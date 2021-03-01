1. ХРИСТИАНСТВО И ИУДАИЗМ: КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА

На свете есть немало разных религий, которые достаточно мирно сосуществуют, не навязывая друг другу теологических дискуссий. Есть примеры, когда религии плавно сменяют друг друга или даже перетекают одна в другую, известны также примеры конфликта между религиями. Но отношения между иудаизмом и христианством уникальны: в этом конфликте более молодая религия - христианство - претендует на то, что она-то и является "истинной наследницей" древнего иудаизма. Христианство всегда. признавало, что оно происходит от "еврейского учения”, но при этом стремилось как бы отодвинуть его в сторону и занять его место в том диалоге, который, согласно обеим религиям, Бог ведет с человечеством. В древности Бог выбрал еврейский народ Своим собеседником в этом диалоге (и, если угодно, Своим посредником по отношению ко всему человечеству) и дал ему Откровение - Тору и всю еврейскую Библию, которую христиане называют "Ветхим Заветом".

Но затем, по мнению христиан, Бог отказался от диалога со Своими избранниками и передал людям новое послание, которое, в отличие от "Ветхого Завета", было обращено напрямую уже не только к евреям, но ко всему человечеству. С тех пор, как считают христиане, условия Завета (то есть "Договора”, который Бог заключил с миром) изменились: если раньше непосредственным собеседником Всевышнего был народ Израиля, то теперь его место заняла интернациональная община христиан. И потому христиане называют себя "Новым Израилем”, то есть "истинным" и "современным” Израилем, само существование которого в значительной степени уничтожает смысл отдельного существования еврейского народа. Претензия христиан на то, что они призваны заменить еврейский народ, порой находила весьма утонченное интеллектуальное выражение - например, в диспутах, где евреи вынуждены были выступать как ответчики перед церковью; порой же эта претензия выражалась физически - крестовыми походами, погромами и принудительными крещениями под угрозой смерти.

До тех пор, пока христиане-неевреи не склонны выражать свою претензию быть "Новым Израилем" в насильственной форме, евреи не склонны придавать интеллектуальному конфликту с иноверцами большое значение. Однако ситуация совершенно меняется, когда этот конфликт переносится на собственно еврейскую почву. Поэтому, если к христианам-неевреям мы готовы относиться нейтрально, уважаем их взгляды и считаем, что они вправе верить в то, во что они хотят верить, и что не нам их переубеждать, - то в отношении евреев, принявших христианство, дело обстоит иначе. Они вызывают у большинства евреев (даже нерелигиозных) инстинктивное чувство брезгливости, отторжения, неприятия, - как будто эти люди изменили возложенной на них миссии, уклонились от возложенного на них долга (правда, в чем заключаются эта миссия и этот долг, многие далекие от собственной религии евреи в нашем поколении представляют себе довольно смутно). Это инстинктивное отвержение и неприятие распространяется также на возникшие не так давно новые формы христианизации евреев - общины "мессианских евреев”, или ”иудео-христиан”.

Пинхас Полонский - Евреи и христианство: несовместимость двух подходов к миру

Иерусалим : Маханаим, 5755(1995). - 81 с.

ISBN 965-381-014-6

Пинхас Полонский - Евреи и христианство: несовместимость двух подходов к миру - Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел I. ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИНЯЛИ ХРИСТИАНСТВО

Глава 1. Почему евреи не признают Иисуса Мессией

Глава 2. Правомочны ли "доказательства"? (Был ли "приход Иисуса” предсказан в еврейской Библии?)

Глава З. Христианство и проблема идолопоклонства

Раздел II. ЭТИКА ИУДАИЗМА И ЭТИКА ХРИСТИАНСТВА

Глава 4. Искаженное представление об этике иудаизма в христианской культуре

Глава 5. ”Вера” или ”дела”?

Глава 6. Нетривиальные расхождения между еврейской и христианской этикой 1. Еврейская ".любовь к ближнему" и христианская "любовь даже к врагам" - в чем они различаются на самом деле 2. Принцип "непротивления злу насилием" 3. Заповеди - "обязанность" или “идеал" 4. Человек как "раб Бога", как "сын Бога” и как "супруг Бога"



Раздел III. ТЕОЛОГИЯ ХРИСТИАНСТВА И ИУДАИЗМ

Глава 7. "Мирское” и ”духовное”

Глава 8. Проблема ”первородного rpexa”

Глава 9. Обладают ли ангелы свободой воли? (Человек как субъект истории или как поле борьбы высших сил)

ДОПОЛНЕНИЕ. Диспут Нахманида (отрывки)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. О взаимоотношениях евреев с христианами