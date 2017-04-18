



Если в сфере политики и государственного управления российский консерватор бескомпромиссно отвергал начала демократии, то в области религии он последовательно выступал против принципов свободы совести, отделения церкви от государства... «Его деятельность в течение 25 лет — история России за этот период, — писала одна из газет того времени. — По его воле мы неуклонно шли назад, хотя все чувствовали необходимость идти вперед. Победоносцева считали злым гением России, но его логике, точно загипнотизированные, подчинялись все — и те, которые от него нисколько не зависели»…

Сразу после смерти Победоносцева в печати развернулась дискуссия о его роли в жизни страны, ставшая, по сути, начальным этапом формирования историографии жизни и деятельности обер-прокурора. Одним из ведущих мотивов дискуссии, как уже отмечалось, было признание глубоких противоречий во взглядах и деятельности консерватора. Современники отмечали контраст между благими (как считало большинство) намерениями Победоносцева и неудачными результатами его деятельности; между умом, образованностью, интересом к интеллектуальной и культурной жизни и упорным отрицанием назревших преобразований, нежеланием идти навстречу духу времени. Мотивы подобного поведения были непонятны большинству писавших о Победоносцеве — они, как правило, лишь констатировали наличие в духовном облике покойного взаимоисключающих начал, отказываясь дать объяснение этому явлению.

«Какие мрачные бездны таила душа этого человека, которому нельзя отказать ни в уме, ни в воле! — восклицал автор одного из некрологов, посвященных обер-прокурору. — Какая скорбь, что богатые дарования были направлены в сторону разрушения!»

Полунов Александр - Победоносцев в общественно- политической и духовной жизни России

Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 374 с. : ил. — (Люди России)

ISBN 978-5-8243-1491-5

Полунов Александр - Победоносцев в общественно- политической и духовной жизни России - Оглавление

Введение

Глава 1. Начало пути

· Родительский дом

· Учеба и начало служебной деятельности

· Судебная реформа

· 1860-е — начало 1870-х гг.: нарастание консервативных тенденций

· Личность и частная жизнь

Глава 2. Основы мировоззрения

· Историко-правовые воззрения

· Критика реформ и демократии

· Обоснование системы власти и управления

· Религия и церковь

· Социальные отношения

Глава 3. Политическое возвышение. Роль в правительстве Александра III

· Воспитание наследника престола

· «Славянское движение» и восточный вопрос

· Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг

· Наставник и советник царя

· Общественное мнение и периодическая печать

· Школа, культура, общественная мысль

Глава 4. Религия, церковь, национальные отношения

· Церковь, власть и общество

· Обер-прокурор и духовенство

· Проблема свободы совести

· К. П. Победоносцев и национально-религиозная политика самодержавия

Глава 5. Финал карьеры

· Проблема контрреформ. Разногласия в консервативном лагере

· Политическая роль в начале царствования Николая II

· 1890 — начало 1900-х гг.: механизмы воздействия на общественное мнение

· Годы реформ и революции. Финал карьеры

Заключение

Список сокращений

Источники и литература

Указатель имен

Полунов Александр - Победоносцев в общественно- политической и духовной жизни России – Религия и Церковь

Прекрасно осведомленный об обилии исторически сложившихся негативных явлений в жизни православного клира и паствы, российский консерватор писал о них открыто и порой даже с вызовом.

«Наше духовенство мало и редко учит, — указывал он, — оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует… И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в “Отче наш”, повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы». По словам Победоносцева, если западный христианин (особенно протестант) обратится к православному с вопросом — «покажи мне веру твою от дел твоих», последнему «придется опустить голову». «Чувствуется, — восклицал обер-прокурор, — что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками».

Признавая недостатки православной церкви, Победоносцев с глубоким уважением писал о жизни западных конфессий, за которой он внимательно следил и со многими представителями которых был хорошо знаком. «Правду сказать, — писал российский консерватор, — есть им что показать, в совершенном порядке — веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения». Силу католической церкви, по мнению Победоносцева, составляли «верные полки» служителей («как один человек»), которых она на протяжении своей многовековой истории рассылала «на концы вселенной». Протестантская церковь имела право сказать о себе: «Я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой. Я освятила верой труд, житейские отношения, семейный быт, верой искореняю праздность и суеверие, водворяю честность, правосудие и общественный порядок». Бывая за границей (особенно в Англии), российский консерватор восхищался здесь красотой и чинностью богослужения, испытывал искренний пиетет перед прочностью традиций, хранимых в церковной и общественной сферах. Однако столь уважительная оценка западных исповеданий вовсе не означала, что Победоносцев стремился перенести присущие им порядки в Россию.

Дело в том, что за блестящим фасадом западных церквей, по мнению российского консерватора, скрывались глубокие изъяны, обесценивавшие их достоинства или, по крайней мере, делавшие бессмысленными попытки их переноса в Россию. Так, англиканская церковь, при всей своей внешней респектабельности, допустила во внутрицерковные порядки принципы сословного разделения, неравенства, глубоко противные духу христианства (наглядно это проявлялась в выделении особых мест в храме для богатых и знатных).

Подобная особенность англиканской церкви вела к отколу от нее в XVIII–XIX вв. многочисленных «народных» движений (прежде всего методистов), что неуклонно ослабляло эту церковь изнутри. «Нельзя не подивиться, — писал Победоносцев, — необычайной деятельности, которую проявляют английские диссентеры некоторых толков. В этом смысле отделение от общего организма государственной церкви некоторых учений можно счесть благодетельным событием народной жизни».