Попов - Труды по патрологии
Рассматривая деятельность любого выдающегося предсrавителя православной богословской науки, мы прежде всего обращаем свой взор на то, насколько созвучна его научная деятельность стилю его жизни, ибо подобное созвучие и является одним из главных критериев этой деятельности. В случае с Иваном Васильевичем Поповым мы имеем как раз удивительную гармонию всецелой преданности научному призванию и подлинно христианской жизни.
Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 1 - Святые отцы II-IV вв
М.: Сергиев Посад, 2004. – 744 с.
Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 1 - Святые отцы II-IV вв. – Содержание
- ПРОФЕССОР МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ КАК ХРИСТИАНИН И ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ
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ИДЕЯ ОБОЖЕНИЯ В ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ
- I. Реалистическая форма идеи обожения
- II. Идеалистическая форма идеи обожения
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ИДЕАЛ СВЯТОГО АФАНАСИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
- I. Составные элементы религиозного идеала св. Афанасия
- II. Онтологические предположения религиозного идеала св. Афанасия
- III. Обожение первых людей
- IV. Обожение человеческой природы в лице Искупителя
- V. Обожение искупленных
- VI. Религиозный идеал св. Афанасия и вопрос о природе Сына Божия
- VII. Религиозный идеал св. Афанасия и монашество
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МИСТИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ АСКЕТИЗМА В ТВОРЕНИЯХ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО
- I. Виды обоснования аскетизма
- II. Цель подвижничесrва по учению прп. Макария
- III. Подвижничесrво как условие обожения
- ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, АРХИЕПИСКОП КЕСАРИЙСКИЙ, ВСЕЛЕНСКИЙ ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
- ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
- ГРИГОРИЙ НИССКИЙ
- СВЯТОЙ АМФИЛОХИЙ, ЕПИСКОП ИКОНИЙСКИЙ
- Veterum testimonia [Свидетельсrва древних]
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Святитель Амфилохий, епископ Иконийский.
- Беседа I. На Рождество
- Беседа II. На Сретение, о Богородице, Симеоне и Анне
- Беседа III. О Лазаре четверодневном
- Беседа IV. О жене грешнице
- Беседа V. В Страсrную Субботу
- Соборное послание
- Фрагменты
- I. Из беседы «De Filio»
- II. Из беседы против ариан
- III. Из сочинения о рождении Господа по плоти
- XIII. БожествоДуха Святого.
- XV. Исповедание веры к Селевку.
- ХVI. К Панхарию.
- XVII. И з послания к Свадрам.
- In mesopentecosten (О расслабленном).
- Слово на текст «Отче, аще возможно, да мимоидет чаша сия»
- Биография святителя Амфилохия Иконийского.
- Сочинения Амфилохия.
- Амфилохий как писатель.
- Амфилохий как догматист.
- Отношение Амфилохия к Писанию.
- Учение Амфилохия о Святой Троице.
- Божество Христа.
- Божество Святого Духа.
- Троичность Божества.
- Ангелы.
- Человек.
- Христология Амфилохия.
- Сотериология Амфилохия.
- Крещение.
- Покаяние.
- Церковный календарь.
- Иконы и реликвии.
- Нравственное учение.
- Брак.
- Содержание фрагмента, изданного Фиккером.
- Отношение фрагмента к Священному Писанию.
- Источники автора отрывка.
- Опровержение апотактитов.
- Критика учения апотактитов.
- Принципы истинно церковного отречения и воздержания.
- ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ВЕЛИКИЙ)
- ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
- СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ И ЕГО ВРАГИ
- ТЕРТУЛЛИАН
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СВЯТОЙ ИЛАРИЙ, ЕПИСКОП ПИКТАВИЙСКИЙ
- Источники биографии Илария.
- Биография Илария.
- Сочинения Илария.
- Догматические сочинения.
- Историко-полемические сочинения.
- Экзегетические сочинения Илария.
- Письма Илария.
- Гимны.
- Учение Илария.
- Догматическое содержание комментариев Илария на Евангелие Матфея.
- Учение о Боге Отце.
- Учение о Сыне Божием.
- Учение о Духе Святом.
- Учение об ангелах.
- Учение о человеке.
- Учение о Лице Иисуса Христа.
- Учение о спасении.
- Эсхатология Илария.
- Учение Илария в сочинениях, написанных во время ссылки и после нее.
- Основы хрисrианской веры.
- Онтология Илария.
- Гносеология Илария.
- Учение о богопознании.
- Влияние восточных источников на догматические воззрения Илария.
- Учение о Боге.
- Учение о Троице.
- Учение о Боге Отце.
- Бытие Второй Ипостаси.
- Ипосrасные свойства Сына.
- Рождение Сына от Отца.
- Учение об истинном рождении Сына.
- Причина рождения Сына.
