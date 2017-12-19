Предлагаемая читателю книга о приснопамятном епископе Стефане (Никитине) явилась плодом упорного труда по сбору биографических материалов: писем, фотографий, архивных справок, воспоминаний близко знавших Владыку людей. Осмыслить разрозненные факты из жизни подвижника, увидеть мотивы тех или иных его поступков, вжиться в реалии описываемого времени, так быстро и безвозвратно ушедшего, очень непросто современному человеку. Вспоминая свою молодость, когда мне пришлось дважды беседовать с епископом Стефаном, не могу не удивляться: как же трудно теперь, через 50-60 лет понять ту жизнь, то время, как трудно объяснить и дать почувствовать новому молодому поколению наши юношеские проблемы и переживания. Но барьер времени всё же преодолим. Автор книги - диакон Дмитрий Пономаренко на несколько лет буквально погрузился в жизнь епископа Стефана, полюбил его и скрупулёзно проследил все его жизненные связи и события, если сохранились от них хоть какие-нибудь следы. Оказалось, что сохранить и вспомнить удалось не так уж мало, а свидетельства знавших Владыку людей не потускнели со временем, но дышат любовью и радостью. Книга переносит читателя в скорбный и одновременно победный XX век и приобщает духу исповеднического подвига одного из пока ещё не прославленных святых нашей Церкви.

Пономаренко Дмитрий, диак. – Епископ Стефан (Никитин): Жизнеописание, документы, воспоминания

М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. – 960 с.

ISBN 978-5-7429-0583-7

Пономаренко Дмитрий, диак. – Епископ Стефан (Никитин): Жизнеописание, документы, воспоминания – Содержание

От редактора

От автора-составителя

Введение

Жизнеописание епископа Можайского Стефана (Никитина)

Детство, юность, начало пути

Арест, тюрьма, лагерь

Карабаново и Струнино

Средняя Азия

Выход на открытое служение Церкви

Курган-Тюбе

Ленинабад

Самарканд

Ташкент и Луначарское

Днепропетровск и Минск

Москва

Калуга

«Такое мягкое, любящее сердце...»: о пастырском облике епископа Стефана (Никитина) ....

Вместо заключения

Приложения

Приложение 1. К вопросу о датировке священнической хиротонии С.А. Никитина (будущего епископа Стефана)

Версия о послелагерной хиротонии

Версия одолагерной хиротонии

Приложение 2. Материалы следственного дела 1931 г. по обвинению группы «мечёвцев»

Приложение 3. Обязанности регентши монастыря и уставщицы

Приложение 4. Чин исповеди, применявшийся в Днепропетровском Свято-Тихвинском монастыре в 1956-1959 гг.

Приложение 5. Митрополит Гурий (Егоров). Слово к прихожанам митрополичьей Крестовой церкви г. Минска о рукоположении во епископа архимандрита Стефана (Никитина)

Приложение 6. Е.С. Надеждина. Избранные дневниковые записи о епископе Стефане (Никитине)

Приложение 7. Письма

Приложение 8. Воспоминания

Приложение 9. Епископ Стефан (Никитин). Слово в Неделю святых Жен-мироносиц

Источники и литература

Именной аннотированный указатель

Основные даты жизни епископа Стефана (Никитина)

Список сокращений

Пономаренко Дмитрий, диак. – Епископ Стефан (Никитин): Жизнеописание, документы, воспоминания – Введение

Гонение, обрушившееся в XX веке на Русскую Православную Церковь, – поистине беспрецедентное по масштабу, длительности и изощрённости применявшихся методов — в который уже раз в истории христианства подтвердило истинность слов Христа: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16, 18). Ни массовое отречение маловерных, ни попытки безбожной государственной власти, расколов Русскую Церковь, уничтожить её по частям, ни физическое истребление тысяч лучших её чад не смогли умертвить, лишить жизненных сил церковный организм.

Церковь жива и возрождается, утверждаясь на крови своих новых мучеников и исповедников XX века, число которых, превосходит количество святых, прославленных за всю историю христианства. Верность Богу этих сынов и дочерей России явилась свидетельством вечной Истины в атмосфере массового предательства, разгула лжи и злобы тех лет. И сегодня во мраке мipa, всё дальше и дальше отходящего от Христа и предпочитающего в своей гордой надменности именовать себя постхристианским, пример этих подвижников являет людям Свет, в Котором всё существующее приобретает своё настоящее значение.

Дорогой ценой страданий мучеников и исповедников XX века куплена возможность полноценной церковной жизни в России в наши дни, и потому долг современных христиан – прославить живоносный подвиг своих отцов и дедов, пронёсших сквозь гонения чистоту веры и передавших её огонь живущим ныне поколениям.

Возрождающиеся сегодня храмы наполняются множеством людей. Здесь – и радость, и надежда. Но вместе с тем и серьёзная проблема: ведь большинство современных россиян родилось и выросло не только вне церковной традиции, но и вне какой-либо истинной традиции вообще. В этом – горькое наследие эпохи большевизма, целенаправленно уничтожавшего любые исконные уклады и сословия в попытке создать на земле суррогатный, безбожный «рай». При значительной нехватке опытных пастырей массовый приход в Церковь новых её членов, до обращения к вере буквально ничего не знавших о церковной жизни, создаёт сегодня серьёзную опасность обмирщения, падения уровня духовной жизни и мирян, и клира. И думается, что в сложившейся ситуации именно наследие исповедников XX века способно послужить надёжным ориентиром в обретении утерянных русским народом традиций церковной жизни, жизни православной семьи и самого понимания смысла христианства. Особый интерес в связи с этим представляют исследования жизни пастырейисповедников, ведь именно им Господь судил, пережив свою личную Голгофу – тюрьмы, лагеря и ссылки – сквозь семидесятилетие безбожия пронести свет христианской веры, традицию духовного делания. Именно они, знавшие ещё дореволюционный церковный уклад, в условиях советского времени смогли воспитать себе на смену пастырей, которые сегодня восстанавливают Русскую Церковь.

Одним из таких замечательных подвижников прошлого века является епископ Стефан (Никитин). Пастырь-исповедник святой жизни, в страшные годы безбожного гонения честно служивший Церкви и всего себя отдавший Господу и людям, друг и сотаинник святителя Афанасия (Сахарова), священномучеников Сергия Мечёва, Василия Надеждина, Владимира Амбарцумова, митрополита Гурия (Егорова), архимандрита Бориса (Холчева), он был духовным наставником многих известных современных пастырей.