Глава 1. Происхождение демественного распева

Глава 2. Рукописная традиция

Глава 3. «Переводы» песнопений

Глава 4. Историческая Лексикология демественного пения

Глава 5. Музыкальная письменность

Глава 6. Азбука демественного пения

Заключение

Инципитный каталог демественных песнопений по рукописям конца XV -XX вв.

Список литературы

Приложения

С точки зрения исторической лексикологии мы обращаемся в работе к источниковой базе и формированию рукописной традиции демественного пения. Наиболее ранние образцы представляют для исследователя особый интерес в связи с появлением характерных лексических единиц распева. Далее, в зрелый период, интересно проследить возникновение новой лексики в разнообразных редакциях, возникших в период расцвета монодии, а также демественного многоголосия, которое восприняло основные монодические лексемы. Наконец, изучение демества с точки зрения исторической «лексикологии» закономерно подводит к старообрядческим певческим рукописям, демонстрирующим сохранение основного «словаря» песнопений; анализируются также его особенности в поздний период.

Наша работа зиждется на широком круге источников: преимущественно на материале рукописных певческих книг, а также опубликованных песнопений демественного распева. Всего использовано более 2000 списков конца XV – начала XVIII вв. и старообрядческих XVIII–XX вв., содержащих около 500 образцов демественного распева. Многоголосие привлекается по мере необходимости для сравнения с монодией и более глубокого освещения истории демественного распева. В качестве источников для изучения традиции в работе использованы также аудиозаписи старообрядческого церковного пения.

Фундаментальная источниковая база позволяет провести текстологическое исследование демественной традиции пения и выявить ее главные редакции, как общерусские, так и региональные и авторские, а также редакции подобные и самогласные, лексические, композиционные и просодические. Своеобразие распева в различных редакциях раскрывается прежде всего через лексику, композицию песнопений и просодию. Возникновение «переводов» демественного пения, согласно основному ракурсу работы, рассматривается в историческом плане.

Важные стороны формирования лексики раскрывает сводная крюковая азбука демественного пения, являющаяся существенной частью исследования. В ней демонстрируется связь основных структур демественного одноголосного распева и одноименной нотации.

Результаты исследования подводят к научно корректной и обоснованной периодизации истории распева с точки зрения развития его языка. Такой подход дает возможность рассмотреть эволюционный процесс его развития не только крупным планом, но и более подробно, «внутри» периодов. Применение подобного метода уточняет хронологическую атрибуцию песнопений, причем вне зависимости от времени создания их списков; становится возможной также атрибуция как региональных традиций, так и авторских «переводов».

Приведенный в Приложении инципитный каталог представляет собой наиболее полный на сегодняшний день свод инципитов демественных песнопений, составленный по рукописным источникам и иллюстрирующий на основе материальной культуры историческую периодизацию в развитии распева. Каталог раскрывает сохранившиеся списки демественной монодии, отсылая к источникам «лексики» различных периодов в истории распева – от первых песнопений конца XV в. до поздних старообрядческих редакций. Это позволяет проследить возникновение ранней лексики, ее отражение в нотации, сохранение и развитие ее в период расцвета и поздний старообрядческий период.

Нотное приложение работы, содержащее демественные песнопения в оригинальной нотации с ее переводом в современную линейную, является реальным подтверждением исторического развития распева. Приложение включает ранние образцы XVI в., песнопения зрелого периода XVII в. и поздние старообрядческие.