Эта книга представляет собой обзор различных областей психологии, которые обычно изучаются в рамках университетских программ по направлению «Психология». Прочитав ее, вы поймете, что психология многогранна: одни психологи изучают такие общие для всех людей явления, как способность к научению и память, другие — феномены, отличающие каждого из нас, — интеллект и личность. Одни психологи строго разграничивают нормальное и девиантное поведение, в то время как другие рассматривают эти различия в континууме человеческого поведения.

Одни направления психологии требуют технических или специальных знаний в области статистики или компьютерного программирования, другие же — только умения слушать и рефлексировать (речь идет о преобладании одних навыков над другими, но никак не об их тотальном доминировании). Все области психологии объединяет не что иное, как системное видение и эмпирический подход к изучаемому предмету: несмотря на различия в понятийном аппарате и методах исследования, психологи всех областей не будут довольствоваться только гипотезами и предположениями — они стремятся подтвердить свои теории фактами (проблема доказуемости результатов исследования остро стоит в психологии).

Для того чтобы сделать общий обзор психологии как науки в столь небольшой книге, необходимо опустить много информации. Скорее всего, придется убрать самое интересное и обязательное, по мнению многих психологов. Это не плохо, но неизбежно. Цель книги — дать краткий обзор психологии и ответить на самые распространенные вопросы, а главное, побудить читателя задаться вопросами. Ведь психология — наука не до конца изученная. До сих пор это сравнительно молодая дисциплина, о которой нам предстоит еще многое узнать! В каждой главе кратко рассматривается тема и объясняются самые важные концепции и методы исследования. В выносных боксах представлены значимые исследования, персоналии и техники изучения в разных областях. Информация, поданная в таком виде, представит читателю общий «рельеф местности».

Различные диаграммы и иллюстрации демонстрируют и поясняют наиболее сложную информацию. Главы можно читать в любом порядке. Также читатель может остановиться, чтобы поискать в Интернете дополнительную информацию о той или иной идее или персоне, если сведений в книге ему недостаточно. В конце издания находится раздел с рекомендуемой литературой, где найдутся книги как для обычного читателя, так и для студентов-психологов. Большая часть представленной литературы доступна бесплатно, поэтому для удобства создан список полезных сайтов. Психология — сложная, порой приводящая в бешенство, но полезная дисциплина. Изучение психологии — это задача на всю жизнь. Эта книга откроет читателю некоторые области и темы, которые могут вдохновить его на дальнейшее изучение предмета.

Алан Портер – Психология: Все, что вам нужно знать, – в одной книге

Издательство – «Эксмо» – 256 с.

Москва – 2022 г.

ISBN 978-5-04-112106-8

Алан Портер – Психология: Все, что вам нужно знать, – в одной книге – Содержание

Введение

Глава 1. Что такое психология?

Глава 2. Психология научения

Глава 3. Когнитивная психология

Глава 4. Психобиология

Глава 5. Психология развития

Глава 6. Социальная психология

Глава 7. Психология интеллекта

Глава 8. Психология личности

Глава 9. Клиническая психология

Глава 10. Психология профессиональной деятельности / Прикладная психология

Глава 11. Будущие направления

Глоссарий

Рекомендуемая литература

Алфавитный указатель

Источники иллюстраций