Пособие для групповых занятий по изучению Библии

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Данное пособие является одним из наиболее полезных дидактических материалов. Оно обеспечивает преемственность, творческие методы обучения и правильное учение в виде систематического изучения Библии. Но пособие не может преподавать само по себе. Это делает учитель. Каждый учитель должен творчески переработать материал и создать нечто практическое, что можно предложить вашим ученикам. Пособие может быть очень ценным, когда применяется с той целью, для которой оно было создано.
Эффективное использование пособия сделает урок интересным и полезным. Избегайте ошибки читать пособие строчку за строчкой и делать все то, что в нем предлагается, не позволяя ученикам обмениваться мнениями и участвовать в уроке. Лучше хорошо осветить одну тему, чем десять - поверхностно. Когда пособие используется творчески, оно может оказать большую помощь.
Чтобы извлечь из пособия наибольшую пользу, учитель должен знать, в каком порядке располагается в нем информация и какой вклад делает каждый раздел в развитие урока.

Спрингфилд, Миссури, США, «Лайф Паблишерс Инернешнл», 2000. – 305 с.

Пособие для групповых занятий по изучению Библии – Содержание

  • Раздел I. Пророки и их послания
    • 1. Значение справедливости (1-я неделя)
    • 2. Плоды греха (2-я неделя)
    • 3. Надежда для притесненных (3-я неделя)
    • 4. Повиновение и поклонение (4-я неделя)
    • 5. Ответственность власти (5-я неделя)
    • 6. Личная ответственность (6-я неделя)
    • 7. Стремитесь познать Бога (7-я неделя)
    • 8. Грехи предубеждения (8-я неделя)
    • 9. Сострадательный характер Бога (9-я неделя)
    • 10. Обращаясь к сложным вопросам (10-я неделя)
    • 11. Ставьте Бога на первое место (11-я неделя)
    • 12. Бог почитает справедливость (12-я неделя)
    • 13. Необходимость почитания (13-я неделя)
  • Раздел II. Христианские учения
    • 14. Святое слово Божье (14-я неделя)
    • 15 . Спасение через Христа (15-я неделя)
    • 16. Милость Божья (16-я неделя)
    • 17. Бог с нами (17-я неделя)
    • 18 . Воля Божья (18-я неделя)
    • 19. Вера на каждый день (19-я неделя)
    • 20. Оправдание (20-я неделя)
    • 21. Царство Божье (21-я неделя)
    • 22. Молитва (22-я неделя)
    • 23. Чудеса (23-я неделя)
    • 24. Прощение (24-я неделя)
    • 25. Правила Церкви (25-я неделя)
    • 26. Отношения любви (26-я неделя)
  • Приложения
    • 1. Использование пособия
    • 2. Характеристики взрослых
    • 3. Планирование уроков
    • 4. Потребности учеников
    • 5. Проповедь Евангелия в классе
Rate this publication:
