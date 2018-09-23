Старославянский язык - Грамматика - Словари - Анна Поливанова

Настоящая книга — это грамматика и грамматические словари старославянского языка. Необходимо подчеркнуть следующее. Во-первых, по своему жанру это не учебное пособие, а научная монография; во-вторых, по своему содержанию это сугубо синхронная грамматика, а не синхронное описание в историческом освещении; в-третьих, теоретический каркас предлагаемой грамматики классический, а не какой-нибудь специфический (ср. порождающие грамматики, грамматики порядков и т. п.).

Предлагаемую книгу следует рассматривать как опыт усовершенствования классических монографий А. Вайана (1948), П. Дилса (1932) и Г. Ланта (1974); так и осмыслялась моя работа с самого начала. Усовершенствования в направлении предельной полноты, эксплицитности и нарочитой согласованности с корпусом текстов и грамматическими словарями. А стремление к эксплицитности неминуемо приводит к необходимости обсуждения и корректировки почти всего грамматического инструмента. И только поэтому предлагаемая книга производит впечатление переполненной новаторскими терминами и формальными построениями

Анна Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари

— М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. — 794 с.

ISBN 978–5–91244–112–7

Анна Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари - Содержание

РАЗДЕЛ I. СЕГМЕНТНАЯ ГРАММАТИКА

Глава 1. Знакомство

Глава 2. Графика и фонология

Глава 3. Формативы и морфонологические записи слов

Глава 4. Синтагматика фонем и правила перехода от морфонологических представлений к фонологическим

Глава 5. Полиформия формативов

Глава 6. Сегментные особенности памятников

Глава 7. Обзор памятников

РАЗДЕЛ II. ПАРАДИГМАТИКА

Глава 8. Знакомство

ИМЯ

Глава 9. Свободные парадигмы имени

Глава 10. Построение именных форм, окончания и парадигматические классы

Глава 11. Обзор именных классов

Глава 12. Уникальные именные лексемы

Глава 13. Девиантные именные формы в памятниках

ГЛАГОЛ

Глава 14. Свободная парадигма глагола

Глава 15. Построение глагольных форм

Глава 16. Парадигматические классы глагола

Глава 17. Рабочие основы глагола

Глава 18. Глагольные окончания и суффиксы

Глава 19. Обзор глагольных форм по системам

Глава 20. Обзор глагольных классов

Глава 21. Уникальные глаголы

Глава 22. Девиантные глагольные формы в памятниках

РАЗДЕЛ III. ДОБАВЛЕНИЯ

Глава 23. Инвентари формативов: префиксы, корни, суффиксы

Глава 24. Комментарии

Глава 25. Справки

Глава 26. Хрестоматия

РАЗДЕЛ IV. СЛОВАРИ

Как пользоваться словарями

Парадигматический словарь

Корневой словарь

Анна Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари - Вместо предисловия

Современный читатель, пожалуй, не испытывает недостатка в книгах, на обложке которых имеются слова «старославянский язык»: только за последние несколько лет в разных центральных издательствах было выпущено не менее пяти новых учебных пособий, в которых основы старославянской грамматики излагаются с той или иной степенью полноты. А кроме этого есть ведь и постоянно переиздаваемые классические работы А. М. Селищева и Андре Вайана, есть знакомый еще поколению родителей нынешних студентов учебник Г. А. Хабургаева, есть пространные учебники, не так давно созданные в Московском и Петербургском университетах, и т. д., и т. п. — словом, имеющуюся сейчас в нашем распоряжении учебную (да и научную) литературу о старославянском языке никак не назовешь скудной, даже если не брать в расчет работы иностранных славистов, на русском языке недоступные.

На этом фоне появление еще одной книги «про старославянский» может вызвать недоумение — или, по крайней мере, закономерное удивление: как, еще одна работа про то, что уже так хорошо знакомо и много раз пересказано в более или менее одинаковых выражениях? Опять про палатализацию и носовые гласные? Опять про основы на согласный и сигматический аорист? В очередной раз всё те же таблицы склонения и спряжения? Нет, ничуть не бывало! Про эту книгу можно смело утверждать — она совсем не похожа на многочисленные образцы из устоявшегося канона «учебников старославянского». И чем больше ее читатель имел дело со стандартными вузовскими руководствами, тем более непривычным и неожиданным — даже, может быть, вызывающим — покажется ему то, что он обнаружит на этих страницах. Впрочем, поразит эта книга и того читателя, который с пособиями по старославянскому языку, может быть, и не имел дела, но успел обзавестись некоторым набором стереотипов и ожиданий относительно того, как должно выглядеть учебное введение в описание какого-то незнакомого языка.