- Сын как Исполнитель роли Отца в мировой жизни.
- Равенство Отца и Сына по божественной природе.
- Доказательство истинного Божества Сына на основании ветхозаветных данных.
- Доказательства Божества Христа из Нового Завета.
- Толкование «уничижительных» выражений Писания.
- Учение о единстве Отца и Сына.
- Учение Илария о Духе Святом.
- Наименование Духа.
- Самостоятельное бытие Духа.
- Происхождение Духа Святого.
- Деятельность Духа Святого.
- Влияние восточного богословия на образ тринитарных воззрений Илария.
- Отnошение Илария к омиусианам.
- План примирения православных противников Никейского исповедания Востока с никейцами Запада.
- Творение мира. Понятие творения.
- Учение об ангелах.
- Учение о человеке.
- Грехопадение и его следствия.
- Учение о Лице Богочеловека.
- Истощание Слова.
- Рождение от Девы.
- Единство Лица.
- Состояние человеческой природы Христа во время Его земной жизни.
- Смерть Христа.
- Душевные аффекты.
- Состояние человеческой природы Хрисrа после воскресения.
- Учение Илария о спасении.
- Учение о Церкви и таинсrвах.
- Крещение.
- Евхаристия.
- Почитание святых.
- Эсхатология.
Библиография.
Библиографические обозначения и сокращения, используемые в библиографических описаниях.
Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 1 - Святые отцы II-IV вв. – Дионисий Александрийский (Великий)
Значение Дионисия в истории Церкви определяется сохранившимися фрагментами его сочинений.
I. Из экзегетических сочинений Дионисия сохранился значительный фрагмент из его толкований на книгу Екклесиаст и менее значительные отрывки, извлеченные, может быть, и не из экзегетических сочинений, но с толкованиями Дионисия на книгу Иова, на евангельские повествования о молитве Господа в саду Гефсиманском, на книгу Деяний, послание Иакова и послание к Римлянам. В истолковании Св. Писания, не отказываясь всецело от аллегорического метода, Дионисий избегал его крайностей и предпочитал выяснить нравственное содержание слова Божия.
II. а. К числу догматико-палемических сочинений Дионисия относится книга «О природе», фрагменты которой сохранены Евсевием в его «Praeparatio evangelica» и некоторыми другими церковными писателями. В сохранившихся отрывках содержится критика учения Эпикура о происхождении мира путем слепого столкновения и сцепления атомов, которому противопоставляется христианское телеологическое воззрение на предмет. В полном сочинении, кроме критики учения Эпикура и других философов, содержалось еще положительное раскрытие христианского учения о творении мира.
b. В сочинениях по вопросу о Св. Троице Дионисий является верным учеником Оригена, в системе которого представления о возвышенности природы Сына Божия стояли наряду с субординацианскими. Подобно Оригену, Дионисий был противником монархианства. Это выразилось в упомянутом уже послании к Антиохийскому собору по поводу ереси Павла Самосатского и в борьбе с савеллианством. Против Савеллия Дионисием было написано несколько посланий, но отрывки сохранились лишь из послания к Евфранору и Аммону. Желая доказать здесь, что Сын Божий есть особое Лицо, Дионисий настаивал на Его отличии от Отца и для этого пользовался субординацианскими идеями Оригена, даже преувеличив их. Он утверждал, что Сын Божий чужд Отцу по сущности, что Он - произведение и сотворен, что Отец относится к Нему так же, как делатель к виноградной лозе и судостроитель к челноку, что, как произведение, Сын не существовал, пока не получил бытия. Эти выражения возбудили недовольство в Александрии, и о них бьuю сообщено в Рим. Собранный в Риме по этому поводу собор признал учение Дионисия неправильным, а папа Дионисий, опираясь на это постановление, отправил послание к Александрийской Церкви, в котором высказался против всей катехизической школы. Папа обвинял александрийских катехетов в том, что учением о происхождении Сына Божия во времени и Его тварности, а также отрицанием единосущия они рассекают единство Лиц Св. Троицы. Дионисий ответил папе не сохранившимся письмом и специальным сочинением «Обличение и оправдание», отрывки которого сохранены Афанасием Великим. В этом последнем сочиненни Дионисий берет назад свои неудачные выражения и вращается в сфере тех идей Оригена, в которых выражалась мысль о возвышенности природы Сына Божия.
Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 2 - Личность и учение блаженного Августина
М.: Сергиев Посад, 2005. – 776 с.
Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 2 - Личность и учение блаженного Августина – Содержание
От издателей
- Глава первая. Личность блаженноrо Авrустина
- Глава вторая. Гнoceология блаженноrо Августина
- Глава третья. Онтология блаженноrо Авrустина
Библиография
Сокращения
Иван Васильевич Попов – Труды по патрологии - Том 2 - Личность и учение блаженного Августина – От издателей
Мы рады представить вниманию читателя второй том трудов по патрологии профессора И. В. Попова, включающий в себя его фундаментальное исследование «Личность и учение блаженного Августина». Над этой монографией И. В. Попов трудился в течение нескольких лет и окончил ее вчерне в 1914 г. В 1916 г. исследование вышло в свет, 31 января 1917 г. Совет Московской Духовной Академии выдвинул этот труд на соискание премии митрополита Московского Макария, которая и была присуждена И. В. Попову 6 марта. 7 мая того же года работа была им успешно защищена в качестве докторской диссертации в Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Профессор А. П. Орлов – известный специалист по истории Западной Церкви, впоследствии ректор Московской Духовной Академии – в связи с выдвижением труда об Августине на премию митрополита Московского Макария представил Совету Академии отзыв о работе своего коллеги, который мы считаем нужным привести здесь с некоторыми сокращениями.
«Первая глава книги Попова, не давая историко-биографической характеристики блаженного Августина, имеет в виду историко-психологическое выяснение образования религиозно-интеллектуальной личности Августина от его детства до окончательного обращения его к Церкви, то есть до того момента в духовном развитии его, на котором обрывает повествование о своей жизни сам Августин в своей «Исповеди». Выполненная автором… характеристика духовного роста Августина, являясь, с одной стороны, целостным очерком, далеко оставляющим за собой по обстоятельности все имеющиеся в нашей как переводной, так и оригинальной литературе опыты выяснения духовной личности Августина в этот интереснейший период его религиозно-философских исканий, с другой стороны, имеет в книге автора и вспомогательное, или вводное, значение, поскольку вскрывает по преимуществу те историко-философские факторы, которые имели… определяющее влияние на характер гносеологических и онтологических воззрений иппонского мыслителя, составляющих, как мы отметили, предмет дальнейших глав исследования И. В. Попова.
Если уже первая глава этого исследования по своему предмету и задачам представляется ценным вкладом в нашу научную литературу об Августине, то это с еще большим основанием следует сказать об остальных его главах. <...> Выдающимся достоинством книги И. В. Попова представляется, прежде всего, полнота изученного и использованного автором соответствующего материала из сочинений иппанского епископа. В чaстности, гносеологические и онтологические воззрения его раскрыты автором не только в принципиальных их чертах, но и в приложении ко всем главнейшим сторонам мысли и бытия. Если принять во внимание, что относящийся к теме автора материал иногда крупицами разбросан по весьма многочисленным сочинениям Августина, в большинсrве не переведенным на русский язык, то работа автора, потратившего на изучение этого материала много труда и внимания, получает высокую научную ценность.
Непосредственное и глубокое знакомство автора с творениями Aвгycтинa ярким образом сказывается как в документальной точности его изложения, так и в тонкости анализа гносеологических и онтологических взглядов иппонского мыслителя, равно как дает возможность автору при основательной осведомленности в разносторонней и сложной литературе об Aвrycтинe быть вполне самостоятельным в своей работе, местами вносить поправки ко взглядам своих предшесrвенников в августиноведении, причем эrn оригинальные наблюдения и выводы автора иногда касаются существенных пунктов философско-богословской доктрины Aвrycтинa.
Не ограничиваясь имманентным – только на основании творений самого Авrустина – выяснением как историко-психологического образования его духовной личности, так и пюсеологических и онтологических его взглядов, И. В. Попов широко пользуется в своем исследовании и историко-сравнительным методом, сопоставляя учение блаженного Августина по тем или другим вопросам как с воззрениями античных философских школ… так и со взглядами церковных и внецерковных богословов 11-IV вв., равно как отмечая иногда судьбу воззрений Августина и в истории позднейшей богословско-философской мысли»[1].
Предисловие к первому тому настоящего издания завершалось призывом к церковному прославлению профессора И. В. Попова. Уже после того, как первый том был сдан в печать, пришло радостное известие: решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 июля 2003 г. профессор Московской Духовной Академии Иван Васильевич Попов бьш причислен к лику святых как мученик за веру. Для преподавателей и студентов Московской Духовной Академии и других духовных учебных заведений нашей Церкви эта канонизация профессора-мирянина явилась чрезвычайно важным и значимым событием.
Память мученика Иоанна (Попова) Святая Церковь празднует 26 января (8 февраля), а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века. Мы рады осознавать, что наш скромный труд по переизданию работ выдающегося русского патролога послужит ознакомлению широких кругов православной общественности с богословским наследием этого новопрославленного святото.
[1] Журнал собрания Совета Императорской Московской Духовной Академии от 31 янв. 1917 г. // ОР РГБ.Ф. 172.К47. Д 1.Л. 7.
Большое спасибо!
спасибо