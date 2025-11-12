Поппер - Мир Парменида

Все значительные мыслители до Аристотеля - кроме Протагора, представляющего иную точку зрения, - проводили строгое различие между знанием, действительным знанием, гарантирующим истину (сафцд, saphes, àXijveia, ale theia, позже етпоттщт], épis terne), имеющим божественное происхождение и доступное только богам, и мнением, (ôô^a, doxa), которое они приписывали смертным и которое Ксенофан отождествлял с предположением, допускающим всё же возможность исправления.

Первым мыслителем, не разделявшим эту точку зрения, был, пожалуй, Протагор. У него есть труд, который начинается так: «О богах мы не знаем совершенно ничего - ни существуют ли они или ни не существуют». Я полагаю, что протагоровский тезис человек- мера - человек есть мера всех вещей - означает именно это. Другими словами, тезис Протагора человек-мера - это критика своих предшественников, проводивших различие между человеческим «мнением» и божественным знанием. «Поэтому мы должны принимать человеческое знание в качестве нашего руководящего принципа или нашего критерия».

Другие мыслители, которые всё же были после Протагора, отстаивали схожие точки зрения, например, Демокрит, происходивший, как и Протагор, из Абдер. Согласно Диогену Лаэртскому, Демокрит был учителем Протагора. Однако, согласно надежным источникам, как раз всё было наоборот. Весьма вероятно, что Протагор был эмпириком, противопоставлявшим себя рационализму Парменида.

После Протагора - разумеется, лишь до Аристотеля - большинство выдающихся мыслителей все еще разделяли точку зрения Парменида и его предшественников, что именно только боги обладают знанием. Особенно очевидным это становится для Сократа. Эта точка зрения еще яснее обнаруживается у весьма догматического Платона; его догматизм распространяется, безусловно, прежде всего, на законы государства. Правда, он не настаивал на том, что эти законы должно фиксировать письменно; но они должны быть строгими и неизменными. Относительно сферы, которую сегодня мы обозначаем как естествознание, Платон недвусмысленно считал (например, в Тимее, да и в других местах), что, всё, что он говорит об этом, в лучшем случае будет «правдоподобным», но не истиной - в лучшем случае не будет как истина. Это выражение чаще всего переводится словом «правдоподобно». Тем не менее следует проводить различие между правдоподобным в математическом смысле и - более того, совершенно противоположным - в смысле подобия истине (Wahrheitsähnlichkeit). Следовательно, я избегаю опасности смешения понятий благодаря тому, что применяю термин приближение к истине (Wahrheitsnähe) или подобие истине (vcrisimilitudo), в частности, когда это касается теорий; и это также потому, что нельзя полностью исключить математического значения слова вероятности (Wahrscheinlichkeit). Платон также фактически пользуется понятием «подобие», иногда и понятием «подобие истины». У него также встречается и «подобие копии (abbildhaft ähnlich) или подобие, и, как представляется, этим понятиям возвращается фактически их первоначальное значение. Согласно Платону, люди могут обладать только этим видом знания. Правда, иногда он именует это знание также и «мнением» - для его времени это было обычным понятием. Так, например, его современник Исократ говорил: «Мы имеем только мнение».

Поппер К. - Мир Парменида - Истоки европейской мысли

пер. с нем. и прим. проф. И. З. Шишкова. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. - 416 с.

ISBN 978-5-88373-874-5

Поппер К. - Мир Парменида - Содержание

Список сокращений

Предварительные замечания редакции

Из любви к досократикам. (Предисловие редактора)

Предисловие

Введение

Назад к досократикам Неизвестный Ксенофан. Опыт доказательства его величия Как Луна могла бы пролить свет на два Пути Парменида (1) Как Луна могла бы пролить свет на два Пути Парменида (1989) Может ли Луна пролить свет на Пути Парменида? (1988) Мир Парменида. Замечания к поэме Парменида и ее происхождению в ранней греческой космологии По ту сторону поиска неизменного Платон и геометрия

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поздние фрагменты Поппера о греческой философии

ПРИМЕЧАНИЯ