Церковная наука в России, некогда давшая плеяду великих ученых, сейчас вступила в период своего возрождения. Появилось новое поколение исследователей, стремящихся посвятить свои силы изучению церковной истории, славянской и греческой словесности, христианской археологии и искусствоведения, литургики и других дисциплин. Особенно важно, чтобы высокие требования, предъявляемые к научным трудам современной эпохой, сочетались с глубоким внутренним постижением исследуемых тем.

Сочетание научной беспристрастности и личной причастности к церковной жизни, неутомимость в приобретении знаний и вместе с тем любовь к духовному деланию — особенности лучших представителей русской церковной науки прошлого, являющиеся добрым примером для подражания.

Епископ Порфирий (Успенский) - История Афона в двух томах. Том I

Москва, Издательство «ДАРЪ», 2007 г.— 1088 с.

ISBN 978-5-485-00114-8

ISBN 978-5-485-00115-5

Епископ Порфирий (Успенский) - История Афона в двух томах. Том I - Содержание

П. В. Кузенков. Преосвященный Порфирий (Успенский) как историк Афона

А. П. Лебедев. Преосвященный Порфирий (Успенский). По поводу столетия со дня его рождения, 1804–1904 гг.

ИСТОРИЯ АФОНА

ЧАСТЬ I. АФОН ЯЗЫЧЕСКИЙ

Вступление

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. События на Афоне с 2500 г. до Р.Х. по четверный век христианский

ГЛАВА 1. О названиях, местоположении, длине, ширине, высоте и виде Афона, покрываемого снегом

ГЛАВА 2. О событиях на Афоне в первый круг времени, от появления моря у этой горы и от основания городов на ней до участия их в Пелопоннесской войне греков, между 2500 и 431 гг. до Р.Х.

ГЛАВА 3. О событиях на Афоне во второй круг времени, от участия афонских городов в Пелопоннесской и Олинфийской войне греков до их покорения власти македонских царей (431–360 гг.)

ГЛАВА 4. О событиях на Афоне в третий круг времени, от покорения афонских городов македонским царем Филиппом до подчинения их Римской державе (360–148 гг.)

ГЛАВА 5. О событиях на Афоне в четвертый круг времени, от подчинения Афона Римской державе до введения христианства в города его (от 148 г. до Р.Х. по 321 г. по Р.Х.)

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. Быт языческих жителей Афона

ГЛАВА 6. О жителях сей горы и их наречиях и памятниках

ГЛАВА 7. О почитании богов и богинь на Афоне

ГЛАВА 8. О гражданственности афонитов

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10. Исследования и соображения о времени основания афонских селищ Хилантира, Самарии и Карии и пришествия лаконов, или цаконов, на эту гору, говоривших особым наречием

ОПРАВДАНИЯ ИСТОРИИ АФОНА ЯЗЫЧЕСКОГО

ЧАСТЬ II. АФОН ХРИСТИАНСКИЙ, MИPCKОЙ

I. МОНАШЕСКИЕ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДАНИЯ О НАЧАЛЕ ХРИСТИАНСТВА И МОНАСТЫРЕЙ НА АФОНЕ И СУЖДЕНИЯ О НИХ

ГЛАВА 1. Предания о пришествии Богоматери на Афон и о проповеди апостола Павла в тамошнем городе Аполлонии. Суждение об этих преданиях

ГЛАВА 2. Предания о начале христианства на Афоне при римском императоре Каракалле, при солунском проконсуле св. Димитрии великомученике и при Константине Великом и ближайших преемниках его. Суждения об этих преданиях

ГЛАВА 3. Предания о постройке монастырей Есфигменова и Ксиропотамского царицей Пульхерией. Суждение как об этих, так и о всех вообще афонских преданиях

II. СУДЬБА АФОНА И ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЙ ГРЕЧЕСКИХ, ЛАТИНСКИХ И ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 309 ГОДА ПО 676-Е ЛЕТО ГОСПОДНЕ

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5. Города на Афоне и события на этой горе в течение пятого века

ГЛАВА 6. О судьбе Афона в шестом веке

ГЛАВА 7. О судьбе Афона в седьмом веке

III. ОПРАВДАНИЯ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСКОГО АФОНА МИРСКОГО

ЧАСТЬ III. АФОН МОНАШЕСКИЙ.

