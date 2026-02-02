Пожидаева - Певческие традиции Древней Руси

Тысячелетняя традиция христианства на Руси с наибольшей полнотой нашла свое отражение в певческом искусстве, непосредственно связанном со словом и речевой культурой богослужения. Характер литургического чтения, сам эмоциональный и образный строй православного чинопоследования наиболее ярко воплотились в средневековой монодии. Именно здесь сложился основной интонационный фонд русской духовной музыки, возникшей из речевых норм и особенностей церковно-славянского языка.

Осознание принципов монодического распева литургической поэзии, как показало исследование, приводит к пониманию его непосредственной взаимосвязи с ранним многоголосием. Именно эта взаимосвязь привела к параллельному изучению двух основных пластов древнерусского певческого искусства. Главная задача, которую автор ставит перед собой, — раскрыть наиболее важные закономерности композиционной техники, принципы распева в церковно-певческой традиции в целом, как в монодии, так и в многоголосии.

Исходя из поставленной задачи, работа слагается из двух частей: первая, ключевая в определенном смысле, часть посвящена монодии, вторая — многоголосию. Основные проблемы первой части — изложение теории распева, то есть принципов распевания литургических текстов, а также выявление главных структур текста и напева, принципов их соединения в песнопениях различных «стилей». Благодаря качественному определению этих структур, в работе дается классификация типов и видов церковного пения.

Вторая часть посвящена ранним формам русского церковного многоголосия, которое рассматривается как эволюционное продолжение монодической традиции. В теории многоголосного распева применяется отработанный в монодии метод структурного анализа напева и песнопения. При этом особенности напева и песнопения рассматриваются в их непосредственной связи со знаковой системой — крюковой нотацией, отражающей не только первичные музыкаль ные элементы, но и просодические характеристики языка: его акцентность, ритмическую организацию, интонационные модели.

Пожидаева Галина Андреевна - Певческие традиции Древней Руси - Очерки теории и стиля

г. Москва, Знак, 2007г. — 880 c.: ил.

ISBN 5-9551-0164-0

Пожидаева Галина Андреевна - Певческие традиции Древней Руси - Очерки теории и стиля - Содержание

От автора

Введение

Часть первая. Монодия

Глава I. Историко-литургические и музыкально-стилистические предпосылки возникновения пространного пения в Древней Руси

Глава II. Принципы распева в русской монодии

Глава III. Основные структуры силлабического и силлабо-мелизматического пения

1. Силлабический тип. Знаменный распев

2. Силлабо-мелизматический тип

а) Знаменный распев

б) Малый распев

Глава IV. Основные структуры пространного пения

1. Кондакарное пение

2. Путевой распев

3. Демественный распев

4. Большой распев

Глава V. Монастырские «переводы» пространных распевов XVI—XVII веков

1. Отличительные признаки монастырских редакций

2. Среднерусская и северная традиции в монастырском пении XVI—XVII веков

Глава VI. Типология древнерусского церковного пения

Часть вторая. Многоголосие

Глава I. Формы изложения раннего многоголосия

1. Однострочное изложение партий

2. Смешанное изложение — «делённая партитура»

3. Партитурное изложение

Глава II. Формирование раннего многоголосия в рукописной традиции конца XV — XVII веков

1. Становление многоголосного пения в его начальный период (конец XV — XVI вв.)

2. Развитие раннего многоголосия в XVII веке

Глава III. Принципы распева в раннем многоголосии

1. Типы и виды многоголосного пения

2. Полифоническое (демественно-путевое) многоголосие

2.1. Связь ранних форм многоголосия с монодической традицией

2.2. Принципы распева в полифоническом (демественно-путевом) многоголосии

3. Аккордово-гармоническое (знаменное) многоголосие

3.1. Силлабическое многоголосие

3.2. Силлабо-мелизматическое многоголосие

3.3. Мелизматическое многоголосие

4. Принципы распева в многоголосной традиции

Заключение. Стилистическая эволюция древнерусского церковного пения XI—XVII веков

Нотно-крюковые приложения

Комментарии

Список приложений

Пожидаева Галина Андреевна - Певческие традиции Древней Руси - Очерки теории и стиля - Введение

Принципы распева в монодии, как общие для всех видов пения Древней Руси, так и особенные для каждого из них, еще не становились в музыкальной медиевистике предме­том специального рассмотрения. До сих пор нет исследования, содержащего обобщения по «технике» музыкального письма для всей монодической традиции и каждого из ее распевов в отдельности. Не определена сущность классификации церковного пения на три основных типа, а представления об их типологических свойствах недостаточно конкре­тизированы. Наиболее значимые для атрибуции распевов и их расшифровки признаки либо не выявлены вовсе, либо выявлены в такой малой степени, которая по существу не может способ­ствовать прочтению памятников и их воссозданию в исторически достоверном виде.

Пространные виды пения изучались до сих пор только на материале основных, наиболее распространенных редакций. Такие редакции, как большой путевой распев, малый и большой напев демеством, монастырские «переводы» были преимущественно лишь отмечены в источниках. Только отдельные образцы мо настырских «переводов» опубликованы или использованы для сравнительного анализа. Музыкальные и музыкально-просодические особенности, отличающие их от основной редакции того или иного распева и позволяющие атрибутировать каждую конкретную редакцию, пока не определены.

Раскрытие принципов распева средневековой монодии, направленное непосредственно на решение проблем расшифровки, атрибуции распевов и их редакций, типология церковного пения — суть актуальнейшие проблемы современной медиевистики, поставленные в первой части работы.

Смирнов В. В. - В поисках утраченных смыслов церковной традиции - Сборник статей

СПб:. Quadrivium. 2023 — 560 с.

Смирнов В. В. - В поисках утраченных смыслов церковной традиции – Содержание

А. А. Гвоздецкий. Из статьи «Памяти Валерия Смирнова»

О. В. Гардер. Валерий Владимирович Смирнов

А. Васильев. Из статьи «О головщике Валерии Смирнове»

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О проповеди

Об общине и десятине

О разделении священства и мирян

«Святые несвятые»

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