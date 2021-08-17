Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для библейской археологии

Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для археологии
Между церковными писателями четвертаго века резко выделяется личность бл. Иеронима. Это был в высшей степени многосторонне образованный и даровитый человек. Этот учитель церкви был и переводчиком св. писания, и толковником, и историком, и нравоучителем... Биограф бл. Иеронима талантливый французский историк Тьерри, удивляясь разносторонности таланта его, откровенно сознается, что обнять в одном очерке многостороннюю деятельность бл. Иеронима весьма трудно. Но для нас изследовать все труды бл. Иеронима не представляется нужным. Мы хотим из разносторонняго проявления таланта его взять для разсмотрения только одну отрасль и именно ту, которая обыкновенно оставляется как бы в тени и не разсматривается.
Мы намереваемся посвятить свою работу трудам бл. Иеронима в области Библейской Археологии. Первоначальным и прямым, побуждением к знакомству с археологией еврейскаго народа у Иеронима было желание его понять и изяснить св. писание Ветхаго Завета. При своем громадном уме он ясно сознавал, что для того, чтобы яснее понимать библейския сказания, необходимо знать не только первоначальный язык ветхозаветных писаний, но и условия страны, и быт того народа, среди котораго они (библейския писания) впервые явились (Hieronymus, Ргаеfat. in Paralip., Migne, t. XXIX, col. 401). Для этого он под руководством еврейских ученых изучает не только еврейский, но и халдейский языки; отправляется в Палестину, путешествует по ней, и, где только возможно, знакомится с еврейскими учеными раввинами, узнает от них о положении разных местностей, местных нравах, обычаях, традициях еврейских, и возвращается в Иерусалим, как выражается Тьерри, „с сокровищницею сведений, которыя были захвачены у неприятеля, подобно сосудам, некогда унесенным евреями из Египта.
Самое же драгоценное сокровище; было в его громадной памяти, которая одна стоила всех библиотек и ученых пособий в мире”. Но и этого ему кажется мало. Он всецело хочет проникнуться духом населения св. земли, так сказать, ассимилироваться с ея обитателями. И вот он окончательно переселяется в колыбель христианства и в продолжении целых 33 лет живет и занимается, опять также при содействии еврейских ученых, ученым трудом в священнейшем месте мира. Разумеется, все это не могло пройти безследно у такого даровитаго и высокообразованнаго писателя, каким был бл. Иероним. Библейско-археологическия сведения его, так сказать, прорываются наружу почти во всех его сочинениях. Он всюду, где только возможно, старается поделиться ими с своими читателями.
В виду того, что археологический материал разсеян почти по всем трудам бл. Иеронима, мы считаем нужным поговорить вообще о всех их.
Первый вопрос, который возникает у человека, желающаго разсмотреть чьи либо сочинения, и особенно сочинения древних авторов, с известной точки зрения, есть вопрос о подлинности и неповрежденности сочинений, обращающихся в обществе с именем этого автора. А этот вопрос в свою очередь выдвигает вопрос об изданиях данных сочинений, так как изследование подлинности и неповрежденности их лежит на обязанности издателей.
Е. Я. Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для библейской археологии
Казань, 1908. – 662 с.
Е. Я. Полянский – Творения блаженного Иеронима как источник для библейской археологии – Содержание
Введение
Биография блаженнаго Иеронима
ОТДЕЛ I. Библейско-археологическия сведения в сочинениях блаж. Иеронима.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Географическое описание Палестины
- Границы земли Обетованной
- Воды Палестины
- Горы Палестины
- Долины и равнины Палестины
- Пустыни Палестины
- Дожди и плодородие Палестины
- Металлы Палестины
- Естественныя бедствия страны
- Разделение земли Обетованной между коленами сынов Израилевых
- Области
- Города, села и местечки колен сынов Израилевых
- Иерусалим
- Иудино колено
- Симеоново колено
- Вениаминово колено
- Даново колено
- Ефремово колено
- Манассиино колено (половина этого колена по западную сторону Иордана)
- Иссахарово колено
- Завулоново колено
- Асирово колено
- Нефѳалимово колено
- Рувимово колено
- Гадово колено
- Половина колена Манассиина (в Восточном Заиорданье)
- Города и области, лежавшие в пределах земли евреев или на границах ея, но не принадлежавшие народу Божию
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Религиозная жизнь древних евреев.
- Имена Бога и небесных сил у евреев
- Богослужебныя места у евреев
- Лица священныя
- Священные обеты
- Посты еврейские
- Праздники еврейские
- Общий взгляд на историю культа
- Идолопоклонство у древних евреев
- Секты у евреев
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Гражданская жизнь древних евреев.
- Домашний быт.
- Жилища
- Пища
- Напитки
- Одежда и украшения еврейския
- Семейство
- Смерть и обычаи при погребении
- Занятия евреев.
- Пастушество
- Земледелие
- Виноделие
- Разведение масличных деревьев
- Торговля, меры и монеты евреев
- Науки
- Замечания об языке и письменности евреев
- Светския науки
- Гимнастическия игры и состязания
- Гражданское устройство еврейскаго народа и религиозно-политическия чаяния евреев
ОТДЕЛ II. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Критический разбор библейско-археологическаго материала, сообщеннаго бл. Иеронимом.
- I. Слабыя стороны библейско-археологических трудов бл. Иеронима
- II. Заслуги бл. Иеронима в области библейской археологии
- Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- О погребении Адама на Голгофе
- Теории касательно Салима, города царя Мелхиседека
- Мнения блаж. Иеронима о паломничестве в Палестину
Указатели
Большое спасибо - это очень ценная для меня находка!