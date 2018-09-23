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Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари

Старославянский язык - Грамматика - Словари - Анна Поливанова
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Category ESXATOS BOOKS, Educational, Cultural Studies Art
Настоящая книга — это грамматика и грамматические словари старославянского языка. Необходимо подчеркнуть следующее. Во-первых, по своему жанру это не учебное пособие, а научная монография; во-вторых, по своему содержанию это сугубо синхронная грамматика, а не синхронное описание в историческом освещении; в-третьих, теоретический каркас предлагаемой грамматики классический, а не какой-нибудь специфический (ср. порождающие грамматики, грамматики порядков и т. п.).
Предлагаемую книгу следует рассматривать как опыт усовершенствования классических монографий А. Вайана (1948), П. Дилса (1932) и Г. Ланта (1974); так и осмыслялась моя работа с самого начала. Усовершенствования в направлении предельной полноты, эксплицитности и нарочитой согласованности с корпусом текстов и грамматическими словарями. А стремление к эксплицитности неминуемо приводит к необходимости обсуждения и корректировки почти всего грамматического инструмента. И только поэтому предлагаемая книга производит впечатление переполненной новаторскими терминами и формальными построениями

Анна Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари

— М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. — 794 с.
ISBN 978–5–91244–112–7

Анна Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари - Содержание

РАЗДЕЛ I. СЕГМЕНТНАЯ ГРАММАТИКА
  • Глава 1. Знакомство
  • Глава 2. Графика и фонология
  • Глава 3. Формативы и морфонологические записи слов
  • Глава 4. Синтагматика фонем и правила перехода от морфонологических представлений к фонологическим
  • Глава 5. Полиформия формативов
  • Глава 6. Сегментные особенности памятников
  • Глава 7. Обзор памятников
РАЗДЕЛ II. ПАРАДИГМАТИКА
  • Глава 8. Знакомство
ИМЯ
  • Глава 9. Свободные парадигмы имени
  • Глава 10. Построение именных форм, окончания и парадигматические классы
  • Глава 11. Обзор именных классов
  • Глава 12. Уникальные именные лексемы
  • Глава 13. Девиантные именные формы в памятниках
ГЛАГОЛ
  • Глава 14. Свободная парадигма глагола
  • Глава 15. Построение глагольных форм
  • Глава 16. Парадигматические классы глагола
  • Глава 17. Рабочие основы глагола
  • Глава 18. Глагольные окончания и суффиксы
  • Глава 19. Обзор глагольных форм по системам
  • Глава 20. Обзор глагольных классов
  • Глава 21. Уникальные глаголы
  • Глава 22. Девиантные глагольные формы в памятниках
РАЗДЕЛ III. ДОБАВЛЕНИЯ
  • Глава 23. Инвентари формативов: префиксы, корни, суффиксы
  • Глава 24. Комментарии
  • Глава 25. Справки
  • Глава 26. Хрестоматия
РАЗДЕЛ IV. СЛОВАРИ
  • Как пользоваться словарями
  • Парадигматический словарь
  • Корневой словарь

Анна Поливанова - Старославянский язык - Грамматика - Словари - Вместо предисловия

Современный читатель, пожалуй, не испытывает недостатка в книгах, на обложке которых имеются слова «старославянский язык»: только за последние несколько лет в разных центральных издательствах было выпущено не менее пяти новых учебных пособий, в которых основы старославянской грамматики излагаются с той или иной степенью полноты. А кроме этого есть ведь и постоянно переиздаваемые классические работы А. М. Селищева и Андре Вайана, есть знакомый еще поколению родителей нынешних студентов учебник Г. А. Хабургаева, есть пространные учебники, не так давно созданные в Московском и Петербургском университетах, и т. д., и т. п. — словом, имеющуюся сейчас в нашем распоряжении учебную (да и научную) литературу о старославянском языке никак не назовешь скудной, даже если не брать в расчет работы иностранных славистов, на русском языке недоступные.
На этом фоне появление еще одной книги «про старославянский» может вызвать недоумение — или, по крайней мере, закономерное удивление: как, еще одна работа про то, что уже так хорошо знакомо и много раз пересказано в более или менее одинаковых выражениях? Опять про палатализацию и носовые гласные? Опять про основы на согласный и сигматический аорист? В очередной раз всё те же таблицы склонения и спряжения? Нет, ничуть не бывало! Про эту книгу можно смело утверждать — она совсем не похожа на многочисленные образцы из устоявшегося канона «учебников старославянского». И чем больше ее читатель имел дело со стандартными вузовскими руководствами, тем более непривычным и неожиданным — даже, может быть, вызывающим — покажется ему то, что он обнаружит на этих страницах. Впрочем, поразит эта книга и того читателя, который с пособиями по старославянскому языку, может быть, и не имел дела, но успел обзавестись некоторым набором стереотипов и ожиданий относительно того, как должно выглядеть учебное введение в описание какого-то незнакомого языка.
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Rating 5.0 / 5
Added 23.09.2018
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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