ОТДЕЛЕНИЕ 1-е

I. ПЕРВЫЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА (676–830 гг.)

ГЛАВА 1. Заселение Афона монахами. Их обители, управление и быт. Преподобный Петр Афонский

ГЛАВА 2. События на Афоне и в окрестностях его со времени заселения этой горы монахами до вторичного опустошения ее арабами (676–830 гг.)

II. ВТОРОЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА (830–971 гг.)

ГЛАВА 3. Вторичное опустошение Афона арабами в 830 г. и начало пустынножительства там

ГЛАВА 4. Третье, уже несменное, монашеское население Афона, и столетие его с 870 года по 971-й

III. ТРЕТИЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА (972–1143 гг.)

ГЛАВА 5. Афонские события в течение последней четверти X века

ГЛАВА 6. Афонские события с 1001 года по 1143-й

ОПРАВДАНИЯ ИСТОРИИ АФОНА МОНАШЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЕ 2-е ПРЕДИСЛОВИЕ П.СЫРКУ

ГЛАВА 7. Славянские монахи из Болгарии

ГЛАВА 8. Славянские монахи на Афоне из России

ГЛАВА 9. Славянские монахи из Сербии

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА (1143–1204 гг.)

ГЛАВА 10. Ряд греческих царей после Иоанна Комнина с 1143 года по 1204-й и недостаточность сведений о действиях их на Афоне в эти годы. Внутреннее расстройство Греческого государства и раздробление его. Состояние Афона в показанное время

V. ПЯТЫЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА (1204–1313 гг.)

ГЛАВА 11. Страдания афонитов от латин и защита им от Римского папы. Киево-Печерский архимандрит Досифей на Афоне. Тогдашнее келейное правило святогорцев. Афон под властью царей болгарских

ГЛАВА 12. Дар царя Иоанна Ватаци Афоно-Хиландарскому монастырю. Щедроты Михаила Палеолога, оказанные многим обителям на Афоне. Послание афонитов к сему царю с уверением не подчинять Православную Церковь Римскому папе. Появление унии на Св. Горе. Кончина Михаила Палеолога. Изгнание евнухов со Св. Горы. Основание там монастыря Кутлумушского

ГЛАВА 13. События на Афоне в царствование Андроника Старшего с 1263 года по 1313-й

VI. ШЕСТОЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА (1313–1453 гг.)

ГЛАВА 14. Передача афонских монастырей царем под священноначалие патриарха вселенского

ГЛАВА 15. Щедроты греческих царей афонским монастырям в XIV и следующем веках

ГЛАВА 16. Афон под священноначалием вселенских патриархов с 1313 года

ГЛАВА 17. Крупные события на Св. Горе Афонской

ГЛАВА 18. Внутренний быт святогорских монастырей, больших и малых, с 1304 по 1439-й год

VII. СЕДЬМОЙ КРУГ ВРЕМЕНИ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА ПОД ВЛАСТЬЮ ТУРКОВ (1453–1861 гг.)

ГЛАВА 19. Протат и Великое Собрание святогорцев. Образчики делопроизводства их. Водворение турецкого аги на Афоне. Монастыри под управлением протов и заменившего их Великого Собрания

ГЛАВА 20. Хозяйственное состояние афонских монастырей. Распоряжения и притеснения турков. Пособия от греков, болгар, сербов, валахов, молдаван, русских и грузин

ГЛАВА 21. О веровых толках на Афоне, о богослужении, стенном иконописании, книжном деле и житии иноческом

Епископ Порфирий (Успенский) - История Афона в двух томах. Том I - ЧАСТЬ I. АФОН ЯЗЫЧЕСКИЙ. Вступление

Афон, по выражению римского императора Марка Аврелия, есть крупинка мира. Это верно. В неизмеримой вселенной, перед лицом беспредельного Бога, эта гора не больше крупинки.

