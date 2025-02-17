Пожидаева - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада

Занимаясь христианской иконографией на западноевропейском средневековом материале, медиевист-западник обычно, в отличие от византиниста, ставит себе целью изучение не столько устойчивых типов изображений, сколько интенсивных иконографических процессов, длящихся иногда веками. Это может быть сложение определенного типа сцены, его «миграция» по разным территориям и видоизменения деталей иконографической схемы в зависимости от региона и периода (такова, например, судьба двух важнейших изобретений островной иконографии – «исчезающего Христа» в сцене Вознесения (см. Вознесение, Коттонова Псалтирь, Лондон, Британская библиотека, Cotton MS Tiberius C VI, f. 15r, 1 и типа «Христа, обнимающего мир» (см. Сотворение мира, Коттонова Псалтирь, Лондон, Британская библиотека, Cotton MS Tiberius C VI, f. 7v, зародившихся на Британских островах в довильгельмовское время и благополучно пришедших на континент, дожив в разных видах и контекстах до XV–XVI веков). Не знающее настоящей устойчивости византийских иконографических типов Западное Средневековье дает замечательные примеры пути развития картинки, разной степени серьезности и сакральности ее приложения в разных ситуациях (чего стоят, например, вариации на тему Троицы-трикефала в романской Италии или судьба позднеготической темы Источника жизни в исполнении Жана Бельгамба, соединившего ее со светским «Источником молодости»! – См. Жан Бельгамб, Источник жизни, перв. треть XVI в., Лилль, Дворец изящных искусств.

Особенно показательны в этом отношении судьбы популярных, но не самых расхожих групп сюжетов, лежащих вне основного евангельского цикла. Они, как и евангельский цикл, уже с эпохи раннего христианства существуют в большом количестве вариантов, но из‐за некоторой периферийности таких образов их вариативность не снижается и на всем протяжении первого периода активного иконографического творчества в западнохристианском мире (обозначим его приблизительно как IX–XII века), до унификации в светских мастерских XIII века, в то время как основной набор евангельских сцен приходит к единообразию существенно раньше – уже к началу XII века. Естественно, в этом правиле много исключений, более того, мы не говорим здесь о новом, подчиненном другим законам взлете иконографического творчества в позднеготический период, ближе к 1400 году.

К таким группам сюжетов «средней распространенности» можно смело отнести цикл Сотворения мира. Уже в V–VI веках (а то и раньше) мы видим примеры изображения Творца в виде фигуры, полуфигуры и Десницы; тогда же появляются и очень разнообразные варианты изображения самого сотворенного мира – от персонификаций Дней Творения до по-разному окрашенных полей, лишенных каких-либо фигуративных изображений. Таким образом, уже в эпоху раннего христианства известно несколько (не менее трех) устойчивых иконографических типов этого цикла, которые, взаимодействуя веками, создают комплексные, гибридные иконографические варианты, но никогда не смешиваются окончательно, до неузнаваемости. При этом цикл Творения в более или менее развернутом варианте входит в «обязательную программу» иллюминирования главного типа рукописи – полной Библии – лишь к концу XI века, существуя до этого на «ближней периферии» иконографического мира и активно развиваясь лишь в циклах римско-византийского мира Южной Италии круга Монтекассино и на другом полюсе западнохристианского мира – в довильгельмовской Британии. Эпоха «иконографического взрыва» – XII век – делает этот цикл обязательной частью декора почти всякой западноевропейской рукописи, содержащей книги Ветхого Завета, и на его примере удобно проследить все этапы унификации схемы и вычленить бóльшую часть приемов иконографического творчества, порожденных этой в высшей степени плодотворной эпохой. Ранние традиции взаимодействуют, продолжая оставаться узнаваемыми на уровне деталей, в рамках поля одной конкретной композиции, неважно, фреска это или иллюминированный лист рукописной Библии. Наконец к началу XIII века он обретает относительное единообразие, превратившись в обязательный составной инициал к книге Бытия или всему Ветхому Завету в так называемых университетских Библиях. К этому моменту «цельнотканый гобелен» из нескольких ранних традиций уже окончательно соткан, плодотворное взаимодействие традиций окончилось.

