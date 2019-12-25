Пожидаева Галина - Духовная музыка славянского Средневековья
Наше исследование посвящено духовной музыке славянского Средневековья – преимущественно Древней Руси, но также Болгарии и Сербии. Их культура в исторической перспективе оказалась связанной с православием, образуя духовную и культурную общность славян, получившую определение Slavia orthodoxa.
«Slavia orthodoxa не этническое в узком смысле слова и тем более не географическое понятие. Это единое духовное пространство южных и восточных православных славян, принявших христианство и церковную культуру от Византии в IX–X вв., имеющих общую церковнославянскую письменность и богослужение». Культовое христианское пение возникло в Болгарии и Сербии раньше, чем на Руси, поскольку эти страны раньше приняли крещение: в IX в. (865 г.) в Болгарии и во второй половине IX – первых десятилетиях X в. в Сербии. Поэтому для целостного представления об истории церковного пения в нашем Отечестве, принявшем христианство, как и Болгария, и Сербия, в восточном византийском варианте, мы обращаемся к византийским истокам и к церковному пению южных славян, которое предшествовало церковному пению на Руси и из-за языковой общности могло быть ближе нам, нежели пение греческое.
Пожидаева Галина - Духовная музыка славянского Средневековья - Русь, Болгария, Сербия IX–XVII века
М.: «Композитор», СПб.: «Нестор-История», 2017. – 472 с.,
нотн. пр., илл.
ISBN 978-5-9909057-1-9
ISBN 978-5-4469-1269-8
Пожидаева Галина - Духовная музыка славянского Средневековья - Русь, Болгария, Сербия IX–XVII века - Оглавление
- Введение
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Часть I. Церковно-певческое иску сство ю жных славян. IX – первая половина XV века
- Глава 1. Духовные и литургические основы церковно-певческой культуры
- Глава 2. Жанры восточнохристианской и древнеславянской гимнографии
- Глава 3. История, гимнография и певческое искусство южных славян
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Часть II. Храмовое певческое искусство Древней Руси. Конец X – XIV век
- Глава 1. Начало истории русской профессиональной музыки
- Глава 2. Музыкально-теоретические основы церковного пения
- Глава 3. Ранние виды церковного пения
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Часть III. Церк овно-певческое иску сство Моск овской Руси. XV–XVII века
- Глава 1. Развитие церковно-певческой культуры в конце XIV –первой половине XVI века
- Глава 2. Новые пространные распевы
- Глава 3. Певческие школы и авторское творчество
- Глава 4. Новые тенденции в развитии богослужебно-певческого искусства XVII века
- Глава 5. Раннее русское многоголосие
- Глава 6. Партесное пение
- Заключение
Литература
Рукописные источники
Список сокращений
Приложения
Нотно-крюковое приложение: образцы песнопений XI–XVII вв.
Список песнопений
Комментарии
Пожидаева Галина - Духовная музыка славянского Средневековья - Жанры восточнохристианской и древнеславянской гимнографии
Жанры средневекового искусства имеют большую специфику в сравнении с искусством Нового времени. Эта специфика заключается в том, что искусство той эпохи было более цельным, оно стояло ближе к синкретическому искусству, и каждый его элемент входил в общий ансамбль, являясь его составной частью. Церковно-певческое искусство основано на литургической поэзии и неразрывно связано с ней. В гимнографии излагались основы христианского вероучения, сюжеты ветхозаветной и новозаветной истории, истории христианской церкви и ее подвижников.
Сложность содержания литургической поэзии была обусловлена сложным комплексом богословских и догматических понятий, а также огромным объемом сюжетов и имен священной истории. В наше время это не так хорошо известно современному человеку и затрудняет восприятие и понимание литургической поэзии. Можно предположить, что не только сложность содержания, стремление писать отлично и от светской поэзии, и от языческой античной привело к таким необычным средствам художественной выразительности. Можно сравнить это с созданием григорианского хорала в эпоху европейского Средневековья: этот новый вид пения был сознательно создан как отличный от светской музыки, в том числе и фольклора. Гимнография по своей сути является своего рода поэтическим богословием, содержание которого выражено в стихотворной форме возвышенного строя. Изучение жанров русского средневекового искусства началось в литературе и изобразительном искусстве с работ Д.С. Лихачёва «Система литературных жанров Древней Руси»1 и Г.К. Вагнера «Проблема жанров в древнерусском искусстве»2, в них была выработана методология изучения жанровой системы в литературе и изобразительном искусстве.
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