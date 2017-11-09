Pro et contra - это не только часть заглавия серии книг, но и методологический принцип представления личности, феномена, понятия в ходе дискуссии между выразителями различных точек зрения, порою диаметрально противоположных. В предлагаемом томе предпринята попытка познакомить читателя с широким спектром дискуссий внутри Православия, не за и против Православия, но за и против определенных позиций и установок внутри Православия. Читательский интерес к православной литературе в современной России объясняется не только и не столько тем, что большинство верующих в стране - православные, сколько историко-культурными и духовными факторами.

В 2012 году исполняется 1150 лет со времени события, которое в отечественной историографии XVIII-XIX веков получило название «призвание варягов», «рождение российской государственности». В 862 году произошел акт добровольного соглашения славянских и угро-финских племен, договорившихся ради прекращения междуусобиц призвать в качестве правителя «человека со стороны», не связанного ни с одним из местных кланов, который должен был выполнять функции третейского судьи, <ссудить по праву», то есть по закону. Таким приглаIIIенным правителем стал князь Рюрик, положивший начало первой русской династии, правившей страной более семи веков. Традиционно 862 год считается датой зарождения российской государственности, точкой отсчета отечественной истории. Взаимоотношения Православной церкви и государства после крещения Руси в 988 году представляют живой интерес для общества в наши дни, когда складываются принципиально новые церковно-государственные отношения. Церковь, государство, общество - это особый акцент второго издания книги «Православие: pro et con tra».

Православие как фактор формирования российской государственности и культуры

Антология

Сост., вступ. ст., коммент., словарь понятий, терминов и имен В. Ф. Федорова, М. И. Шишовой

СПб.: РХГА, 2012. 829 с.

(Русский Путь)

ISBN 978-5-88812-520-5

Православие как фактор формирования российской государственности и культуры - Содержание

От издателя

Предисловие составителя ко 2-му изданию

В. Ф. Федоров Православие: pro et contra. Почему pro et contra?

Святитель Игнатий ( Брянчанинов) О Православии

Священник Иван Беллюстин Русь православная

Святитель Феофан Затворник О православии с предостережениями от погрешений против него <Фрагменты>

Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) О современности в отношении к православию

К. П. Победоносцев Церковь и государство <Фрагменты>

Н.И.Барсов Православие

Н. Ф. Федоров О православии и Символе веры. Православный погребальный обряд и его смысл

В. В. Розанов Русская церковь

<В.Ф.Эрн> Христианский социализм в России

С. Н. Трубецкой О современном положении Русской церкви

Протоиерей Стефан Остроумов Веротерпимость Православия

А. В. Ельчанинов, П.А. Флоренский Православие

Архиепископ Никон (Рождественский) Чем больна наша матушка Россия?

Е. Н. Трубецкой Старый и новый национальный мессианизм

Н. Н. Глубоковский Православие по его существу

Е. Е. Голубинский О реформе в быте Русской церкви

Протоиерей Иоанн Восторгов Истинный патриотизм. Поучительное слово по поводу оставления русским воинством Перемышля и Львова в 1915 году

Е. Н. Трубецкой О христианском отношении к современным событиям

В.Ф.Эрн Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием

Протоиерей Иоанн Егоров Православие и жизнь в нем. Новый путь истинно православной христианизации личной и общественной жизни

Л. П. Карсавин О сущности православия <Фрагменты>

В.В.Зеньковский Православие и культура. Идея православной культуры

Л. П. Карсавин Путь православия

П. А. Флоренский Записка о православии <Фрагменты>

П. И. Новгородцев Существо русского православного сознания

Н. С. Арсеньев О миросозерцании и благочестии Православной церкви

М.Курдюмов Православие и большевизм

Г. П. Федотов Проблемы будущей России

А. В. Карташев Русское христианство

Ф.А.Степуп Чаемая Россия <Фрагмент>

М. Лот-Бородина Критика "Русского христианства"

Мать Мария (Скобцова) Типы религиозной жизни

Протоиерей Сергий Булгаков Православие и государство

Н. А. Бердяев Истина Православия

И.А. Ильин Русскому народу необходимо духовное обновление. Церковь и жизнь

С.С. Верховской Православие и современность

А. Ф. Лосев Имяславие

Н. С. Арсеньев Духовные силы в жизни русского народа

Н. О. Лосский Религиозность русского народа

Протоиерей Георгий Флоровский Этос Православной церкви

П. Н. Евдокимов Византия после Византии

Митрополит Антоний Сурожский Размышления на пути к Пасхе

Архиепископ Серафим (Соболев) Русская идеология

Комментарии

Словарь понятий и терминов

Словарь имен

Православие как фактор формирования российской государственности и культуры - Дорогой читатель!

Перед Вами очередной том серии «Русский Путы - «Православие: pro et contra". Однако данная книга, как и вышедшие практически одновременно с нею «Католицизм: pro et contra" и «Протестантизм: pro et contra", несколько выделяется из общего ряда. Их Замысел нуждается в специальных пояснениях. «Русский Путь - серия книг о российской и - опосредованно - европейско­христианской культуре. На первом зтапе развития проекта в качестве символов национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России. «Русский Путы открылся в 1994 году антологией «Николай Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А" Бердяева в оценке русских мыслителей и исследователей". Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей отечественной истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, компактных по размеру и емких по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей русской культуры со стороны других видных ее деятелей - сторонников и продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий снабжались комментариями, помогающими современному читателю осознать исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки, мнения.

За восемнадцать лет серия выросла и ныне представляет собой нечто подобное дереву, корень которого составляет сам замысел духовного осмысления культурно-исторических реалий, ствол образует история культуры в ее тематическом единстве, а ветви суть различные аспекты цивилизационного развития - литература и поззия, философия и теология, политика. В литературно-поэтической подсерии «Русского Пути" были опубликованы антологии о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, Ф. И. Тютчеве, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, М. Горьком, В. В. Набокове, И. Бунине, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском, З. Гиппиус, Н. Заболоцком. Философско-теологическая подсерия представлена С. Булгаковым, Вл. Соловьевым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, а также, помимо других российских философов, западными мыслителями в русской рецепции - Платоном, Бл. Августином, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Ф. Ницше, Б. Спинозой. Последними в зарубежной подсерии "проконтровского" проекта увидели свет книги о Данте и Сервантесе. Научная и политическая ветви проекта пока не дали столь обильных плодов: опубликованы антологии о Н. П. Павлове и В. И. Вернадском, а также книги, посвященные императорам Петру І, Екатерине ІІ, Александру ІІ, Николаю І и К. П. Победоносцеву. Этот круг, мы надеемся, будет в ближайшее время расширен.

Однако целостный замысел проекта заключается в стремлении представить российскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе, отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. В качестве феноменов, символизирующих духовную динамику в развитии нашей страны, могли бы фигурировать события (войны, революции), идеи или мифологемы (свобода, власть), социокультурные формообразования и течения (монархия, западничество). Этот тематический слой уже включен в разработку. Например, вышла книга, посвященная славянофильству. Три вышеуказанные антологии относятся именно к этому уровню развития проекта. Речь идет о религиозно-конфессиональном измерении российской цивилизации. На протяжении столетий функции культурообразующей конфессии в России исполняло православие. Отношение к протестантству и католицизму - важнейшие "экраны" национальной и религиозной идентичности. При этом осмыслить протестантизм невозможно вне сравнительного анализа с православием, а также с католицизмом, а в более широком контексте и с другими религиями - язычеством, буддизмом, исламом. Религиозно-культурологический круг исследования - дело будущего, надеемся, что не очень отдаленного. Пока мы предлагаем читателю ознакомиться с внутрихристианским конфессиональным спектром рецепций и оценок.

Наша методология, подчеркнем специально, не теологическая или политологическая, а культурологическая. Именно поэтому в отношении каждой из осмысливаемых конфессий составители антологий приводят суждения, выстроенные по принципу "за и против". С учетом православных корней российской культуры большинство суждений, хотя отнюдь не все, сделаны православными. Однако необходимо понимать, что уже в результате советской секуляризации культурно-конфессиональная ситуация поменялась, а в постсекулярную эпоху изменения стали происходить еще быстрее. Задача томов "Русского Пути", посвященных конфессиям, не только научно-просветительская. Они могут способствовать прояснению нашей новой религиозно-культурной идентичности, складывающейся в период перехода России от пост а теистического к постсекулярному обществу.