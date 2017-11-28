Самостоятельная ли наука логика? Из исследователей, задававшихся этим вопросом, многие отвечают отрицательно. Логика настолько тесно и неразрывно связана с гносеологией, что говорить о разных науках при этом не приходится. „Логика есть часть гносеологии" (Введенский), или гносеология часть логики (Виндельбанд). Речь может быть только о гносеологической логике (Шуппе) - логики независимой от различия гносеологических направлений быть не может. „Безпартийная формальная логика есть или nonsens или компиляция" (Лапшин). При этом весь центр тяжести исследования представптели гносеологической логики, сознательно или бессознательно, переносят обычно на гносеологию.

Главный и обычный довод в польву этого взгляда тот, что гносеология необходима для обоснования логики, для проверки ее принципов. Гносеология, исследуя основы всего знания, „прежде всего проверяет происхождение и прочность самих логических норм и методов" (Вундт). „Логика абсолютно нуждается в гносеологии, как в своем принципе, если хочет выйти за пределы пустых схем и тавтологий" и „дать учение, которое можно прилагать к делу" (Шуппе). Интересен также довод, что логика без гносеологии несостоятельна и практически, не может разрешить некоторые „важнейшие ложные умозаключения,, (напр, онтологическое доказательство) и даже шуточные софизмы древности (Шуппе). В противоположность этому взляду некоторые исследователи признают самостоятельность логики и независимость ее исследований от направлений гносеологии. Таковы прежде всего авторы многих руководств чисто формальной логики.

С. И. Поварнин - Введение в Логику

"Наука и школа"

Петербург, 1921.

С. И. Поварнин - Введение в Логику - Оглавление

І. Вступление

ІІ. Проблема теории логики

III. Проблемы логики

IV. Заключение

V. Важнейшие книги по логике на русском языке

С. И. Поварнин - Введение в Логику - Вступление

1. Пока читатель не выходит за пределы элементарного учебника логики или руководства одного какого-либо автора, ему может казаться, что все в логике решено, завершено, установлено. Но, когда он вздумает прочесть несколько серьезных наложений логики разных авторов, он теряется. „Новичком может овладеть отчаянье... если он слишком поспешно познакомится сразу со всеми этими сочинениями. Он не в силах будет вцплыть из водоворота непримиримых друг с другом учений и найти правильное направление для поступательного движения вперед" (Лосский). Дело в том, что область логики в настоящее время - область исканий, критики, споров, усиленного творчества. Старая логика уже трагически не соответствует потребностям нашего времени; новой логики, хотя бы в основах законченной и общепризнанной, еще нет.

Можно лишь в общем предугадывать будущие формы нового величественного здания; собираются лишь материалы для многих его частей. В результате пока нет ни одного сколько-нибудь важного вопроса логики, в решении которого сходились бы все авторитетные исследователи. Область логики - поле битв, на котором борются представители самых разнообразных направлений. Сообразно с этим и поставлена задача предлагаемого маленького введения в логику. Оно должно помочь первоначальному ориентированию в области логики, наметить наиболее важные спорные вопросы и главнейшие их решения; словом - быть кратким путеводителем для путника, впервые вступающего в область современной логики.

2. Но на первом же шагу мы встречаемся с серьезным затруднением. Ясно, что нельзя говорить о введении в логику, не указав наперед хотя бы в общих чертах, что за наука логика. Между тем, вопрос о сущности ее, о ее границах и т. д. принадлежит именно к числу самых трудных и спорных вопросов. Остается дать сейчас общий очерк задач логики, как их понимает автор. Этого будет достаточно,чтобы наметить содержание и границы дальнейшего изложения. Другие понимания сущности логики будут выясняться далее, в связи с указаниями главнейших направлений этой науки. Логика - часть науки о знании. Знание стремиться охватить все сущее, доступное человеческому разуму, „все познать и все понять". Но ведь и само знание есть тоже нечто сущее, при том неизмеримо важное. Оно представляет огромное разнообразие форм (напр, в различных науках). Оно строится по известным закднам и т. д. Если мы изучаем формы и законы внешнего мира, то не меньший теоретический интерес должно представлять изучение знания. Познавая все, наука должна в конце концов познавать и самое себя. Среди других наук должна существовать особая наука о знании („наукоучение").

3. Прежде всего перед этой наукой встают задачи - изучить все существующие формы знания, анализировать, свести к элементарным формам, классифицировать, создать то, что в точном смысле слова составит „морфологию знания". Эта задача стоит в нераздельной связи с другой. Знание не есть груда ничем не связанных истин. Оно есть связное целое определенно стремящееся к единству. Необходимо установить законы его связен. Далее: знание добывается с помощью известных приемов мышления, методов, более или менее сложных. Возникает в высшей степени интересная теоретическая задача установить, с помощью каких методов оно добывается, проанализировать и классифицировать их. Кроме подлинного знания существует мнимое знание, область заблуждений. Необходимо найти и указать те признаки, те условия, при которых знание может считаться истинам; указать идеальные формы знания, нормы, к которым должно стремиться познающее мышление.

Наконец сама область заблуждений с многоразличными видами их, представляет теоретический интерес и требует систематического изучения. Результаты теоретического изучения всех этих вопросов несомненно должны иметь и практический интерес. Нет в сущности науки, которая прямо или косвенно не влияла бы на практику, тем более это относится к науке о знании. Естественно, что возникает задача, как применить ее сведения к практике. Изучив признаки и условия, формы а методы знания, формы и признаки заблуждений мысль человеческая естественно захочет использовать эти сведения, в дальнейшей работе. Так возникает наряду с теоретической наукой о знанин и в тесной связи с ней прикладное „техническое учение"- „практическая логика". Все эти задачи, теоретические и практические, и составляют содержание той части науки о внанни, которая называется логикой.