Пожидаева А. - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада – Опыт иконографической генеалогии

«НЛО», 2021. – 289 с. — (Очерки визуальности)

ISBN 978-5-44-481485-7

Пожидаева А. - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада – Содержание

Введение

Часть I

Глава 1

Глава 2

Раннее Средневековье: первые свидетельства об образцах

Копирование самостоятельной рукописи-образца или ее части

«Факсимиле» с сохранением стиля протографа

«Факсимиле» с изменениями стиля

Копирование отдельной части рукописи. Английские «листы перед Псалтирью». Соединение функций самостоятельной рукописи и образца для копирования

Специальные руководства по созданию циклов изображений. Iconographical guides и текстовые описания

Введение в «факсимиле» элементов из дополнительных второстепенных источников

Обращение к двум или нескольким равноценным образцам. Проблема выбора

Избирательное копирование одного или нескольких образцов в рамках одной сцены. Проблема реконструкции прототипа

Цитирование из разных источников в рамках одной сцены

«Летучие листы». Обособление отдельных элементов сцены при копировании

Копирование отдельной композиции или ее части с изменением смысла: адаптация элементов

Копирование и адаптация внутри одной рукописи. Варьирование элементов из одного и нескольких источников

Копирование и адаптация отдельной сцены или группы сцен из более ранней рукописи. Варьирование деталей. Объединение двух композиций в одной

Заимствование отдельной сцены из чужеродного неизвестного источника. Возможные степени членения целостной сцены с изменением смысла и без

От «летучих листов» к carnets de modèles. «Книги мотивов»

Миграция отдельной фигуры или ее части. «Модули»

Предварительные эскизы как образец использования «модулей». Возможность ошибки при прочтении эскиза

«Механический» и «иероглифический» пути сокращения иконографической схемы

Часть II

Глава 1

«Римский тип». Вопрос о первоисточнике

Первая сцена цикла Творения в «римском типе». Устойчивость и вариативность

Сияние славы с полуфигурой Творца – форма и заполнение

Фланкирующие элементы – персонификации Света и Тьмы, светила

Нижняя часть композиции. «Пейзажи Октатевхов» и предполагаемый облик образца

Часть III

Глава 1

Медальон в сцене Сотворения мира, его виды и происхождение

Медальон Творения в коттоновской традиции, его подвижность. Первые примеры

Глава 2

Христос, обнимающий мир

Раннеанглийские циклы Творения

Жесты Творца в раннеанглийской иконографии

Глава 3

Глава 4

Концентрическая схема. Ее происхождение и использование в иконографии Творения

Антропоморфные персонификации Дней Творения

«Коттоновский тип» в концентрической схеме. Его возможная комплексность

Естественнонаучные схемы. Их адаптация в сцене Сотворения мира и соотношение друг с другом

Лабильность концентрической схемы. Логика ее распада

Глава 5

Глава 6

Чистый «римский тип» за Альпами. Сосуществование Творца и Творения

Заключение

Аппендикс

1. «И увидел Бог свет, что он хорош»

Взаимодействие единичной сцены и цикла. Миграция неантропоморфного элемента. Медальон. Иконографическое творчество в XI веке

Трансформации неантропоморфного элемента. Форма сияния славы. Гипотезы

Миграция отдельного антропоморфного персонажа. Ангелы-оранты, их происхождение и трансформации

Миграция детали-атрибута. Факел зажженный и потухший

2. Тьма, Ночь, Луна. Как танцовщица стала плакальщицей

3. Тьма как скованный раб. Опыт поиска «модулей»

4. Super faciem abyssi

Старец-Океан

Женский лик (Горгона?)

Волны и обитатели моря

5. Приключения Третьего дня. От херувима к Аполлону с Дафной

Приложение

Библиография (алфавитная)

Библиография (тематическая)

6a. Период раннего христианства

6б. Раннеанглийские и раннеиспанские памятники и их дериваты

6в. Памятники Раннего Средневековья и каролингского периода

6г. Памятники романского периода, в том числе атлантовские, или гигантские, Библии

6д. Памятники готического периода

7. XI–XII вв.: Италия, Византия, Запад

8. Работы по иконографии Сотворения мира

9. Работы, посвященные позднеантичным и средневековым образцам, инструкциям, «книгам моделей» и практическим вопросам работы миниатюриста

10. Работы, посвященные отдельным вопросам иконографии

11. Средневековая Библия как текст. Переводы, порядок книг, ревизии, литургическая практика

Список иллюстраций