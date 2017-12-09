Гностицизм, захвативший с половины II века широкие круги христианского общества и угрожавший христианству полным раз­ложением, вызвал к жизни богатую полемическую литературу. Против него выступали писатели Иустин Мученик, Мелитон, Феофил Антиохийский, Егезипп, Родон, Филипп Гартинский, Модест, Ириней Лионский. Сочинения всех перечисленных писа­телей, за исключением святого Иринея, или всецело утрачены, или сохранились в незначительных отрывках. Таким образом, единст­венным представителем этого отдела христианской литературы является святой Ириней Лионский.

Догматическое содержание полемических сочинений, направ­ленных против гностицизма, насколько можно судить по сохранившимся фрагментам и по творениям святого Иринея, определялось их практическим интересом. Для успешной полемики с гностицизмом необходимо было выработать критический аппарат, то есть такие нормы и понятия, с точки зрения которых было бы удобно критиковать учения гностиков. У апологетов был выработан критический аппарат для борьбы с политеизмом (понятие абсолютного, исключающее множественность богов; понятие свободы, направленное против фатализма; демонология, объяснявшая происхождение языческих чудес).

Этот аппарат мог годиться и в борьбе с гностическим дуализмом, детерминизмом и притязаниями гностиков быть чудотворцами и пророками. Но для борьбы с гнозисом этого было недостаточно. Апологеты обращались к внехристианскому миру; гностики были христианами, поэтому и полемика с ними должна была вестись на других началах. Новый критический аппарат антигностических писателей касался источников религиозного ведения.

Попов Иоанн, мученик - Конспект лекций по патрологии

Тверь: Изд-во «Булат», 2006. 378 с.

(Духовное наследие мучеников и исповедников Русской Православной Церкви)

ISBN 5-902112-51-6

Попов Иоанн, мученик - Конспект лекций по патрологии - Содержание

Житие мученика Иоанна (Попова) - Составитель игумен Дамаскин ( Орловский)

Период первый. Древнехристианская, или доникейская, церковная литература Отдел первый. Мужи апостольские I. «Учение двенадцати апостолов» II. «Первое послание Климента Римского к Коринфянам» III. Так называемое «Второе послание Климента Римского к Коринфянам» IV. «Пастырь» Ерма V. Послание, известное с именем апостола Варнавы VI. Святой Игнатий Богоносец Отдел второй. Апологеты VII. Аристид VIII. Святой Иустин Мученик IX . Татиан Отдел третий. Противогностическая литература X . Святой Ириней Отдел четвертый. Возникновение научного богословия XI. Тертуллиан XII. Святой Киприан Карфагенский Александрийская школа XIII. Климент Александрийский XIV. Ориген XV. Святой Дионисий Александрийский

Период второй. Партистическая, или посленикейская, церковная литература Отдел первый. Литература тринитарных споров Литература Восточной Церкви XVI. Святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский XVII. Преподобный Макарий Египетский XVIII. Святой Кирилл Иерусалимский XIX. Святой Василий Великий XX. Святой Григорий Богослов XXI. Святой Григорий Нисский Литература на Западе XXII. Блаженный Иероним XXIII. Блаженный Августин



Попов Иоанн, мученик - Конспект лекций по патрологии - Апологеты

Содержание христианских апологий II века определяется целью этих литературных памятников и кругом читателей, к которым они были обращены. Своей задачей апологеты ставили опровержение обвинений, с которыми выступали против христиан язычники, и доказательство высоких достоинств и преимуществ новой религии сравнительно с политеистическими верованиями. Отрицательную часть поставленной задачи они выполняли, выясняя всю несостоятельность направленных против христиан обвинений в беззаконии, оскорблении величества, ненависти к роду человеческому, людоедстве и кровосмешении.

Д ля выполнения положительной стороны своей задачи они подвергали критике языческие религии и, противопоставляя им христианство как единую истинную религию, выдвигали на первый план лишь те стороны христианского вероучения, которые или могли быть доступны пониманию образованного язычника, или служили удобным оружием для опровержения многобожия. В глазах образованного язычника II века философия имела большое обаяние. Она была не только наукой, которую не мог не ценить человек, получивший образование. Она стала религией для тех, кто утратил веру в отжившие мифы и умерших богов.

Чтобы привлечь на сторону христианства этот влиятельный класс языческого общества, апологеты старались представить учение Священного Писания философией, но наиболее чистой, истинной, достоверной, популярной и действенной. С этой целью они выдвигали преимущественно философскую сторону христианства, истины естественной религии, и при этом облекали их в формы тогдашней философии. Сюда относится учение о Боге, о Божественном Логосе и свободе воли.

Философское истолкование некоторых сторон христианства и заимствование некоторых теорий, широко распространенных в классической литературе, было тем необходимее для апологетов, что создавало очень удобную почву для критики политеизма. Философское учение об абсолютности Бога ниспровергало весь языческий Олимп, так как абсолютное может быть только единым. Учение о свободе воли было направлено против развращающего влияния языческого фатализма и астрологии. Эвгемеризм разоблачал тайну происхождения язычества.

Миросозерцание апологетов стараются иногда представить рационалистическим и моралистическим, лишенным чисто религиозного характера. Но о всей полноте религиозного сознания этих писателей нельзя судить по содержанию апологий, обращенных к язычникам. В «Диалоге» Иустина Философа, имевшем ввиду иудеев, религиозных элементов больше, чем в апологиях, и, несомненно, их было еще больше в тех многочисленных сочинениях апологетов (ныне утраченных), которые были написаны ими или в опровержение христианских ересей, или для удовлетворения духов ных потребностей самой Церкви.