Но эта крупинка существует в течение нескольких тысячелетий и имеет историю, которая и предлагается мною всем любознательным соотечественникам моим как плод многолетнего труда моего и как дар, округляющий их сведения о христианском Востоке.

Историю Афона я пишу, имея под руками книжные творения всех древних классических писателей, греческих и латинских, упоминавших о сей пресловутой горе, и многочисленные дееписания, которые хранятся в архивах тамошних монастырей и которые я переписал для себя верно. Эти дееписания, между которыми, по уверению Афонского управления, есть несколько подложных, признаны мною годными материалами для истории Афона после рассудительного рассмотрения их и сличения одних с другими и со сказаниями наилучших писателей, не живших на Афоне. Посему моя история этой горы достоверна. Смею сказать это напрямик, потому что люблю историческую правду, ищу ее усердно в собственной области ее и когда нахожу, тогда держу ее крепко, пристально смотрю ей в глаза и, узнав ее, фотографирую ее.

Без правды история есть потешная сказка, а с нею она — дельное и полезное знание.

А немало сказок написано об Афоне торопливыми посетителями этой горы, доверчиво слушавшими тамошних рассказчиков, которые верят в себя как в святую истину, но никогда ничем не поверяют своих рассказов. Но ведь жаль, что такое священное место, как Афон, оболгано, а при такой жалости сильно хочется сказать о нем правду, ту самую правду, которая кроется в архивах афонских. Эта-то жалость и это самое хотение водят пером моим.

Благословите же, преподобные отцы афонские, сказать вам вашу же правду. А вы, благословенные соотечественники мои, выслушайте ее и полюбите.

Длинна история многовекового Афона. Не скоро расскажешь ее верно, подробно и некраснобайно. Посему приходится передать ее по частям. Передаю ее таким образом и — в первой части описываю Афон языческий с 2500 года до Рождества Христова по четвертый век христианский; во второй части сперва излагаю устные и письменные предания афонитов о начале у них христианства и монастырей и свои строгие суждения об этих преданиях, а потом повествую об Афоне христианском, мирском, а не монашеском, до разорения его магометанами, с 309 лета Господня по 676-е; в третьей части, обширнейшей, сказую об Афоне монашеском, с 676 года по 1860; сказую, прилагая к каждой части оправдания моей истории, то есть извлечения из классических писателей и из вышепомянутых дееписаний на языках греческом, латинском и славянском.

Епископ Порфирий (Успенский) - История Афона в двух томах. Том ΙΙ

Москва, Издательство «ДАРЪ», 2007 г.- 656 c.

ISBN 978-5-485-00114-8

ISBN 978-5-485-00115-5

Епископ Порфирий (Успенский) - История Афона в двух томах. Том ΙΙ - Содержание

ОПРАВДАНИЯ (Приложения к 2-му отделению III части)

Аннотация

Перi Biaфорas; каi катафтафеoc; nouxiov

1. Отрывок из Жития св. Варфоломея (о Калабрийском монастыре)

2. Отрывок из афонского дневника (о Франкокастро, Андрониковой башне, о-ве Мульяни и о-вах Тигани)

3. Афонское сказание о Загорском патриархе

4. О подложном хрисовуле болгарского царя Калимана Асеня 6700=1192 г. Отрывок из Феодоритова Описания Есфигмена о Зографском монастыре

5. 1272 г. Послание афонских монахов к византийскому императору Михаилу Палеологу против затеянной последним унии с Римом

6. Свод сказаний об унии на Афоне, извлеченных из разных рукописей

7. Исповедание (omoлoyia) царицы Феодоры, супруги Михаила Палеолога

8. Два послесловия из Шестоднева Иоанна Экзарха

9. 1353 г., август. Дарственная запись Анны Пинкерниссы Пандократорскому монастырю

10. 1313 г., ноябрь. Хрисовул византийского императора Андроника II о передаче афонских монастырей в ведение вселенского патриарха

