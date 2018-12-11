Православное учение о человеке - Избранные статьи

Богословская наука сегодня

В течение всего минувшего XX века многие выдающиеся ученые, философы, богословы, писатели посвятили немало сил исследованию человека. По-разному они пытались ответить на вопрос: что такое человек? Что делает человека человечным, а что, наоборот, превращает человека во врага самого себя и других людей? Почему высокие идеалы гуманизма, провозглашенные в Новое время, не смогли предотвратить тех процессов дегуманизации, свидетелями которых мы были в недавнем прошлом и — увы! — являемся до сего дня? На вопрос о сущности человека давались разные ответы. Одни понимали человека как существо прежде всего биологическое, другие основное внимание обращали на особенности психической жизни человека, третьи рассматривали человека по преимуществу с точки зрения социальной или социально- экономической. В свою очередь философы, которые призваны к созданию комплексного учения о человеке, предложили различные антропологические концепции, связанные с основополагающими постулатами того или иного философского направления. Эти концепции часто противоречат одна другой, в лучшем случае они взаимодополняют друг друга. Таким образом, в современной «науке о человеке» существует плюрализм подходов, точек зрения, приоритетов. Это естественно, когда научное исследование и теоретическая мысль развиваются свободно, когда их не сдерживает одна-единственная общеобязательная идеология. Все мы испытали на себе диктат такой насильственной идеологии, и сегодня, быть может, именно христиане, сохранившие свое «альтернативное» мировоззрение на протяжении всего периода откровенных и скрытых гонений на веру и Церковь, сознают не просто значимость, но великое благо интеллектуальной и духовной свободы, которая признана нашим обществом. Навязывание человеку каких-либо представлений в качестве единственной истины — будь то вера во всесилие науки, или в истинность определенных политических теорий, или же в «высшее благо» материального благосостояния — это насилие над совестью, а потому зло именно с антропологической точки зрения. Вместе с тем надо сказать, что свобода мысли и свобода веры — это не только неотъемлемое право каждого человека, но и его призвание. Правам человека, признанным обществом, соответствуют обязанности человека перед обществом, но призвание — нечто большее, чем обязанность и долг. Православное учение о человеке - Избранные статьи

Синодальная Богословская Комиссия

Издательство — «Христианская жизнь» — 434 с.

Москва - Клин — 2004 г.

Православное учение о человеке - Избранные статьи – Содержание

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Православное учение о человеке

Библейско-патристическая антропология

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Основные антропологические понятия в посланиях святого Апостола Павла

Архиепископ Вроцлавский и Щетинский Иеремия.

Свобода и власть по учению святого Апостола Павла

Юрий Шичалин. О соотношении библейского богословия и античного влияния в христианской антропологии

Валентин Никитин. К антропологии блаженного Августина

Епископ Сергиевский Василий. Антропология Дионисия Ареопагита

Протоиерей Александр Геронимус. Современное знание в свете антропологии преподобного Максима Исповедника

Петр Малков. Антропологические предпосылки учения об апокатастасисе у восточных отцов Церкви

Епископ Иларион (Алфеев). Антропология преподобного Симеона Нового Богослова в свете патристической традиции

Алексей Осипов. Святость человека в православной аскетической традиции

Сергей Хоружий. Православно-аскетическая антропология и кризис современного человека

Аспекты индивидуального существования человека

Священник Андрей Лоргус. Душа и дух: природа и бытие

Александр Шишков. Вопрос о соединении души с телом в позднеантичной и средневековой мысли

Валерий Петров. Иоанн Скотт Эриугена о духовном теле

Ричард Суинберн. Взаимодействие души и тела

Федор Василюк. Молитва и переживание

Священник Владимир Шмалий. Проблематика пола в свете христианской антропологии

Протоиерей Николаи Балашов. Актуальные вопросы этики пола в свете «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»

Богословско-философская антропология

Епископ Константин (Горянов). Религиозно-философская антропология Виктора Несмелова

Диакон Николай Лосский. Понятие о личности по В. Н. Лосскому

Протоиерей Игорь Цветков. Триипостасность как антропологическая парадигма

Константин Сигов. Проблема разрыва между онтологией и этикой в современных учениях о человеке

Федор Гиренок. Антропологическая катастрофа

Аспекты социального существования человека

Татьяна Коваль. Проблемы культурною и цивилизационного развития в трудах ранних отцов Церкви

Андрей Зубов. Религиозно-нравственные основания права (опыт христианского дискурса)

Протоиерей Владислав Цыпин. Концепция права в свете христианской антропологии

Протоиерей Всеволод Чаплин. Нравственность в Церкви и вне ее: православный взгляд в условиях меняющегося общества

Священник Владимир Зелинский. Вызов и зов. Православие и глобализация. Взгляд с Запада

Православное учение о человеке - Избранные статьи - Источники богословской антропологии

Каковы источники богословской антропологии? В самом общем виде эти источники совпадают с источниками богословия вообще: это Священное Писание и Священное Предание. Богатейший материал дает библейское богословие — как Ветхого, так и Нового Заветов. Это богословие нашло свое выражение и развитие в многостороннем творчестве святых отцов и учителей Церкви, некоторые из которых оставили нам специальные труды, в которых раскрыли христианское учение о человеке. Не менее важным, однако, является и тот духовный опыт, который накопила Церковь за два тысячелетия своего земного странствия. Прежде всего, это литургический опыт — плоды участия многих поколений христиан в соборной молитве и церковных Таинствах, прежде всего в Евхаристии, а также в Таинстве покаяния.

Особое антропологическое значение имеет аскетическое делание, монашеский подвиг, ставший для многих христиан путем к святости, к «стяжанию Святого Духа», говоря словами преподобного Серафима Саровского. Данные православной аскетики должны быть тщательно изучены и проанализированы с целью выявления и формулирования содержащегося в них «знания о внутреннем человеке». Это знание можно назвать «практической антропологией», без учета которой церковное учение о человеке не может быть полным. Кроме того, сегодня нам следует с особым вниманием обратиться к другому источнику христианского видения возможностей человека — к опыту современных новомучеников и исповедников, повторивших подвиг первых христиан, но вместе с тем совершивших его в совершенно новых исторических условиях.

Стояние за веру в период гонений, мужественное переживание страданий и лишений во имя Христа, а порой и принятие мучительной смерти, — все это обнаруживает особую силу христианского духа, способного, при явном содействии благодати Божией, противостать духу века сего и победить по- бедою Христовой. Вместе с Апостолом эти новые «свидетели» могли бы сказать: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор 15:57). Иначе говоря, чтобы богословская антропология не превратилась в сухую теорию, она должна включать в себя то, что обычно называют «опытным Богопознанием». Однако подобное включение многообразного и в высшей степени назидательного духовного Предания Церкви не должно происходить в ущерб строгой богословской логике.

Необходимо иметь в виду, что практически все богословские дисциплины имеют антропологическое значение. И первое место среди них, безусловно, занимает догматическое учение Церкви. Именно верность вероучительным истинам всегда была в Церкви критерием правильности или ложности тех или иных проявлений в сфере мистико-аскетического опыта и духовного делания. Для строго церковной мысли любые попытки синтеза предполагают согласив богословской теории и духовной практики, которые должны взаимодополнять и обогащать друг друга. Остановлюсь на догматических основаниях православной антропологии. Повторю еще раз: без опоры на догматы веры никакое учение о человеке не может быть подлинно церковным.