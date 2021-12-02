Портер – Психология в одной книге
Эта книга представляет собой обзор различных областей психологии, которые обычно изучаются в рамках университетских программ по направлению «Психология». Прочитав ее, вы поймете, что психология многогранна: одни психологи изучают такие общие для всех людей явления, как способность к научению и память, другие — феномены, отличающие каждого из нас, — интеллект и личность. Одни психологи строго разграничивают нормальное и девиантное поведение, в то время как другие рассматривают эти различия в континууме человеческого поведения.
Одни направления психологии требуют технических или специальных знаний в области статистики или компьютерного программирования, другие же — только умения слушать и рефлексировать (речь идет о преобладании одних навыков над другими, но никак не об их тотальном доминировании). Все области психологии объединяет не что иное, как системное видение и эмпирический подход к изучаемому предмету: несмотря на различия в понятийном аппарате и методах исследования, психологи всех областей не будут довольствоваться только гипотезами и предположениями — они стремятся подтвердить свои теории фактами (проблема доказуемости результатов исследования остро стоит в психологии).
Для того чтобы сделать общий обзор психологии как науки в столь небольшой книге, необходимо опустить много информации. Скорее всего, придется убрать самое интересное и обязательное, по мнению многих психологов. Это не плохо, но неизбежно. Цель книги — дать краткий обзор психологии и ответить на самые распространенные вопросы, а главное, побудить читателя задаться вопросами. Ведь психология — наука не до конца изученная. До сих пор это сравнительно молодая дисциплина, о которой нам предстоит еще многое узнать! В каждой главе кратко рассматривается тема и объясняются самые важные концепции и методы исследования. В выносных боксах представлены значимые исследования, персоналии и техники изучения в разных областях. Информация, поданная в таком виде, представит читателю общий «рельеф местности».
Различные диаграммы и иллюстрации демонстрируют и поясняют наиболее сложную информацию. Главы можно читать в любом порядке. Также читатель может остановиться, чтобы поискать в Интернете дополнительную информацию о той или иной идее или персоне, если сведений в книге ему недостаточно. В конце издания находится раздел с рекомендуемой литературой, где найдутся книги как для обычного читателя, так и для студентов-психологов. Большая часть представленной литературы доступна бесплатно, поэтому для удобства создан список полезных сайтов. Психология — сложная, порой приводящая в бешенство, но полезная дисциплина. Изучение психологии — это задача на всю жизнь. Эта книга откроет читателю некоторые области и темы, которые могут вдохновить его на дальнейшее изучение предмета.
Алан Портер – Психология: Все, что вам нужно знать, – в одной книге
Издательство – «Эксмо» – 256 с.
Москва – 2022 г.
ISBN 978-5-04-112106-8
Алан Портер – Психология: Все, что вам нужно знать, – в одной книге – Содержание
- Введение
- Глава 1. Что такое психология?
- Глава 2. Психология научения
- Глава 3. Когнитивная психология
- Глава 4. Психобиология
- Глава 5. Психология развития
- Глава 6. Социальная психология
- Глава 7. Психология интеллекта
- Глава 8. Психология личности
- Глава 9. Клиническая психология
- Глава 10. Психология профессиональной деятельности / Прикладная психология
- Глава 11. Будущие направления
Глоссарий
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Источники иллюстраций
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