11. 1347 г., декабрь. Протатский акт о посещении Афона сербским царем Стефаном Душаном и о покупке им местности Ливада на Афонском перешейке

12. 1348 г. Выписка из хрисовула сего царя о посещении им с супругою афонских обителей

13. Выписка из Жития афонского св. Саввы Нового об итальянских отрядах, посланных из Сицилии по просьбе императора Андроника Младшего, и о разорении ими Фракии и Македонии

14. 1345, июнь. Выписка из протатского дела о продаже келлии Каллиграфа Дохиару для выкупа из плена четырех святогорских старцев

15. 1353 г., апрель. Выписка из протатского дела о передаче Лавре св. Афанасия опустошенной турками местности скита Глоссион

16. 1407 г., февраль. Содержания хрисовула солунского правителя Иоанна Палеолога о наделении четырех афонских обителей зерновыми десятинами, получаемыми с Кассандрского полуострова

17. 1439 г., сентябрь. Грамота папы Евгения, данная во Флоренции Ватопеду; в ней дается индульгенция всем, имеющим приходить в Ватопед на богомолье в праздник Божией Матери, после покаяния и исповеди

18. Извлечение из греческого журнала «Фiлолоуiкос; Тnлeyрафоc», 1819 г. о подчинении афонских монахов турецкому султану

19. 1334 г., июнь. Дело афонского Протата о присоединении обители Филадельфа к монастырю Кутлумушу

20. 1363 г., февраль. Дело афонского Протата о присоединении келлии Гомату к монастырю Алипия

21. 1368 г., апрель. Сигиллион патриарха Филофея о правах Иериссовского епископа на Афоне

22. 1394 г., май. Послание патриарха Антония к святогорцам и устав Св. Горы

23. 1399 г., май. Содержание протатского дела о перенесении Ливадо-Генийского монастырька в карейское проастие Кофу

24. 1406 г., июнь. Устав императора Мануила Палеолога, данный святогорцам

25. 1363 г. Копия с завещания лаврского игумена Иакова Приканы

26. Ауioретiкоc тоmoc

27. Лoyoс тov votepov о протoc...

28. Eлeyxoc оuмBaivovтov aтopov...

29. 1341 г. Euvoбiкoc tomoc...

30. О представлении в соборном собрании святогорского свитка (из соч. Никифора Григоры и Иоанна Кантакузина)

31. 1345 г., ноябрь. Послание константинопольского патриарха Иоанна Калеки к афонским монахам

32. Патриарх Иоанн Калека приказывает собрать догматические сочинения Варлаама

33. Первое письмо Паламы к Акиндину

34. Отрывок из второго письма Паламы к Акиндину

35. Отрывок из соч. Никифора Григоры о Паламе

36. 1347 г., февраль. Euvoбiкoc томос епiкuроv

37. Отрывок из соч. Никифора Григоры о поношении афонских монахов Акиндином

38. Отрывок из Жития афонско-ватопедского подвижника Саввы: сновидение этого подвижника, предзревшего осуждение Акиндина на Соборе 1347 г.

39. Завещание Константинопольского патриарха Исидора Вухираса

40. 1347 г., август. Томос кафаiретiкoс тоv...

41. Тоv Палама ос aпо...

42. Тоv аvitov Палама...

43. Тоv аvitov прос...

44. 1351 г., август. Еuvoбiкoc тpiтoc...

45. 1352 г., июль. Чин православия по кутлумушской пергаминной рукописи начала XV в.

