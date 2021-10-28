Послание Иакова - на греческом языке с подстрочным переводом

Данный перевод может помочь при углубленном изучении Послания Иакова, в особенности же он будет полезен для имеющих некоторые познания в греческом языке. Оригиналом для перевода служит греческий текст, сверенный с UNITED BIBLE SOCIETIES — The Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Edited by B.AIand, K.AIand, J.Karavidopoulos, C.M.Martini, and B.M.Metzger in cooperation with the Institute for New Testament Textual Research, Miinster/Westphalia. Stuttgart 1993.

Греческие слова сопровождаются соответствующими русскими словами, расположенными под ними. Под словами, не имеющими эквивалента в русском языке, — артикли в большинстве случаев и некоторые другие — перевод отсутствует.

Заглавные буквы использованы в тех же случаях, что и в греческом тексте, а также при обозначении Бога и относящихся к Нему местоимений.

В случае буквальной передачи греческих синтаксических конструкций под строкой русского перевода располагается строка, содержащая русский эквивалент соответствующей конструкции со знаком =, взятый в квадратные скобки.

В переводе род местоимений согласован с родом соответствующих существительных на русском языке. Падежи существительных, используемых в переводе с предлогами, соот ветствуют этим предлогам.

Греческая конструкция UTTO+Genetivus переведена на русский язык существительным и/или. прилагательным в творительном падеже.

Поскольку в греческом языке часто опускаются личные местоимения, в некоторых случаях русский перевод содержит местоимения, взятые в квадратные скобки. Они не являются частью греческого текста, но необходимы для его ясного понимания. Той же цели служат некоторые другие слова в квадратных скобках, не содержащиеся в оригинальном тексте, например, предлоги.

Заключение некоторых слов греческого текста в квадратные скобки означает наличие у его издателей сомнений в отношении их аутентичности.

Слева от подстрочного перевода располагается соответствующий текст Синодального перевода, напечатанный узким столбцом.

Послание Иакова - на греческом языке с подстрочным переводом

Киев, 1997 г. - 21 с.

Послание Иакова - на греческом языке с подстрочным переводом – Содержание