Права человека и религия - Хрестоматия

На исходе второго тысячелетия мир раздирают кризисы и волнения - моральный Армагеддон, если не военный. В нашей памяти еще свежи воспоминания о мировых войнах, сталинских лагерях и Холокосте, и теперь мы видим кровавую резню в Руанде и Судане, трагический геноцид на Балканах, массовые беспорядки на Ближнем Востоке, в Западной Африке, Латинской Америке и в странах бывшего социалистического лагеря. На всех континентах происходят столкновения между движениями за большее политическое объединение мира - и полную балканизацию, за мягкий религиозный экуменизм - и радикальный фундаментализм, за чуткую культурную интеграцию - и оголтелый культурный изоляционизм, за разумный моральный плюрализм - и шокирующий моральный релятивизм.

Даже во внешне миролюбивых обществах Запада ожесточенные культурные войны объединили защитников разнообразных старых порядков против армии сторонников радикальных правовых, социальных и культурных преобразований. «Культурные конфликты усиливаются, и сегодня они более опасны, чем когда-либо в истории, - заявлял президент Чехии Вацлав Гавел в 1994 г. - Конец эры рационализма имел катастрофические последствия, [ибо теперь] члены разнообразных племенных культов воюют друг с другом... Пропасть между рациональным и духовным, объективным и субъективным, техническим и моральным, всеобщим и единичным постоянно углубляется». В этих «культурных войнах» жестоко пострадали религиозные верования и верующие. 1995 год, который ООН провозгласила Годом терпимости, стал еще одним черным годом в черном десятилетии религиозной нетерпимости. Религиозный национализм и фундаментализм, объединяясь, ежегодно несли насильственную смерть и изгнание сотням верующих по всему миру. Сочетание политического антиклерикализма и цинизма выливалось в ограничение и лишение гражданских прав верующих всех конфессий. Районы и округа не разрешали строительство храмов и мечетей. Церквам и благотворительным организациям отказывали в праве на автономное управление, духовенству и монашеству - в лицензии на проведение богослужений.

Права человека и религия - Хрестоматия

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001. 496 с.

ISBN 5-89647-042-8

Права человека и религия - Хрестоматия - Содержание

От составителя

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И РЕЛИГИЯ. БИБЛЕЙСКО-ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Джон Витте-младший. Введение (RHRGPRP)

Мартин Э.Марти. Религия и религиозные права человека (RHRGPRP)

Брайан Тьерни. Религиозные права: историческая перспектива (RHRGPRP)

Вольфганг Хубер. Права человека и библейское законодательство (RHRGPRP)

Люк Тимоти Джонсон. Религиозные права и христианские тексты (RHRGPRP)

Дж. Брайан Хехир. Правозащитная деятельность религиозных организаций: исследование опыта христианских церквей (RHRGPRP)

Уильям Джонсон Эверетт. Права человека в церкви (RHRGPRP)

Джеймс Э. Вуд-младший. Апология религиозных прав человека (RHRGPRP)

Макс Л. Стакхаус, Стивен Э. Хили. Религия и права человека: богословская апологетика (RHRGPRP)

Макс Л. Стакхаус. Права человека и социальное богословие: основополагающие принципы прав человека (RHRI&CP)

У. Коул Дарэм-младший. Перспективы религиозной свободы: сравнительный структурный анализ (RHRGPLP)

Дэвид Литтл. Изучение религиозных прав человека: методологические основания (RHRGPLP)

Натан Лернер. Религиозные права человека в эпоху Организации Объединенных Наций (RHRGPLP)

Джон Т. Нунан-младший. Конфликты и идеалы (RHRGPLP)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИУДАИЗМЕ

Дэвид Новак. Религиозные права в еврейских текстах (RHRGPRP)

Ирвин Котлер. Еврейские неправительственные организации (ЕНО) и религиозные права человека (RHRGPRP)

Майкл Бергер, Дебора Липштадт. Положение женщин в иудаизме с точки зрения прав человека (RHRGPRP)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ

Абдулазиз Сахедина. Свобода совести и религии в Коране (RHRI&CP)

Абдуллахи А. Ан-Наим. Предпосылки религиозных прав человека в исламе (RHRGPRP)

Донна Арц. Религиозные инакомыслящие в классическом и современном исламском праве (RHRGPRP)

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Фируз Казем-заде. Размышления о церкви и государстве в русской истории (EILR)

Пол Вальер. Русское православие и права человека (RHRI&CP)

Джон Витте-младший. Проблемы и перспективы прозелитизма в России (EILR)

Питер Джувайлер. Современная угроза религиозной свободе: бывшие и нынешние коммунистические страны (RHRI&CP)

Джереми Т. Ганн. Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» с точки зрения гражданских свобод (EILR)

У. Коул Дарэм-младший, Лорен Б. Хоумер. Закон Российской Федерации 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях»: аналитическая оценка (EHR)

Права человека и религия - Хрестоматия - От составителя

Данный сборник содержит статьи американских авторов о праве, религии, их взаимоотношениях, о правах человека в религиозной сфере. В некоторых статьях рассматривается возможность религиозного обоснования концепции прав человека в христианской традиции Западной Европы, обсуждается американский, российский опыт в области прав человека, а также понимание права в мусульманской и иудейской традициях. Нелегко определить право, как и всякое понятие, отражающее несубстанциональную реальность. Существует множество точек зрения на право. Наиболее популярна концепция «естественного права», понятие «прирожденных прав». Известна историческая, социально-политическая и культурная обусловленность права. Есть и печально известный утилитарный подход к праву, когда человеческая личность приносится в жертву надперсоналистическим интересам коллективов и государств, а точнее говоря - политическим амбициям тех, кто эти надличностные структуры возглавляет. Все еще существует понятие «права сильного», что больше подходит к естественному животному миру, чем к естественному человеческому, что ставит проблему «естественности» в праве.

Очень легко запутаться в теоретических хитросплетениях юриспруденции, за исторической ретроспективой не увидеть сущностных характеристик права. А их (в европейской традиции) всего две: свобода личности (право в собственном смысле слова) и закон, устанавливающий порядок в обществе. В правовых системах, ориентированных на коллектив, на укрепление «государства-державы», ключевым понятием является интерес той или иной безликой общности. Личности при этом рассматриваются не как цели, а как средства, как строительный материал для государства. Это наиболее древнее понимание права. Здесь действует право сильного (правящей элиты). Это очень «естественная» система права, характерная и для природного мира, и для классового общества в марксистском понимании. В правовой системе, ориентированной более на личность, чем на коллектив, на защиту свободы ее самоопределения от посягательств других личностей, коллективов и от чрезмерных посягательств самого государства, ключевым понятием является свобода личности. В основе такой системы лежит не право силы (носителем которой часто является коллектив или государство), а сила права, которому подчинены коллективы и само государство, всегда склонное к тоталитаризму. Порядок здесь является не самоцелью, а условием свободы личностей.

Основной вопрос права - что для чего существует: человек для государства или государство для человека? Коллективистские ценности исторически первичны, так как человеческий индивид легче выживал не в одиночку, а в коллективе, в племени, связанном родовыми и территориальными узами, позже - в государстве. Архаические коллективы, как известно, не терпят какой-либо самобытности или инакомыслия своих членов. По мере развития, структуризации и дифференциации общества проблема первичной, коллективистски обусловленной, биологической выживаемости индивидуумов начала терять актуальность. Для индивидуума стало возможным быть непохожим на других, возрос личностный фактор, у человека возникла возможность быть самим собой в своей неповторимости, возникли новые персоналистические ценности. Можно сказать, что характерной чертой человеческой истории и является постепенное освобождение людей от диктата коллективов, повышение персоналистического самочувствия, увеличение личной свободы. Наряду с законом, хорошо известным и животному миру (право сильного), образовалось человеческое право, основанное не на силе, а на идее о равном достоинстве человеческих личностей, независимо от их силовых способностей. Гарантией соблюдения такого права тоже служит сила, которая в этом случае ориентирована не на подавление слабого, а на его защиту.

