества людей, а также их взгляды на экономическую и политическую системы, проблему войны и мира и даже морали. А коль скоро это так, то феномен протестантизма должен изучаться всеми возможными методами и средствами как важное социально-историческое явление.

Анатолий Кириллович Погасий - Протестанты. История, вероучение, распространение: учебное пособие

Казань: КФУ, 2021. - 274 с.

Анатолий Кириллович Погасий - Протестанты. История, вероучение, распространение: учебное пособие - Содержание

Введение

Протестанты: понятие, история, учение

Основные протестантские конфессии

1. Лютеране

2. Кальвинисты

3. Англикане

4. Анабаптисты

5. Меннониты

6. Методисты

7. Баптисты

8. Евангельские христиане

9. Пятидесятники

10. Адвентисты

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