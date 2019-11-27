Евхаристия - Таинство царства - Александр Шмеман

Шмеман - Евхаристия - Таинство царства
От автора. Книга эта — не учебник литургического богословия и не ученое исследование. Я писал ее в редкое свободное время, часто прерывая ее, и теперь, соединяя все эти главы воедино, я не претендую ни на полноту, ни на систематичность.
Книга эта— ряд размышлений об Евхаристии. Размышления эти, однако, не от «научной проблематики», а от — пускай и малого, и ограниченного — опыта.
Свыше тридцати лет я служил Церкви — как священник, как преподаватель богословия, как пастырь и учитель.
И вот, никогда в эти тридцать лет не оставляло меня, некое основное вопрошание об Евхаристии, о месте ее в Церкви, вопрошание, возникшее буквально в юности и радостью наполнившее мою жизнь.
Увы, однако, не одной радостью. Ибо чем реальнее становился опыт самой Евхаристии, Божественной Литургии, Таинства победы Христовой и Его прославления, тем сильнее становилось ощущение, своеобразного евхаристического кризиса в Церкви.
В предании Церкви ничего не переменилось, но переменилось восприятие Евхаристии, самой ее сущности.
Суть этого кризиса — в несоответствии между совершаемым и восприятием этого совершаемого, его переживанием. До какой-то степени кризис этот всегда существовал в Церкви; жизнь Церкви, вернее, церковного народа, никогда не была совершенной, идеальной, но по мере времени кризис этот превратился в некое хроническое, нормативное состояние, в некую подспудную «шизофрению».
И «шизофрения» эта отравляет Церковь, подкапывает саму основу церковной жизни.
Протоиерей Александр Шмеман - Евхаристия - Таинство царства
М.: ГРАНАТ, 2018. - 288 с.
ISBN 978-5-906456-31-1
Также у нас здесь:
Второе издание
YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne-Ste-Genevieve
75005 Paris - 1988 г. - 313 с.
Протоиерей Александр Шмеман - Евхаристия - Таинство царства - Содержание
ОТ АВТОРА
- Глава 1. ТАИНСТВО СОБРАНИЯ
- Глава 2. ТАИНСТВО ЦАРСТВА
- Глава 3. ТАИНСТВО ВХОДА
- Глава 4. ТАИНСТВО СЛОВА
- Глава 5. ТАИНСТВО ВЕРНЫХ
- Глава 6. ТАИНСТВО ПРИНОШЕНИЯ
- Глава 7. ТАИНСТВО ЕДИНСТВА
- Глава 8. ТАИНСТВО ВОЗНОШЕНИЯ
- Глава 9. ТАИНСТВО БЛАГОДАРЕНИЯ
- Глава 10. ТАИНСТВО ВОСПОМИНАНИЯ
- Глава 11. ТАИНСТВО СВЯТОГО ДУХА
БИБЛИОГРАФИЯ
Протоиерей Александр Шмеман - Евхаристия - Таинство царства - Глава 1. ТАИНСТВО СОБРАНИЯ
Когда вы собираетесь в Церковь… 1 Кор. 11:18.
«Когда вы собираетесь в церковь», — пишет ап. Павел коринфянам, и для него, как и для всего раннего христианства, слова эти относятся не к храму, а к природе и цели собрания. Само слово «церковь» — εκκλησια — означает, как известно, «собрание». «Собраться в церковь», в понятиях раннего христианства, значит составить такое собрание, цель которого — выявить, осуществить Церковь.
Это собрание евхаристическое: на нем, как его завершение и исполнение, совершается «вечеря Господня», евхаристическое «преломление хлеба». В том же послании ап. Павел упрекает коринфян, которые «собираются так, что это не значит вкушать вечерю Господню» (11:20). С самого начала, таким образом, очевидно и бесспорно это триединство — Собрания, Евхаристии, Церкви, и о нем, вслед за апостолом Павлом, единогласно свидетельствует все раннее предание Церкви. В раскрытии его сущности и смысла и состоит основная задача литургического богословия.
Задача эта тем более насущная, что самоочевидное для ранней Церкви триединство перестало быть самоочевидным для современного церковного сознания. В том богословии, которое принято называть «школьным» и которое возникло, после обрыва отеческой традиции, преимущественно из западного понимания как метода, так и самой природы богословия, о связи Собрания, Евхаристии и Церкви вообще не упоминается. Евхаристия определяется и рассматривается как одно из таинств, но не как «таинство собрания», согласно определению его в пятом веке автором «ареопагитик».
Можно без преувеличения сказать, что в этой «схоластической» догматике экклезиологический смысл Евхаристии просто игнорируется, как забыто в ней и евхаристическое измерение экклезиологии, то есть учения о Церкви. Подробнее об этом разрыве между богословием и Евхаристией и о трагических последствиях этого разрыва для церковного сознания мы еще будем говорить. Пока что отметим, что знание Евхаристии как «таинства собрания» выветрилось постепенно и из благочестия.
Учебники литургики относят, правда, Евхаристию к «общественному богослужению», и служится литургия преимущественно при «стечении молящихся». Но это «стечение молящихся», т. е. собрание, перестало восприниматься как первичная форма Евхаристии, а в Евхаристии перестали видеть и ощущать первичную форму Церкви.
Литургическое благочестие стало предельно индивидуалистическим, о чем красноречивее всего свидетельствует современная практика причащения, подчиненная до конца «духовным нуждам» отдельных верующих, и которую никто — ни духовенство, ни мiряне — не воспринимает в духе самой евхаристической молитвы: «нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие…».
No comments yet. Be the first!