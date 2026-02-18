Пособие для групповых занятий по изучению Библии
Данное пособие является одним из наиболее полезных дидактических материалов. Оно обеспечивает преемственность, творческие методы обучения и правильное учение в виде систематического изучения Библии. Но пособие не может преподавать само по себе. Это делает учитель. Каждый учитель должен творчески переработать материал и создать нечто практическое, что можно предложить вашим ученикам. Пособие может быть очень ценным, когда применяется с той целью, для которой оно было создано.
Эффективное использование пособия сделает урок интересным и полезным. Избегайте ошибки читать пособие строчку за строчкой и делать все то, что в нем предлагается, не позволяя ученикам обмениваться мнениями и участвовать в уроке. Лучше хорошо осветить одну тему, чем десять - поверхностно. Когда пособие используется творчески, оно может оказать большую помощь.
Чтобы извлечь из пособия наибольшую пользу, учитель должен знать, в каком порядке располагается в нем информация и какой вклад делает каждый раздел в развитие урока.
Спрингфилд, Миссури, США, «Лайф Паблишерс Инернешнл», 2000. – 305 с.
Пособие для групповых занятий по изучению Библии – Содержание
Раздел I. Пророки и их послания
- 1. Значение справедливости (1-я неделя)
- 2. Плоды греха (2-я неделя)
- 3. Надежда для притесненных (3-я неделя)
- 4. Повиновение и поклонение (4-я неделя)
- 5. Ответственность власти (5-я неделя)
- 6. Личная ответственность (6-я неделя)
- 7. Стремитесь познать Бога (7-я неделя)
- 8. Грехи предубеждения (8-я неделя)
- 9. Сострадательный характер Бога (9-я неделя)
- 10. Обращаясь к сложным вопросам (10-я неделя)
- 11. Ставьте Бога на первое место (11-я неделя)
- 12. Бог почитает справедливость (12-я неделя)
- 13. Необходимость почитания (13-я неделя)
Раздел II. Христианские учения
- 14. Святое слово Божье (14-я неделя)
- 15 . Спасение через Христа (15-я неделя)
- 16. Милость Божья (16-я неделя)
- 17. Бог с нами (17-я неделя)
- 18 . Воля Божья (18-я неделя)
- 19. Вера на каждый день (19-я неделя)
- 20. Оправдание (20-я неделя)
- 21. Царство Божье (21-я неделя)
- 22. Молитва (22-я неделя)
- 23. Чудеса (23-я неделя)
- 24. Прощение (24-я неделя)
- 25. Правила Церкви (25-я неделя)
- 26. Отношения любви (26-я неделя)
Приложения
- 1. Использование пособия
- 2. Характеристики взрослых
- 3. Планирование уроков
- 4. Потребности учеников
- 5. Проповедь Евангелия в классе