В этой точке происходит полный отрыв от так называемого природного права сильного, если это вообще можно назвать правом. Конечно, достигаться это может только благодаря общественному согласию (договору) и соответствующему делегированию силовых функций (монополии на применение силы) специальному общественному институту, который получает государственный статус. Формируется то, что мы называем правовым государством в современном его понимании. Сила государства должна проявляться только в областях, заранее определенных в основном законе - конституции. Важнейшим правом человека как человека, то есть существа, наделенного свободной волей и разумом, способного к самоопределению, является право на выработку самостоятельного мировоззрения, в том числе и религиозного, а также его внешнего выражения. Здесь люди, как равные существа, не должны совершать никакого насилия, принуждать друг друга к принятию того или иного мировоззрения или религии. В этой сфере возможны только дискуссии на равных, при признании общеобязательного этического минимума (правил). Для обеспечения этих условий равенства в дискуссиях необходимо отсутствие государственной идеологии и религии. Пресекать силой нужно только явное зло: убийство, воровство, ложь в суде, нанесение какого-либо материального ущерба.

В особо оговоренных случаях пресечению подлежит и нанесение морального ущерба. В основном контроль за соблюдением людьми этического минимума можно поручить государству. Это либеральная теория общества и государства, в основе которой лежит уважение к человеческой личности. Такие принципы выражены во Всеобщей декларации прав человека (1948). Ценность личности не столь очевидна, как ценность коллектива, поэтому либеральная теория права до сих пор не популярна в очень многих странах. Нелегко дать определение и религии. Что это: утешение для слабых душ, личное дело каждого или жизненный принцип, который может преобразить жизнь не только отдельного человека, но и общества? Религия институализируется в церковных организациях, которые с правовой точки зрения представляют прежде всего общественный институт с соответствующей правосубъектностью. У религий часто имеются абсолютистские притязания на истину и истинный образ жизни. Один из самых трудных вопросов: способно ли религиозное мировоззрение вырабатывать либеральную концепцию права или это удел секуляризма или, в крайнем случае, религиозных меньшинств? Исторически, казалось бы, это именно так и было: за права человека, свободу совести боролись в основном люди, не принадлежавшие к традиционным религиям, всякого рода диссиденты. На Втором Ватиканском соборе Католической церкви была принята Декларация о религиозной свободе (7 декабря 1965 г.), где провозглашалось уважение к свободному выбору человеком своего религиозного мировоззрения. Величайший парадокс совмещения абсолютизма религиозной истины и относительности свободного выбора человека впервые в истории, после столетий силовой борьбы с «еретиками», оказался узаконенным.

Более того, во второй половине XX века выяснилось, что само христианство имеет богословское обоснование концепции прав человека, которая лежит в основе современного права. Этим основанием является богоданная (неотчуждаемая) свобода человека, откуда следует необходимость уважения к человеку, ограничения контроля разного рода общественных и государственных институтов над человеком. Всеобщая декларация прав человека, принятая многими государствами, побуждает искать и в религиозных традициях ресурсы для обоснования современной концепции прав человека. Важным вопросом сегодня является проблемность универсализма либеральной концепции прав человека, западной по своему происхождению. Эти и другие вопросы рассматриваются в статьях, объединенных в двух объемистых сборниках: «Religious Human Rights in Global Perspective. Religious Perspective» (RHRGPRP) и «Religious Human Rights in Global Perspective. Legal Perspective» (RHRGPLP), изданных в 1996 г. в рамках проекта «Религия, демократия и права человека» под эгидой программы «Право и религия» Университета Эмори (Атланта, США). В настоящем издании публикуется ряд статей из этих сборников, а также из периодического издания юридического факультета того же университета «Emory International Law Review» (1997, vol. 12; EILR), посвященного религиозной ситуации в России, и из хрестоматии (сборник ксерокопий) Колумбийского университета «Religion and Human Rights in International & Comparative Perspective» (1998, vol. 1; RHRI&CP).