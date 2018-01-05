Рассматривая деятельность любого выдающегося предсrавителя православной богословской науки, мы прежде всего обращаем свой взор на то, насколько созвучна его научная деятельность стилю его жизни, ибо подобное созвучие и является одним из главных критериев этой деятельности. В случае с Иваном Васильевичем Поповым мы имеем как раз удивительную гармонию всецелой преданности научному призванию и подлинно христианской жизни.

Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 1 - Святые отцы II-IV вв

М.: Сергиев Посад, 2004. – 744 с.

Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 1 - Святые отцы II-IV вв. – Содержание

ПРОФЕССОР МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ КАК ХРИСТИАНИН И ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ

ИДЕЯ ОБОЖЕНИЯ В ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ I. Реалистическая форма идеи обожения II. Идеалистическая форма идеи обожения

РЕЛИГИОЗНЫЙ ИДЕАЛ СВЯТОГО АФАНАСИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО I. Составные элементы религиозного идеала св. Афанасия II. Онтологические предположения религиозного идеала св. Афанасия III. Обожение первых людей IV. Обожение человеческой природы в лице Искупителя V. Обожение искупленных VI. Религиозный идеал св. Афанасия и вопрос о природе Сына Божия VII. Религиозный идеал св. Афанасия и монашество

МИСТИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ АСКЕТИЗМА В ТВОРЕНИЯХ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО I. Виды обоснования аскетизма II. Цель подвижничесrва по учению прп. Макария III. Подвижничесrво как условие обожения

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, АРХИЕПИСКОП КЕСАРИЙСКИЙ, ВСЕЛЕНСКИЙ ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ

СВЯТОЙ АМФИЛОХИЙ, ЕПИСКОП ИКОНИЙСКИЙ

Veterum testimonia [Свидетельсrва древних]

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Беседа I. На Рождество Беседа II. На Сретение, о Богородице, Симеоне и Анне Беседа III. О Лазаре четверодневном Беседа IV. О жене грешнице Беседа V. В Страсrную Субботу Соборное послание Фрагменты I. Из беседы «De Filio» II. Из беседы против ариан III. Из сочинения о рождении Господа по плоти XIII. БожествоДуха Святого. XV. Исповедание веры к Селевку. ХVI. К Панхарию. XVII. И з послания к Свадрам. In mesopentecosten (О расслабленном). Слово на текст «Отче, аще возможно, да мимоидет чаша сия» Биография святителя Амфилохия Иконийского. Сочинения Амфилохия. Амфилохий как писатель. Амфилохий как догматист. Отношение Амфилохия к Писанию. Учение Амфилохия о Святой Троице. Божество Христа. Божество Святого Духа. Троичность Божества. Ангелы. Человек. Христология Амфилохия. Сотериология Амфилохия. Крещение. Покаяние. Церковный календарь. Иконы и реликвии. Нравственное учение. Брак. Содержание фрагмента, изданного Фиккером. Отношение фрагмента к Священному Писанию. Источники автора отрывка. Опровержение апотактитов. Критика учения апотактитов. Принципы истинно церковного отречения и воздержания.

ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ВЕЛИКИЙ)

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ И ЕГО ВРАГИ

ТЕРТУЛЛИАН

СВЯТОЙ ИЛАРИЙ, ЕПИСКОП ПИКТАВИЙСКИЙ Источники биографии Илария. Биография Илария. Сочинения Илария. Догматические сочинения. Историко-полемические сочинения. Экзегетические сочинения Илария. Письма Илария. Гимны. Учение Илария. Догматическое содержание комментариев Илария на Евангелие Матфея. Учение о Боге Отце. Учение о Сыне Божием. Учение о Духе Святом. Учение об ангелах. Учение о человеке. Учение о Лице Иисуса Христа. Учение о спасении. Эсхатология Илария. Учение Илария в сочинениях, написанных во время ссылки и после нее. Основы хрисrианской веры. Онтология Илария. Гносеология Илария. Учение о богопознании. Влияние восточных источников на догматические воззрения Илария. Учение о Боге. Учение о Троице. Учение о Боге Отце. Бытие Второй Ипостаси. Ипосrасные свойства Сына. Рождение Сына от Отца. Учение об истинном рождении Сына. Причина рождения Сына. Сын как Исполнитель роли Отца в мировой жизни. Равенство Отца и Сына по божественной природе. Доказательство истинного Божества Сына на основании ветхозаветных данных. Доказательства Божества Христа из Нового Завета. Толкование «уничижительных» выражений Писания. Учение о единстве Отца и Сына. Учение Илария о Духе Святом. Наименование Духа. Самостоятельное бытие Духа. Происхождение Духа Святого. Деятельность Духа Святого. Влияние восточного богословия на образ тринитарных воззрений Илария. Отnошение Илария к омиусианам. План примирения православных противников Никейского исповедания Востока с никейцами Запада. Творение мира. Понятие творения. Учение об ангелах. Учение о человеке. Грехопадение и его следствия. Учение о Лице Богочеловека. Истощание Слова. Рождение от Девы. Единство Лица. Состояние человеческой природы Христа во время Его земной жизни. Смерть Христа. Душевные аффекты. Состояние человеческой природы Хрисrа после воскресения. Учение Илария о спасении. Учение о Церкви и таинсrвах. Крещение. Евхаристия. Почитание святых. Эсхатология.



Библиография.

Библиографические обозначения и сокращения, используемые в библиографических описаниях.

Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 1 - Святые отцы II-IV вв. – Дионисий Александрийский (Великий)

Значение Дионисия в истории Церкви определяется сохранившимися фрагментами его сочинений.

I. Из экзегетических сочинений Дионисия сохранился значительный фрагмент из его толкований на книгу Екклесиаст и менее значительные отрывки, извлеченные, может быть, и не из экзегетических сочинений, но с толкованиями Дионисия на книгу Иова, на евангельские повествования о молитве Господа в саду Гефсиманском, на книгу Деяний, послание Иакова и послание к Римлянам. В истолковании Св. Писания, не отказываясь всецело от аллегорического метода, Дионисий избегал его крайностей и предпочитал выяснить нравственное содержание слова Божия.

II. а. К числу догматико-палемических сочинений Дионисия относится книга «О природе», фрагменты которой сохранены Евсевием в его «Praeparatio evangelica» и некоторыми другими церковными писателями. В сохранившихся отрывках содержится критика учения Эпикура о происхождении мира путем слепого столкновения и сцепления атомов, которому противопоставляется христианское телеологическое воззрение на предмет. В полном сочинении, кроме критики учения Эпикура и других философов, содержалось еще положительное раскрытие христианского учения о творении мира.

b. В сочинениях по вопросу о Св. Троице Дионисий является верным учеником Оригена, в системе которого представления о возвышенности природы Сына Божия стояли наряду с субординацианскими. Подобно Оригену, Дионисий был противником монархианства. Это выразилось в упомянутом уже послании к Антиохийскому собору по поводу ереси Павла Самосатского и в борьбе с савеллианством. Против Савеллия Дионисием было написано несколько посланий, но отрывки сохранились лишь из послания к Евфранору и Аммону. Желая доказать здесь, что Сын Божий есть особое Лицо, Дионисий настаивал на Его отличии от Отца и для этого пользовался субординацианскими идеями Оригена, даже преувеличив их. Он утверждал, что Сын Божий чужд Отцу по сущности, что Он - произведение и сотворен, что Отец относится к Нему так же, как делатель к виноградной лозе и судостроитель к челноку, что, как произведение, Сын не существовал, пока не получил бытия. Эти выражения возбудили недовольство в Александрии, и о них бьuю сообщено в Рим. Собранный в Риме по этому поводу собор признал учение Дионисия неправильным, а папа Дионисий, опираясь на это постановление, отправил послание к Александрийской Церкви, в котором высказался против всей катехизической школы. Папа обвинял александрийских катехетов в том, что учением о происхождении Сына Божия во времени и Его тварности, а также отрицанием единосущия они рассекают единство Лиц Св. Троицы. Дионисий ответил папе не сохранившимся письмом и специальным сочинением «Обличение и оправдание», отрывки которого сохранены Афанасием Великим. В этом последнем сочиненни Дионисий берет назад свои неудачные выражения и вращается в сфере тех идей Оригена, в которых выражалась мысль о возвышенности природы Сына Божия.

Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 2 - Личность и учение блаженного Августина

М.: Сергиев Посад, 2005. – 776 с.

Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 2 - Личность и учение блаженного Августина – Содержание

От издателей

Глава первая. Личность блаженноrо Авrустина

Глава вторая. Гнoceология блаженноrо Августина

Глава третья. Онтология блаженноrо Авrустина

Библиография

Сокращения

Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 2 - Личность и учение блаженного Августина – От издателей

Мы рады представить вниманию читателя второй том трудов по патрологии профессора И. В. Попова, включающий в себя его фундаментальное исследование «Личность и учение блаженного Августина». Над этой монографией И. В. Попов трудился в течение нескольких лет и окончил ее вчерне в 1914 г. В 1916 г. исследование вышло в свет, 31 января 1917 г. Совет Московской Духовной Академии выдвинул этот труд на соискание премии митрополита Московского Макария, которая и была присуждена И. В. Попову 6 марта. 7 мая того же года работа была им успешно защищена в качестве докторской диссертации в Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Профессор А. П. Орлов – известный специалист по истории Западной Церкви, впоследствии ректор Московской Духовной Академии – в связи с выдвижением труда об Августине на премию митрополита Московского Макария представил Совету Академии отзыв о работе своего коллеги, который мы считаем нужным привести здесь с некоторыми сокращениями.

«Первая глава книги Попова, не давая историко-биографической характеристики блаженного Августина, имеет в виду историко-психологическое выяснение образования религиозно-интеллектуальной личности Августина от его детства до окончательного обращения его к Церкви, то есть до того момента в духовном развитии его, на котором обрывает повествование о своей жизни сам Августин в своей «Исповеди». Выполненная автором… характеристика духовного роста Августина, являясь, с одной стороны, целостным очерком, далеко оставляющим за собой по обстоятельности все имеющиеся в нашей как переводной, так и оригинальной литературе опыты выяснения духовной личности Августина в этот интереснейший период его религиозно-философских исканий, с другой стороны, имеет в книге автора и вспомогательное, или вводное, значение, поскольку вскрывает по преимуществу те историко-философские факторы, которые имели… определяющее влияние на характер гносеологических и онтологических воззрений иппонского мыслителя, составляющих, как мы отметили, предмет дальнейших глав исследования И. В. Попова.

Если уже первая глава этого исследования по своему предмету и задачам представляется ценным вкладом в нашу научную литературу об Августине, то это с еще большим основанием следует сказать об остальных его главах. <...> Выдающимся достоинством книги И. В. Попова представляется, прежде всего, полнота изученного и использованного автором соответствующего материала из сочинений иппанского епископа. В чaстности, гносеологические и онтологические воззрения его раскрыты автором не только в принципиальных их чертах, но и в приложении ко всем главнейшим сторонам мысли и бытия. Если принять во внимание, что относящийся к теме автора материал иногда крупицами разбросан по весьма многочисленным сочинениям Августина, в большинсrве не переведенным на русский язык, то работа автора, потратившего на изучение этого материала много труда и внимания, получает высокую научную ценность.

Непосредственное и глубокое знакомство автора с творениями Aвгycтинa ярким образом сказывается как в документальной точности его изложения, так и в тонкости анализа гносеологических и онтологических взглядов иппонского мыслителя, равно как дает возможность автору при основательной осведомленности в разносторонней и сложной литературе об Aвrycтинe быть вполне самостоятельным в своей работе, местами вносить поправки ко взглядам своих предшесrвенников в августиноведении, причем эrn оригинальные наблюдения и выводы автора иногда касаются существенных пунктов философско-богословской доктрины Aвrycтинa.

Не ограничиваясь имманентным – только на основании творений самого Авrустина – выяснением как историко-психологического образования его духовной личности, так и пюсеологических и онтологических его взглядов, И. В. Попов широко пользуется в своем исследовании и историко-сравнительным методом, сопоставляя учение блаженного Августина по тем или другим вопросам как с воззрениями античных философских школ… так и со взглядами церковных и внецерковных богословов 11-IV вв., равно как отмечая иногда судьбу воззрений Августина и в истории позднейшей богословско-философской мысли» [1]

Предисловие к первому тому настоящего издания завершалось призывом к церковному прославлению профессора И. В. Попова. Уже после того, как первый том был сдан в печать, пришло радостное известие: решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 июля 2003 г. профессор Московской Духовной Академии Иван Васильевич Попов бьш причислен к лику святых как мученик за веру. Для преподавателей и студентов Московской Духовной Академии и других духовных учебных заведений нашей Церкви эта канонизация профессора-мирянина явилась чрезвычайно важным и значимым событием.

Память мученика Иоанна (Попова) Святая Церковь празднует 26 января (8 февраля), а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века. Мы рады осознавать, что наш скромный труд по переизданию работ выдающегося русского патролога послужит ознакомлению широких кругов православной общественности с богословским наследием этого новопрославленного святото.