46. 1351 г. Исповедание веры Евсевия, митрополита Сугдеи

▪ 1369 г., апрель. Порицание заблуждений латинян и Варлаама и Акиндина неким монахом Феодоритом

▪ 1369 г., июнь. То же Димитрием Хлором и Даниилом

▪ 1369 Г., октябрь. То же монахом Нифоном

▪ 1371 г., май. То же иеромонахом Симеоном

▪ 1371 г., октябрь. Исповедание веры монаха Ксенофонта, порицающего заблуждения Варлаама и Акиндина

▪ Исповедание веры Константина Асана, порицающего догматы Варлаама и Акиндина

▪ 1397 г., июль. Порицание заблуждений Варлаама и Акиндина священником Иоасафом

▪ 1399 г., январь. Исповедание веры новоизбранного патриарха Антония

▪ 1397 г., 9 февраля. То же Георгия Мосхолеона

▪ 1395 г., 7 февраля. То же Антиохийского патриарха Михаила

▪ 1397 г., май. То же патриарха Каллиста Ксанфопула

47. Тоu архiепicкопоv...

48. Грiгуорiоv Aкiвuvou ката tov aiрeоeov Грiгуорiоv Палама...

49. [Давид Дисипат.] Ova voрoOaiv оi ката...

50. 1360-1374 г. Тоu патрiархоv Фiлофеоv прос tov

51. Жизнь и учение богомилов по Паноплии Евфимия Зигавина и другим источникам

52. Отрывок из Истории Никифора Григоры о богомилах

53. 1351 г., сентябрь. Aфорic; иеромонаха Нифона, оправдывающегося от обвинения в покровительстве богомилам

54. Ссылка на «Историю славянских церквей» Голубинского

55. 1102 г. Протатское дело о передаче обители Калафата Лавре св. Афанасия

56. 1124 г., февраль. То же о передаче келлии Ексаполита Каракаллу

57. 1664 г., 15 апреля. То же о снижении подати с Дохиара

58. 1693 г., октябрь. О месте подле Великой Виглы (Кромице), принадлежащем обители Россов

59. Приписка к славянскому евангелию 1560 г. о взятии немцами Будина, великом голоде и турецком аге на Афоне

60. Отрывки из книг Эльснера и Рико о турецком аге на Афоне

61. Приписка к «Кuрiaкоброmiov» у Максима Пелопоннесского о вооруженных силах афонских монастырей

62. Отрывок из книги Афанасия Комнина Ипсиланта о том же

63. Отрывок оттуда же о переписи афонских монахов и об их податях или повинностях

64. 1570 г., август. Содержание выкупного акта молдавского господаря Богдана и его матери Роксандры, данного Дохиару

65. 1569 г., марта 20. Письмо синайского епископа Евгения к немецкому императору Максимилиану

66. 1561 г. Вакуф-намэ Григориатского монастыря в греческом переводе

67. 1779 г. Вакуф-намэ о двух афонских хуторах в греческом переводе

68. 1641 г., октября 15. Хрисовул валашского господаря Шербана Кантакузина Бессараба, данный афонским обителям на монастырь Котрочени

69. 1571 г., март. Грамота царя Иоанна Грозного Хиландарскому монастырю

70. 1571 или 1572 г. Благодарственное и благожелательное послание хиландарцев к Иоанну Грозному

71. 1603 г., февраля 8. Жалованная грамота царя Бориса Годунова мотастырю Хиландарю на владение двором в Москве

72. Историческое описание московского Иверо-Никольского монастыря

73. Список бедных и нуждающихся монастырей и скитов на Св. Горе Афонской

74. Выписка из «Omoлoyia пiотеос» Никодима Агиорита о поминальных службах в субботние или воскресные дни

75. Оттуда же о том же

76. Оттуда же о том же

77. 1808 г. Апокрiфic; тоu naтрiаpxou Kаллiviкou...

78. Извлечение из «Omoлoyia пiотеос» Никодима Агиорита о том же (коливадах)

79. 1580 г. Tuпiкov тnc eкклiфiaфтiкoc...

