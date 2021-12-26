Поучения отцов эпохи Второго храма - Размышления и комментарии рава Аврагама Абы Вайнгорта

Поучения отцов эпохи Второго храма - Размышления и комментарии рава Вайнгорта
Моя связь с евреями из России «уходит в далекое прошлое». Она зародилась в то время, когда советские евреи считались «евреями молчания» (по определению Эли Визеля). В 1971 году, будучи студентом в Страсбурге, я поехал в Россию в качестве посланника вместе с моим товарищем по учебе Анри Трау, я - со швейцарским паспортом, а он - с бельгийским. Наши документы считались «чистыми», т.е. без како- го-либо штампа о пребывании в Израиле.
Для нас это было совершенно необычное путешествие, которое оставило отпечаток на всю жизнь. Мы пробыли там около трех недель и посетили три города - Москву, Ленинград (сегодня Петербург) и Ригу, и эти недели стали для нас вечностью... В Москве, когда мы пришли в синагогу и стали накладывать тфилин, нас окружили десятки стариков и смотрели на нас, как на львов в зоологическом саду... Они не верили своим глазам, что существуют молодые люди, которые все еще накладывают тфилин... Единственное время, когда мы могли встретить молодых евреев, был шабат, в синагоге на улице Архипова. Перед нашими глазами предстало очень странное явление: молодежь собиралась снаружи синагоги, а старики молились внутри. Не было никакой связи между «дедами» и «внуками», а среднее поколение как будто исчезло. Те, кто был внутри, не решались говорить с молодыми из-за страха, а те, кто стоял снаружи, не осмеливались войти в «храм», который казался им слишком «архаичным». Вместе с тем они ощущали огромную гордость от того, что были евреями. Вопросы, которыми нас атаковали снаружи и изнутри, были абсолютно разными. На улице нас расспрашивали о Государстве Израиль, о его городах, улицах и домах, солдатах и войнах, а внутри - о евреях в Швейцарии и Бельгии, изучают ли там еще Тору. Один из старых евреев, узнав, что в Швейцарии есть две ешивы, разрыдался и все повторял: две ешивы есть в Швейцарии, две ешивы есть в Швейцарии... Они были абсолютно уверены, что Тора исчезла из мира, и только они поддерживают тлеющий уголек...
Вторая встреча с советскими евреями произошла в девяностом году, около тридцати лет назад. Тогда я отправился в Советский Союз по поручению Института Штейнзальца, и основным местом моего пребывания стал Петербург. Я давал уроки в синагоге, а также в других местах, и в этом городе мне посчастливилось познакомиться с моим другом и товарищем Ильей Дворкиным, который пригласил меня преподавать своим «студентам». Однажды мы организовали урок в Большой синагоге Петербурга, и в городе появились объявления, что лектор из Израиля собирается провести лекцию. Пришли, без преувеличения, много сотен людей всех возрастов, жаждущие услышать о еврейской традиции и Стране Израиля. Я говорил на иврите с синхронным переводом на русский. Трудно описать «уровень» знаний многих из пришедших на лекцию, некоторые из которых впервые слышали о нашем праотце Аврагаме и Моше рабейну... Поразительным было это пробуждение советских евреев, у нас было чувство, что можно услышать «постукивание сухих костей», возрождающихся к жизни.
На одной из лекций я привел слова праведного Йосефа, произнесенные им, когда он открылся братьям: «Жив ли еще мой отец?». Возникает вопрос: Йосеф прекрасно знал, что его отец еще жив, ведь его братья постоянно подчеркивали, что их отец умрет, если Биньямин не вернется с ними. Мой учитель рав Й.-Я. Вайнберг объяснял, что с того момента, когда Йосеф был брошен в яму, он не переставал спрашивать себя: «жив ли мой отец?» после того, что случилось. Этот вопрос не давал ему покоя все время - и в доме Потифара, и в тюрьме, и во дворце - а когда пришли братья, это было первое, о чем он стремился спросить их. Но поскольку решил надеть маску и остаться неузнанным, то затаил свой вопрос глубоко внутри. Когда же Йосеф открылся своим братьям, эти слова невольно вырвались наружу - «Жив ли еще мой отец». Я сказал моим слушателям: «На протяжении более семидесяти лет этот вопрос коренился в глубине вашей души, на протяжении всего периода советской власти, когда вы не могли открыто говорить о вашей связи с нашими праотцами и Отцом, который на небесах. Теперь же открылись шлюзы, упала маска, и вопрос этот прорывается наружу вместе с песней: ОдАавину хай\ - Жив еще наш Отец!»
Также я проводил ежедневный ульпан по ивриту, и когда через два с половиной месяца мои слушатели уже могли воспринимать на иврите некоторые мысли, я привел им идею рава Ш.-Р. Гирша о структуре Десяти речений, записанных на Скрижалях Завета. Первая скрижаль начинается с заповеди, относящейся к сердцу - это вера в Творца, затем переходит к речи: «Не произноси имени Г-спода понапрасну», затем - к действию: соблюдение шабата. Вторая часть Скрижалей Завета начинается с действия: «Не убивай» и т.д., затем переходит к речи: «Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством», и в конце говорит о контроле над сердцем: «Не возжелай». Получается, что порядок Десяти речений таков: сердце, речь, действие, действие, речь, сердце. И я добавил: «Сначала вы были евреями «сердца», внезапно ощутили в ваших сердцах, что вы - евреи. Потом здесь, в ульпане, стали евреями «речи», вы начали говорить на иврите. И теперь я хочу пожелать вам, чтобы вы совершили алию в Страну Израиля, соблюдали заповеди и стали бы евреями «действия» ... От этих слов у многих присутствующих появились на глазах слезы...
Поучения отцов эпохи Второго храма - Размышления и комментарии рава Аврагама Абы Вайнгорта
Пер. с иврита С. Ямпольски и Ц. Юдина. Ред. А. Позина, Л. Эйделькинд и Мрд. Гринберг
М.; Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, Книжники, 2021.- 440 с.
ISBN 978- 5-905826-28-3
Поучения отцов эпохи Второго храма - Размышления и комментарии рава Аврагама Абы Вайнгорта - Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- ГЛАВА ПЕРВАЯ - ГЛАВА ШЕСТАЯ
- Главы из биографии рава Шауля Вайнгорта
26/06/2021
По оглавлению понятно, что речь идет о Пиркей Авот, самом позднем трактате Мишны и наиболее важном, т. к. в нем изложена философия и этика иудаизма начала новой эры. Данную книгу не видел, не могу оценить ее содержание. Для массового читателя все комменты хороши, но научных (т. е. комментариев изнутри культуры эпохи Вторго Храма со ссылками на Тосефту и оба Талмуда) и филологических, увы, мало. А анг. издание в 7 томах Блэкмана до сих пор не переведено.