Пожидаева Галина - Духовная музыка славянского Средневековья

Наше исследование посвящено духовной музыке славянского Средневековья – преимущественно Древней Руси, но также Болгарии и Сербии. Их культура в исторической перспективе оказалась связанной с православием, образуя духовную и культурную общность славян, получившую определение Slavia orthodoxa.

«Slavia orthodoxa не этническое в узком смысле слова и тем более не географическое понятие. Это единое духовное пространство южных и восточных православных славян, принявших христианство и церковную культуру от Византии в IX–X вв., имеющих общую церковнославянскую письменность и богослужение». Культовое христианское пение возникло в Болгарии и Сербии раньше, чем на Руси, поскольку эти страны раньше приняли крещение: в IX в. (865 г.) в Болгарии и во второй половине IX – первых десятилетиях X в. в Сербии. Поэтому для целостного представления об истории церковного пения в нашем Отечестве, принявшем христианство, как и Болгария, и Сербия, в восточном византийском варианте, мы обращаемся к византийским истокам и к церковному пению южных славян, которое предшествовало церковному пению на Руси и из-за языковой общности могло быть ближе нам, нежели пение греческое.