Дионисий - последний великий художник великого столетия в истории московской живописи. Почти с математической точностью XV век открывается работами Андрея Рублева и мастеров его окружения (около 1399 - 1400), а завершается произведениями, созданными Дионисием во время поездки на Белоозеро (1499/ 1500 - 1502). Именно тогда были написаны знаменитые фрески Ферапонтова монастыря. Вслед за Андреем Рублевым творчество Дионисия сохраняет ярко индивидую окраску и глубочайшую духовную наполненность, связь с великой византийской традицией и отчетливо национальные интонации.

Для нас Дионисий - едва ли не первый художник светского сословия (до этого в источниках упоминаются в основном иконописцы-иноки). К тому же мы знаем о нем гораздо больше, чем о его предшественниках. Известно, что он имел семью, сыновей, которые пошли по стопам отца и стали художниками, многочисленных учеников, а также владел крупным состоянием. Известно немало достоверных сведений о его деятельности и круге общения. Сохранился обширный перечень созданных им работ. Наконец, мы располагаем родословной Дионисия. Она помещена в нескольких, правда, более поздних списках синодиков Кирилло-Белозерского монастыря. Из нее следует, что художник возводил свой род к Петру, царевичу Ордынскому, герою особой "Повести", действие которой происходит в середине - второй половине ХIII века. По преданию, Петр принял христианство и, покинув ордынские пределы, осел в Ростове.

Геннадий Попов - Дионисий

Москва, АРТ-РОДНИК, 2002

ISBN 5-88896-103-5

Геннадий Попов - Дионисий - Отрывок из книги

Самой ранней работой с участием Дионисия, сведениями о которой мы располагаем, является выполненная им совместно со старцем Симонова монастыря Митрофаном и их «пособниками» роспись собора Рождества Богоматери в Пафнутиево-Боровской обители, а также написанные для этого храма иконы. Это произошло после освящения построенного в 1467 году храма, но еще при жизни основателя монастыря - Пафнутия, умершего в 1477 году. «Подписанная» церковь вызвла «удивление» самого Ивана III, вероятно, при посещении великим князем Боровска в 1480 году после победы на реке Угре. Житие Пафнутия Боровского (около 1506 года) восторженно именует Митрофана и Дионисия "живописцы... пресловущи тогда паче всех в таковом деле». Из этого можно сделать вывод, что Дионисий вслед за Митрофаном был достаточно известен уже в 1470-е годы. К сожалению, при перестройке монастырского собора в конце XVI века роспись погибла. Небольшие сохранившиеся ее фрагменты не позволяют сделать определенных выводов относительно стилистики этого, исходного в оценке раннего творчества художника, комплекса.