Порублев - Культы и мировые религии
Многие культы или малые агрессивные еретические движения имеют успех в приобщении новых членов. Некоторые из них активно работают по распространению своего учения и конкурируют с известными деноминациями. Поэтому существенно важен вопрос, почему развиваются культы?
Прежде всего вспомним ответ Слова Божия. Господь Иисус неоднократно предупреждал о том, что будут лжеучителя, лжепророки и лжехристы, которые прельстят многих. Некоторые из них даже «дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Апостолы Христа тоже предупреждали о лжеучителях и лжепророках (Мф. 24:11,24; Деян. 20:29—30; 2 Пет. 2:1—3; 1 Ин. 2:18—19; 2 Кор. 11:2—4; 1 Тим. 4:1—3).
Причина этого в действии духа зла против деятельности Божией в проповеди Евангелия и спасении душ. Одним из примеров этого является случай, когда однажды во время свидетельства о Христе ап. Павла проконсулу Сергию Павлу на острове Кипре противодействовал Елима волхв (Деян. 13:6—12). Ап. Павел писал в Послании к Ефесянам о брани «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против злобы поднебесных» и это имеет прямое отношение к деятельности разных культов (Еф. 6:12).
Однако в каждом подобном случае действуют естественные, психологические и социальные законы.
Порублев Николай - Культы и мировые религии
М.: Благовестник, 1994. 336 с.
Редколлегия: Николай Епишин, Валентина Власенко
Издание книги финансируется Славянским Евангельским Обществом Австралии (The Slavic Gospel Association, Inc.)
Порублев Николай - Культы и мировые религии - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ ПРОБЛЕМА КУЛЬТОВ В НАШИ ДНИ
ЧАСТЬ I РЕЛИГИИ МИРА — ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТОВ
- Глава 1. Композиционные и некоторые другие особенности I части
- Глава 2. Во что верят некоторые люди
- Глава 3. Культы наших дней
- Глава 4. Анимизм: религии примитивных народов
- Глава 5. Древний политеизм: религии общественных и природных явлений
- Глава 6. Индуизм: религия самого долгого пути
- Глава 7. Джайнизм: религия строгого аскетизма
- Глава 8. Буддизм: религия среднего пути
- Глава 9. Сикхизм: религия добровольного компромисса
- Глава 10. Даосизм: религия пассивного подхода к жизни
- Глава 11. Конфуцианство: религия морального самосовершенствования
- Глава 12. Синтоизм: религия национального превосходства
- Глава 13. Зороастризм: религия космологического дуализма
- Глава 14. Ислам: религия монотеистического кредо
- Глава 15. Иудаизм: религия праведности от закона
ЧАСТЬ II АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТОВ
- Глава 16. Введение ко второй части
- Глава 17. Ереси и культы в истории церкви
- Глава 18. Идеи главных религий в культах
- Глава 19. Происхождение культов: откровения, видения, пророчества, голоса, «постижение истины» и «научные открытия»
- Глава 20. Характерные признаки культов
ЧАСТЬ III РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ КАК ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ ЕРЕТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
- Глава 21. Введение к третьей части
- Глава 22. Мормонизм: культ обожествления человека
- Глава 23. Свидетели Иеговы: эсхатологический и антитринитарный культ
- Глава 24. Хари Кришна: индуистский монотеистический культ
- Глава 25. Трансцендентальная медитация: индуистский культ успеха
- Глава 26. Теософское общество: спиритический культ
- Глава 27. Экстрасенсорика и феномен А. М. Кашпировского: оккультные методы исцеления
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТОВ. ВЫВОДЫ
БИБЛИОГРАФИЯ
Порублев Николай - Культы и мировые религии - Новые времена — новые возможности
Христиане в бывшем Советском Союзе долгие годы ждали благодатных перемен, когда им будет предоставлена свобода для повсеместной проповеди Евангелия, воспитательной работы среди детей и молодежи, а также благотворительной деятельности. Такие перемены начались в 1988 г., когда в СССР были освобождены заключенные за веру, открыто стали ввозиться Библии и другая духовная литература, христианам было разрешено проповедовать Благую весть Христа на улицах и в парках, в тюрьмах, больницах и других недоступных ранее местах. Падение коммунистических режимов в Восточной Европе подтвердило, что наличие политической и религиозной свободы имеет не временный, а стабильный характер.
Светская точка зрения на перемены заключается в том, что они стали возможны благодаря деятельности нового руководства страны. Однако мы верим, что Бог правит судьбами мира и поэтому новые времена наступили по Его изволению. Важно только, чтобы евангельские верующие полностью использовали предоставленные возможности для расширения служения делу Божиему в России через проповедь Евангелия спасения, благотворительную деятельность и воспитание верующих согласно учению Христа.
Евангельские верующие в Восточной Европе и России долгие годы молились о наступлении благодатных перемен. С конца 20-х гг. этого века и до 1988 г. христиане претерпевали притеснения и гонения за веру в Господа Иисуса Христа. Мы точно не знаем, сколько верующих пострадало. Число их известно только всеведующему Богу. Не только служители, но и рядовые члены евангельского движения совершили великий подвиг веры, перенося страдания в тюрьмах, ссылках и психиатрических больницах. Но евангельские христиане продолжали свидетельствовать перед лицом всего мира о своей вере во Христа.
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