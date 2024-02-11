Пояснення храму і Божественної Літургії - Катехуменат і катехиза дорослих в УГКЦ

Господь створив людину на свій образ і подобу, покликавши її до спілкування з собою. Найкращим виявом такого спілкування є християнська молитва. Псалмоспівець Давид закликає: «Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу й силу! Воздайте Господеві славу імени його, вклоніться Господеві в святих шатах» (Пс. 29, 1-2).

Покликання кожного християнина — служити Богові як діти Божі, віддавати Йому належну похвалу через церковні служіння Богові, які складаються з читання і співу молитов, читання Слова Божого (Святого Письма) та священнодій (чинів чи обрядів).

Християнське богослужіння є не лише служінням людей Богові, але й Бога — людям. Ісус Христос є головним священиком (первосвящеником) у богослужінні. Він Сам приносить жертву і водночас Сам є жертвою. Це своє служіння Він звершує через священнослужителів: єпископів, пресвітерів і дияконів.

Він «є Той, хто приносить і Кого приносять і хто приймає і кого роздають» (Молитва з Літургії Йоана Золотоустого під час «Херувимської пісні»).

Він, прийшовши і сповнивши ввесь промисел щодо нас, в ночі, в яку Його видано, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі Свої, і пречисті, і непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм ученикам і апостолам, кажучи: Прийміть, їжте, це є Тіло Моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само й чашу по вечері, кажучи: Пийте з неї всі, це є Кров Моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів (Молитва з Літургії Йоана Золотоустого).

Видиме або земне богослужіння є нерозривно пов’язане з невидимим (небесним) богослужінням. Через такий зв’язок церковна спільнота стає єдиною Божою родиною, і саме тому церковна, літургійна, богослужбова молитва є найвищою і найкращою з тих, у яких людина бере участь.

Звершуване Церквою богослужіння через обряд діє і на тілесні чуття людини: ми бачимо храм та ікони, чуємо молитовний спів, вдихаємо запах ладану, відчуваємо смак «благого Господа», торкаємося устами ікон і Євангелія. Усі органи чуття нашого тіла беруть участь у богопочитанні, аби людина всеціло, духом, душею і тілом, приносила Богові «словесну службу (Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», 536).

Богослужіння є видимим знаком Церкви, яка, своєю чергою, є іконою невидимої спільноти Пресвятої Тройці — Отця і Сина, і Святого Духа.

Служба Богові як зовнішня пошана Господу — це сукупність молитов та священних дійств, через які виражається почуття благоговіння та молитовний настрій. Наша молитва Богові може бути спільною або особистою.

Пояснення храму і Божественної Літургії - Катехуменат і катехиза дорослих в УГКЦ

Львів : Свічадо, 201 6. — 68 с.

ISBN 978-966-395-991-7

Пояснення храму і Божественної Літургії – Зміст

Передмова

Вступ

Храм

Поняття храму у Старому й Новому Завіті

Християнський храм

Ікони та розписи у храмі

Богослужбові ризи

Кольори літургійних риз

Божественна Літургія — джерело духовного життя

Божественна Літургія у Старому й Новому Завіті

Євхаристія у ранній Церкві

Вхідні молитви та облачення

Проскомидія

Літургія Слова «Благословенне Царство...» Малий вхід

« Літургія Жертви Анафора



Перебування в храмі