80. Отрывок из Похвального слова Никодима Агиорита святогорцам о явлении Богоматери Петру Афонскому

81. Послание Критовула к султану Магомету II

82. Рассуждение некоего миссолонгского священно-проповедника о поздних и излишних прибавках к литургиям свв. Иоанна Златоустого и Василия Великого

83. Euvтayматiov Герасimov, патрiaрxou Aлеxаndрiac...

84. 1802 г., август. Копия с грамоты патриарха Неофита об испорченных местах 1-го издания греческого Пидалиона

85. Отрывок из Пидалиона Никодима Агиорита о 3-х степенях богодухновенности Св. Писания

86. Послание афонского монаха Иоанна Вишенского к митрополиту и епископам юго-западной Руси, принявшим унию

87. Приписка на греческой пергаминной Псалтири XIV-XV в. о приезде 12 мая 1456 г. бывшего константинопольским патриархом Геннадия в Ватопед и о землетрясении 19 мая того же года

88. Приписка на греческом пергаминном Номоканоне о нападении 27 июня 1534 г. агарян на Есфигмен и о разграблении его

89. Приписки на двух пергаминных греческих рукописях о том же

90. 1575 г., сентябрь. Святогорский устав патриарха Иеремии

91. См. № 61

92. 1783 г., июня 1. Святогорский устав патриарха Гавриила

93. Приписка к «Kuрiaкoбpоmiov»' у Максима Пелопоннесского о затмении солнца 25 августа 1793 г. и сильной засухе того же года

94. Рассказ кастамонитского монаха об участии афонцев-греков в греческом восстании за независимость

95. Еvхn uпер Васiлioc; кai аvтократорос...

96. Отрывок из «Диaтuпофic tov офiov nmov Aфavaгiou»

97. Из сигиллиона царя Константина Мономаха 1052 г.

Указатель имен

Указатель географических названий и этнонимов

Указатель актов

Приложение

Епископ Порфирий (Успенский) - История Афона в двух томах. Том ΙΙ - № 2.

Въ 1858 году, 7 августа, я, мой живописецъ Николай Благовѣщевскій в руссиковскій монахъ Серафимъ (Комаровъ), мы до восхода солнца оправились изь Руссика моремъ на лодкѣ вь подворье сего монастыря, находящееся у чела аѳовской высоты Мегаливиглы и называемое по-просту Хромица, а по дѣеписаніямъ Хромаитисса, и съ помоіщію веселъ ѣхали туда пять часовъ бовзь морскаго берега. На морѣ была тишь, въ воздухѣ свѣжесть, во мнѣ охота ознакомиться съ новымъ мѣстомъ на Аѳонѣ. Каково же оно? Это—ровная высь у вышеназванной высоты, индѣ вспаханная, индѣ лѣсистая, индѣ усаженная плодовыми деревами. Тутъ Руссикь въ 1849 году построилъ домъ сь двадцатью кельями для работниковъ и для монаховъ. Но онъ сгорѣлъ въ Пасху 1858 года. Близъ него, западнѣе, на холмѣ видѣять кусокъ алтаря древнѣйшей обители, созданной госпожею Хромаитиссою. Отсюда мы спустились къ морю и, на лодкѣ переѣхавши къ Ставролаккскому ущелію, почевали тутъ въ Ватопедскомъ подворьѣ.

8. Пятница. — Утромъ я съ спутниками своими восходиль на самое темя Мегаловиглійской высоты, и тутъ начерталъ карту Аеона, начиная отъ сей высоты, до мѣстностей Хилаидара и Зографа, по обѣ сторовы моря. Начертанное мною прострапство называется по нашему Длинное переопѳѣсище. Высота, на темени которой стоялъ я, есть звѣздчатый холмъ, со всѣхь сторонь обрывистый и покрытый зеленью. Я назвалъ его звѣздчатым по тому, что от него опускаются опушки, какъ бы лучи. На немъ нѣт никакого зданія. А у тропы, ведущей на самое темя его, взрыхлена земля дикими кабанами, которые водятся въ сосѣдних лѣсахъ.

Послѣ вечерни обозрѣиы были мною развалины Франкокастра и начертанъ план ихъ. У сѣверозападнаго угла сей крѣностцы цѣлехонекь стоитъ широкій и приземистый, но короткий, мост каменный. По этому мосту Франки выходили и выѣзжали взѣ своего логовиіща (12.11.12 г.) грабить аѳонскіе монастыри и мучить неповинныхъ монаховъ.