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Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского

Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского - Западное православие
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Reference, Liturgical Books, Religious Studies Atheism
Серия «Литургическое наследие» | Западное православие | Western Orthodoxy
Есть множество самых разных, иногда совершенно непостижимых и невероятно удивительных, путей к Богу. Можно попытаться их перечислить и систематизировать, но в любой систематизации и попытках описания действий Святого Духа заложена системная ошибка: Дух есть Бог, а потому Он непостижим и неописуем: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
Особым образом Дух Святой действует не только в отношении отдельного человека, особый образ взаимодействия у Него и с целыми народами. Могу сказать про себя самого: я не уверен, что я стал бы христианином, если бы родился в Италии или, скажем, в Греции. Мое христианство неразрывно связано с русской православной традицией во всей ее полноте. Я влюбился в нее, я до сих пор в нее влюблен, я надеюсь сохранить свою влюбленность до последнего моего издыхания. Но это я. Далеко не на всех людей русская православная традиция производит такое же впечатление, как и на меня. Виноваты ли те, кто реагирует на нее иначе? Нет, ведь и в моей влюбленности нет никакой моей заслуги, она — данность. Но если человеку выпало быть частью русского мира, но при этом у него нет сердечного расположения к русской православной церковной традиции, то как ему быть? Понуждать себя? Но разве может заставлять кого-либо понуждать себя тот, кто не делал над собой никакого усилия для того, чтобы войти в русское православие? Убежден, что такое понуждение не способно принести добрый плод.
Один из возможных ответов на эти вопросы, как мне кажется, состоит в том, чтобы показать: православие — это не только современная нам русская традиция. Православие значительно шире. Оно настолько широко (конечно, я ни в коем случае не говорю про вероучение, оно едино и незыблемо!), что найти себя в нем может абсолютно любой человек. Наша задача — потрудиться над тем, чтобы человек смог познакомиться с как можно более широким спектром православной традиции.
Традиция западного обряда — одна из них. В России она почти не изучена, ведь само слово «западный» навевает на нас настороженность и не самые приятные эмоции, сказывается историческая память народа и современная политическая ситуация. Но грехи «запада» и Западной церкви — это вовсе не грехи западного обряда, который сложился задолго до разделений Церкви на Восточную и Западную, он начинает свою историю с первых веков христианства.
Книга, которую вы держите в руках, — попытка познакомить русского читателя с традицией западного (но при этом православного) обряда.
Попытку есть за что критиковать.
Да, в книге есть недочеты, к примеру, в переводах молитв — далеко не все слова и выражения подобраны идеально. Где-то «хромает» стилистика. Но любая критика должна сопровождаться предложениями по улучшению. Если они у читателей есть, то, уверен, составители, переводчики и редакторы сборника с радостью их примут и учтут при последующих переизданиях книги.
Феоктист (Игумнов), епископ Переславский и Угличский
В данный сборник молитв были включены молитвы из книги ”А Little Book of Prayers From Old English Sources”, а также молитвословия древней Английской Церкви. Однако мы посчитали допустимым добавить в этот стройный ряд английской духовности также Лоретанскую литанию Пресвятой Богородицы. Тем не менее остальные тексты используются в современной как богослужебной, так и частной практике западнообрядных общин Русской Православной Церкви Заграницей и Северо-американской Антиохийской архиепископии.
Что же касается основной части книги, то представленные в ней молитвы взяты из двух рукописей с частными молитвословиями, составленных Винчестером, монахом Нью-Минстера или Гайдского аббатства. В 1035 г. Винчестер стал аббатом своего монастыря, а в 1052 г. скончался. Т.к. они не принадлежат этому бенедиктинскому монаху, то можно отметить, что он систематизировал лишь те молитвы, что были в обиходе уже в X веке. Это небольшое издание содержит лишь образцы молитвенных практик людей, живших до Норманнского завоевания, и не претендует на роль молитвенника на все случаи жизни. В то старинное время предпочтение отдавалось молитвенному почитанию таких тайн веры, как Пресвятая Троица, Святой Крест, Страсти Христовы и т.д. и это предпочтение отражено и в нынешнем издании, что, как мы надеемся, послужит напоминанием нам о важности постоянного памятования этих великих истин и глубоких размышлений о них.
Также в конце книги приведена небольшая заметка о практике чтения псалмов в Даремской епархии в Северо-Восточной Англии.

Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского

Москва: «Спасское дело», 2022. — 534 с.
ISBN 978-5-6044665-4-4

Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского - Содержание

  • Западный обряд для Русской Православной Церкви
ПРЕДИСЛОВИЕ
О ЗАПАДНОМ ОБРЯДЕ
  • Западный обряд: теория или реальность?
  • Из отчета митрополита Антония (Башира) Архиепископскому съезду 1958 г
  • О единстве Церкви
  • Священник Эдвард Хьюз. Краткая история западного обряда
  • Святые братья Кирилл и Мефодий
  • Иосиф Овербек
  • Обращённые старокатолики
  • Присоединение западных христиан к Русской Церкви
  • Указ о западном обряде
  • Священник Дэвид МакКреди. Западный обряд в Православии: Апология
  • Свидетельство Предания
  • Священник Питер Кавано. Что мы дюжем сказать о западном обряде?
  • Что такое западный обряд и является ли он законным?
  • Православие: восточное, западное или и то, и другое вместе?
  • Является ли литургия западного обряда полностью православной?
  • Вызывает ли западный обряд раскол?
  • Важен ли западный обряд в Америке?
  • Монсеньор Джон Фентон. Почему мы закрываем кресты и иконы?
  • Аббат Майкл Вуд. Кельтский путь
  • Аббат Майкл Вуд. Западный обряд сегодня и Русская Православная Церковь
  • Стивен Бренен. Отношение к православным другого обряда
Божественная литургия (месса) святителя Тихона Московского
  • От переводчика
  • Чин Божественной литургии (мессы) святителя Тихона Московского
  • Литургия Оглашенных
  • Литургия Верных
МОЛИТВОСЛОВ
ОФФИЦИЙ
  • От переводчика
  • Священник Николас Альфорд. О чтении Оффиция
  • Молитвы перед чтением Оффиция, которые читаются тайно
  • Молитвы после чтения Оффиция
  • Чин Утрени
  • Чин Вечерни
  • Комплеторий, или Повечерие
  • Таблица псалмов, прочитываемых в течение месяца
  • Утренниемолитвы
  • Молитвы в течение дня
  • Вечерние молитвы
  • Молитвы Святой Троице
  • Молитвы за умерших
  • Вселенская молитва
  • Ежедневная молитва о помощи
  • Молитва благодарения
  • Воодушевленная молитва
  • Молитвы перед Евхаристией
  • Молитва на службе в храме
  • Молитва о прощении грехов
  • Молитва против искушения
  • Молитва за родственников и друзей
  • Молитва за управителей и остальных
  • Молитва за врагов
  • Молитва от греховных помыслов
  • Молитва о помощи в час смерти
  • Андреевская молитва
  • Молитва святого Айрерана Мудрого
  • Утренняя молитва святого Иеронима Стридонского
  • Молитва св. Иеронима Стридонского
  • Молитва, добавленная к шестому часу по четвергам в православном бенедиктинском братстве Богоматери Гластонберийской и святого Лаврентия
  • Короткие молитвы страстям Господним
  • Семь молитв ко святому Кресту
  • Молитва перед Распятием
  • Молитва перед Распятием (другая)
  • Двенадцать молитв на Страсти Господни
  • Молитва воскресения
  • Молитва Богу и Его святым
  • Молитвы к Богородице
  • Молитва св. апостолу Петру
  • Молитва св. Григорию
  • Молитва о помощи всем святым
  • Молитва к ангелу-хранителю
  • Г имн св. Кэдмона Песнописца
  • 1- я молитва св. Колумбы Айонского
