Пинхас Полонский – Библейская динамика – Часть 7 – Книга Левит

Как мы уже отмечали ранее, европейские названия книг Торы (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) представляют собой перевод классических еврейских названий, употреблявшихся в древности. В частности, третья книга Торы называлась Торат haкоhаним («Учение коhенов», священников); в греческом и латинском переводах «Коhенов» заменили на более общий термин - «Левиты».

Ниже, говоря о книге в целом, мы будем использовать слово «Левит», а термин «Ваикра» (современное ивритское название этой книги) будем относить к первому из ее недельных разделов. 1.2. Левит и Числа - два продолжения книги Исход. Книги Левит и Числа являются двумя равноправными продолжениями книги Исход. Напомним, что в книге Исход рассматриваются два вопроса: история еврейского народа и заключение Завета на горе Синай.

Это находит свое отражение в двух завершениях книги Исход. • Первое завершение книги Исход - это стих 40:34: «И облако покрыло Шатер Встречи, и Слава Господа наполнила Скинию. И Моше не мог войти в Шатер Встречи, потому что осеняло его облако, и Слава Господа наполняла Скинию». Здесь речь идет о святости, и эта тема продолжается в книге Левит - которая начинается с того, что Бог приглашает Моисея войтив Шатер.

Второе завершение книги Исход - это стих 40:36: «Когда облако поднималось от Скинии, тогда сыновья Израиля отправлялись в путь, переходя на следующее место стоянки». Здесь рассматривается история еврейского народа, и эта тема продолжается в книге Чисел, которая начинается с того, что облако поднимается и народ отправляется в путь.

Поскольку народ не мог оставаться у Горы и должен был физически перемещаться в Страну Израиля, то возникла необходимость в «мобильной версии» Синая, которая была бы постоянно «на связи», - именно так и возникла Скиния, «переносная гора Синай». Книга Левит, которая, в сущности, есть Откровение «мобильной версии», дополняет те части книги Исход, где говорится о Завете, законодательстве, Храме и Священниках.

Того, что произошло на Синае и о чем рассказывается в книге Исход, недостаточно - поскольку там описано только общее устройство системы, тогда как в книге Левит, из Скинии, объясняется, как эту систему использовать. 1.3. Ответ человека на обращение Бога. В книге Левит происходит очень мало событий. И эти события сконцентрированы по времени - всё действие книги укладывается в один месяц, месяц «задействования Скинии» как центра связи между человеком и Богом.

Сначала Бог обратился к человеку, этому посвящена книга Исход. Она направлена Сверху вниз, от Бога к человеку. Она рассказывает о том, как Бог ведет народ и как открывается ему на Синае. Там сказано о построении Скинии. Потом человек отвечает - и этот ответ изложен в книге Левит. Она о том, как человек реагирует на Божественное Откровение, как он отвечает на обращение Бога. Она направлена снизу Вверх. Именно поэтому книга Левит начинается с жертвоприношений как формы обращения человека к Богу.

Пинхас Полонский – Библейская динамика – Часть 7 – Книга Левит

Издательство – «Орот Йерушалаим»

Иерусалим – 5780/2020 г.

Пинхас Полонский – Библейская динамика – Часть 7 – Книга Левит – Содержание

Благодарности

Глава 1. Введение в книгу Левит

Глава 2. Проблема Храма и жертвоприношений

Глава 3. Ола, жертва всесожжения

Глава 4. Минха, хлебное приношение

Глава 5. Шламим, Мирные приношения

Глава 6. Хатат, очистительная жертва

Глава 7. Ашам, жертва в случае вины

Глава 8. Порядок принесения жертв

Глава 9. Введение священников в должность

Глава 10. Начало служения

Глава 11. Разрешенные и неразрешенные животные

Глава 12. После родов

Глава 13. Цараат, «проказа»

Глава 14. Очищение от проказы

Глава 15. Истечения из плоти

Глава 16. Служба в Йом Кипур, День Искупления

Глава 17. Запрет неправильного забоя скота

Глава 18. Запрещённые сексуальные отношения

Глава 19. Законы святости

Глава 20. Наказание за пренебрежение святостью

Глава 21. Сохранение чистоты и достоинства Храма

Глава 22. Система праздников

Глава 23. Дополнение к системе святости

Глава 24. Свобода от порабощения

Глава 25. Благословения и проклятия – при соблюдении или нарушении Завета‎

Глава 26. Выкуп посвященного

Пинхас Полонский – Библейская динамика – Часть 7 – Книга Левит – Ола, жертва всесожжения

3.1. Разделы Ваикра и Цав - взгляд с точки зрения народа и с точки зрения священников. Первые два раздела книги Левит, [1] Ваикра и [2] Цав, посвящены жертвоприношениям. При этом они рассматривают жертвоприношение с разных сторон: в разделе Ваикра жертвы описываются с позиций приносящего их, т. е. это взгляд со стороны народа, а в разделе Цав мы видим то же самое с точки зрения законов Храма и священников. Эти два взгляда соответствуют «подходу Моисея» и «подходу Аарона». Как мы отмечали в комментарии к книге Исход (п. 2.3, «Тора Моисея и Тора Аарона»), в ней идет чередование «разделов Моисея» и «разделов Аарона», и это разделение продолжается в начале книги Левит.

Раздел Ваикра - это обращение ко всем сынам Израиля, он начинается с указания на возможность жертвоприношения: «Говори к сынам Израиля и скажи им: Если кто-то из вас хочет принести жертву Господу - то пусть он приносит ее так-то и так-то» (1:2). Т.е. речь идёт о выборе самого человека - поэтому это Тора Моисея. А раздел Цав начинается с приказа священникам: «Заповедай Аарону и его сыновьям: Вот учение о всесожжении» (6:2), это повеление, которое священники обязаны выполнять. И это Тора Аарона. Книга Левит начинается с обсуждения добровольных жертвоприношений, поскольку они отражают желание человека продвинуться к связи с Богом. Это позитивное состояние. И только потом говорится об обязательных жертвах, смысл которых - в исправлении нарушенных взаимоотношений с Богом.

Такое соотношение разделов составляет параллель с двумя разделами в книге Исход: [7] Трума, где приношение добровольное, и это раздел Моисея - и [8] Тецаве, где всё делается по приказу, и это раздел Аарона. Порядок жертвоприношений в разделе Ваикра (Торе Моисея) и в разделе Цав (Торе Аарона) различается.

В недельном разделе Ваикра порядок жертв таков:

жертва всесожжения, хлебная жертва, мирная жертва, очистительная жертва за грех, жертва повинности.

В недельном разделе Цав порядок меняется:

жертва всесожжения, хлебная жертва, очистительная жертва за грех, жертва повинности, мирная жертва, жертвы посвящения Аарона и его сыновей в священство.

Т.е. в разделе Цав мирная жертва перенесена с середины к концу списка, и перед ней говорится об очистительной жертве и о жертве повинности. Помимо этого, добавились жертвы посвящения священников. При этом в начале списка представлены «лучшие» и «более желанные» в глазах Всевышнего жертвы.