Пожидаева - Лексикология демественного пения
Древнерусское церковное пение складывалось из разветвленной системы распевов – знаменного, кондакарного, путевого, большого, демественного и других. Своеобразие каждого распева определяли попевки, лица и фиты. Эти смысловые единицы – словарь песнопений той эпохи – являлись основой «лексики» каждого из распевов. Возникновение основных лексических единиц (то есть словаря распевов), их формирование и процесс исторического развития фактически представляют собой историю языка древнерусского церковного пения. Исследование языка одного из распевов – демественного – автор считает – главной задачей данной работы.
В работе рассматривается формирование «лексики» демественного распева, начиная с его первых образцов в списках конца XV – начала XVI вв. и заканчивая старообрядческой традицией. Можно сказать, что в основе данного труда лежит метод исторической лексикологии, который позволит дать более подробную характеристику определенным этапам в развитии культуры демественного пения, как на уровне общерусской традиции, так и на уровне региональных и авторских «переводов». С этой точки зрения наш подход к изучению демественного распева в определенном смысле подобен изучению истории литературного языка, представляя собой фактически опыт исторической «лексикологии» по отношению к одному из стилей древнерусского певческого искусства – демественному распеву. Исходя из особенностей языковых единиц демества как пения пространного типа, с преобладанием лиц и фит, основное внимание в исследовании уделяется именно им. В работе анализируются их интонационноритмические особенности, строение, внутреннее соединение корневых музыкальных структур, просодия.
Единицы словаря церковного пения – попевки, лица и фиты, соединяя в себе два начала, как собственно музыкальное в виде напева, так и речевое в виде единиц поэтического текста, представляют собой нераздельное целое. Они обладают семантической значимостью и структурной завершенностью, а также имеют общий принцип строения (изменяемую и неизменяемую части). Перечисленные существенные качества позволяют объединить их в одно понятие. В качестве такого понятия мы применяем понятие мелолексемы.
Пожидаева Г.А. - Лексикология демественного пения
М.: Знак, 2010 г. - 774 с.
ISBN: 978-5-9551-0423-2
Пожидаева Г.А. - Лексикология демественного пения - Содержание
Введение
Глава 1. Происхождение демественного распева
- 1. Литературно-исторические источники
- 2. Обновление богослужения в XV в.
Глава 2. Рукописная традиция
- 1. Певческие источники демества на раннем этапе. Конец XV–XVI вв.
- 2. Развитие демественного распева в XVII в.
- 3. Старообрядческая рукописная традиция. XVIII–XIX вв.
Глава 3. «Переводы» песнопений
- 1. Особенности музыкальной текстологии
- 2. «Переводы» демественных песнопений
Глава 4. Историческая Лексикология демественного пения
- 1. Постановка проблемы
- 2. Ритмические модели мелолексем
- 3. Интонация
- 4. Структурные особенности мелолексем
- 5. Просодия
- 6. О применении исторической лексикологии
Глава 5. Музыкальная письменность
- 1. Об истории демественной нотации
- 2. Палеография
Глава 6. Азбука демественного пения
- I. Простые тонемы и простые знамена
- II. Сложные тонемы и сложные знамена; соединения знамен (лигатуры)
- III. Тонемы несимметричных пропорций и сложные знамена; соединения знамен
- IV. Кокизы в напевах и нотации
- V. Фиты в напевах и нотации
- VI. Сводные таблицы значений демественных знамен, кокиз и фит
Заключение
Инципитный каталог демественных песнопений по рукописям конца XV -XX вв.
Список литературы
Приложения
- Песнопения демественного распева XVI-XX вв.
- Список песнопений
- Указатель песнопений по инципитному каталогу
- Список сокращений
- Иллюстрации
Пожидаева Г.А. - Лексикология демественного пения - Введение
С точки зрения исторической лексикологии мы обращаемся в работе к источниковой базе и формированию рукописной традиции демественного пения. Наиболее ранние образцы представляют для исследователя особый интерес в связи с появлением характерных лексических единиц распева. Далее, в зрелый период, интересно проследить возникновение новой лексики в разнообразных редакциях, возникших в период расцвета монодии, а также демественного многоголосия, которое восприняло основные монодические лексемы. Наконец, изучение демества с точки зрения исторической «лексикологии» закономерно подводит к старообрядческим певческим рукописям, демонстрирующим сохранение основного «словаря» песнопений; анализируются также его особенности в поздний период.
Наша работа зиждется на широком круге источников: преимущественно на материале рукописных певческих книг, а также опубликованных песнопений демественного распева. Всего использовано более 2000 списков конца XV – начала XVIII вв. и старообрядческих XVIII–XX вв., содержащих около 500 образцов демественного распева. Многоголосие привлекается по мере необходимости для сравнения с монодией и более глубокого освещения истории демественного распева. В качестве источников для изучения традиции в работе использованы также аудиозаписи старообрядческого церковного пения.
Фундаментальная источниковая база позволяет провести текстологическое исследование демественной традиции пения и выявить ее главные редакции, как общерусские, так и региональные и авторские, а также редакции подобные и самогласные, лексические, композиционные и просодические. Своеобразие распева в различных редакциях раскрывается прежде всего через лексику, композицию песнопений и просодию. Возникновение «переводов» демественного пения, согласно основному ракурсу работы, рассматривается в историческом плане.
Важные стороны формирования лексики раскрывает сводная крюковая азбука демественного пения, являющаяся существенной частью исследования. В ней демонстрируется связь основных структур демественного одноголосного распева и одноименной нотации.
Результаты исследования подводят к научно корректной и обоснованной периодизации истории распева с точки зрения развития его языка. Такой подход дает возможность рассмотреть эволюционный процесс его развития не только крупным планом, но и более подробно, «внутри» периодов. Применение подобного метода уточняет хронологическую атрибуцию песнопений, причем вне зависимости от времени создания их списков; становится возможной также атрибуция как региональных традиций, так и авторских «переводов».
Приведенный в Приложении инципитный каталог представляет собой наиболее полный на сегодняшний день свод инципитов демественных песнопений, составленный по рукописным источникам и иллюстрирующий на основе материальной культуры историческую периодизацию в развитии распева. Каталог раскрывает сохранившиеся списки демественной монодии, отсылая к источникам «лексики» различных периодов в истории распева – от первых песнопений конца XV в. до поздних старообрядческих редакций. Это позволяет проследить возникновение ранней лексики, ее отражение в нотации, сохранение и развитие ее в период расцвета и поздний старообрядческий период.
Нотное приложение работы, содержащее демественные песнопения в оригинальной нотации с ее переводом в современную линейную, является реальным подтверждением исторического развития распева. Приложение включает ранние образцы XVI в., песнопения зрелого периода XVII в. и поздние старообрядческие.
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