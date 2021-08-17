Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для библейской археологии

Между церковными писателями четвертаго века резко выделяется личность бл. Иеронима. Это был в высшей степени многосторонне образованный и даро­витый человек. Этот учитель церкви был и перевод­чиком св. писания, и толковником, и историком, и нра­воучителем... Биограф бл. Иеронима талантливый фран­цузский историк Тьерри, удивляясь разносторонности та­ланта его, откровенно сознается, что обнять в одном очерке многостороннюю деятельность бл. Иеронима весьма трудно. Но для нас изследовать все труды бл. Иеро­нима не представляется нужным. Мы хотим из разно­сторонняго проявления таланта его взять для разсмотрения только одну отрасль и именно ту, которая обыкновенно оставляется как бы в тени и не разсматривается.

Мы намереваемся посвятить свою работу трудам бл. Иеро­нима в области Библейской Археологии. Первоначаль­ным и прямым, побуждением к знакомству с архео­логией еврейскаго народа у Иеронима было желание его по­нять и изяснить св. писание Ветхаго Завета. При своем громадном уме он ясно сознавал, что для того, чтобы яснее понимать библейския сказания, необходимо знать не только первоначальный язык ветхозаветных писаний, но и условия страны, и быт того народа, среди котораго они (библейския писания) впервые явились (Hieronymus, Ргаеfat. in Paralip., Migne, t. XXIX, col. 401). Для этого он под руководством еврейских ученых изучает не только еврейский, но и халдейский языки; отправляется в Па­лестину, путешествует по ней, и, где только возможно, знакомится с еврейскими учеными раввинами, узнает от них о положении разных местностей, местных нра­вах, обычаях, традициях еврейских, и возвращается в Иерусалим, как выражается Тьерри, „с сокровищ­ницею сведений, которыя были захвачены у неприятеля, подобно сосудам, некогда унесенным евреями из Егип­та.

Самое же драгоценное сокровище; было в его гро­мадной памяти, которая одна стоила всех библиотек и ученых пособий в мире”. Но и этого ему кажется мало. Он всецело хочет проникнуться духом населения св. земли, так сказать, ассимилироваться с ея обитателями. И вот он окончательно переселяется в колыбель хри­стианства и в продолжении целых 33 лет живет и за­нимается, опять также при содействии еврейских ученых, ученым трудом в священнейшем месте мира. Разуме­ется, все это не могло пройти безследно у такого даро­витаго и высокообразованнаго писателя, каким был бл. Иероним. Библейско-археологическия сведения его, так сказать, прорываются наружу почти во всех его сочи­нениях. Он всюду, где только возможно, старается по­делиться ими с своими читателями.

В виду того, что археологический материал разсеян почти по всем трудам бл. Иеронима, мы считаем нуж­ным поговорить вообще о всех их.

Первый вопрос, который возникает у человека, желающаго разсмотреть чьи либо сочинения, и особенно сочинения древних авторов, с известной точки зрения, есть вопрос о подлинности и неповрежденности сочине­ний, обращающихся в обществе с именем этого автора. А этот вопрос в свою очередь выдвигает вопрос об изданиях данных сочинений, так как изследование подлинности и неповрежденности их лежит на обязан­ности издателей.

Е. Я. Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для библейской археологии

Казань, 1908. – 662 с.

Е. Я. Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для библейской археологии – Содержание

Введение

Биография блаженнаго Иеронима

ОТДЕЛ I. Библейско-археологическия сведения в сочинениях блаж. Иеронима.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Географическое описание Палестины

Границы земли Обетованной

Воды Палестины

Горы Палестины

Долины и равнины Палестины

Пустыни Палестины

Дожди и плодородие Палестины

Металлы Палестины

Естественныя бедствия страны

Разделение земли Обетованной между коленами сынов Израилевых

Области

Города, села и местечки колен сынов Израилевых

Иерусалим

Иудино колено

Симеоново колено

Вениаминово колено

Даново колено

Ефремово колено

Манассиино колено (половина этого колена по западную сторону Иордана)

Иссахарово колено

Завулоново колено

Асирово колено

Нефѳалимово колено

Рувимово колено

Гадово колено

Половина колена Манассиина (в Восточ­ном Заиорданье)

Города и области, лежавшие в пределах земли евреев или на границах ея, но не принадлежавшие народу Божию

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Религиозная жизнь древних евреев.

Имена Бога и небесных сил у евреев

Богослужебныя места у евреев

Лица священныя

Священные обеты

Посты еврейские

Праздники еврейские

Общий взгляд на историю культа

Идолопоклонство у древних евреев

Секты у евреев

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Гражданская жизнь древних евреев.

Домашний быт.

Жилища

Пища

Напитки

Одежда и украшения еврейския

Семейство

Смерть и обычаи при погребении

Занятия евреев.

Пастушество

Земледелие

Виноделие

Разведение масличных деревьев

Торговля, меры и монеты евреев

Науки

Замечания об языке и письменности евреев

Светския науки

Гимнастическия игры и состязания

Гражданское устройство еврейскаго народа и религиозно-политическия чаяния евреев

ОТДЕЛ II. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Критический разбор библейско-археологическаго мате­риала, сообщеннаго бл. Иеронимом.

I. Слабыя стороны библейско-археологиче­ских трудов бл. Иеронима

II. Заслуги бл. Иеронима в области библей­ской археологии

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ:

О погребении Адама на Голгофе

Теории касательно Салима, города царя Мел­хиседека

Мнения блаж. Иеронима о паломничестве в Палестину

Указатели