  • 2- я молитва св. Колумбы Айонского
  • Ubicaritas
  • Молитва перед вкушением пищи
  • Ирландская литания Деве Марии
  • Щит св. Патрика Ирландского
  • Вигилия в канун Дня Всех Святых (51 октября)
КОЛЛЕКТЫ РАЗНЫЕ
  • Литания Пресвятой Троице
  • Л оретанская литания
  • Новенны
  • Новенна перед Пятидесятницей
  • Новенны на Рождество
ORDO MISSAE SICCAE — ЧИН СУХОЙ МЕССЫ
  • Молитва святого Розария
  • Даремская традиция чтения псалмов
О ПОСТАХ В ПРАВОСЛАВИИ ЗАПАДНОГО ОБРЯДА
МОЛИТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ (LECTIO DIVINA)
КАЛЕНДАРЬ
УСТАВ ПРЕПОДОБНОГО БЕНЕДИКТА НУРСИЙСКОГО
  • Жизнь преподобного Бенедикта
  • Устав преподобного Бенедикта
  • Предисловие
  • 1. Роды жизни христианской
  • 2. Каков должен быть авва
  • 3. О том, что надобно братий приглашать насовещания
  • 4. Виды добрых дел
  • 5. О послушании
  • 6. О молчаливости
  • 7. О смирении
  • 8. О ночном богослужении
  • 9. Сколько псалмов петь на ночном богослужении?
  • 10. Как летом совершать ночное молитвословие
  • 11. Как совершать бдения во дни воскресные
  • 12. Как совершать утреннее богослужение
  • 13. Как в простые дни совершать утреню
  • 14. Как совершать бдения во дни святых
  • 15. В какие времена петь Аллилуйя
  • 16. Сколько каждый день совершать богослужений
  • 17. Сколько псалмов петь на каждом богослужении
  • 18. В каком порядке петь псалмы
  • 19. О чине псалмопения
  • 20. О благоговении в молитве
  • 21.0 деканах (десятниках) монастырских
  • 22. Как монах должен спать
  • 23. Об епитимьях за провинности
  • 24. Какого рода должны быть епитимии
  • 25. О важных погрешностях
  • 26. О тех, которые без повеления аввы вступают в общение с несущими эпитимию
  • 27. Какое попечение должен иметь авва о несущих эпитимию
  • 28. О тех, которые после частых епитимий не исправляются
  • 29. Должно ли принимать братий, выходящих из монастыря?
  • 30. Как исправлять маловозрастных детей
  • 31. Каков должен быть монастырский келарь
  • 32. О работных орудиях и других вещахмонастырских
  • 33. Могут ли монахи иметь какую-либо собственность?
  • 34. Все ли равно должны получать необходимое?
  • 35.0 недельных на поварне
  • 36. О больных братьях
  • 37. О престарелых и детях
  • 38.0 недельном чтеце
  • 39. О количестве и мере яств
  • 40. О мере питья
  • 41. В какие часы предлагать трапезу
  • 42. О том, что после повечерия никто не должен говорить
  • 43. О тех, которые опаздывают на Богослужение или к трапезе
  • 44. Как нести епитимьи тем, которые отлучаются от сообщества с братьями
  • 45. О тех, которые погрешают чем-либо в храме
  • 46. О тех, которые провиняются в чем-то другом
  • 47. О подавании знака на Богослужении
  • 48. О каждодневном рукоделии
  • 49. Как проводить Четередесятницу
  • 50. О братьях, которые работают далеко от храма или находятся в дороге
  • 51.0 братьях, которые отправляются не так далеко
  • 52. О монастырском молитвенном помещении
  • 53. О принятии странных
  • 54. Можно ли монаху получать письма или другое что?
  • 55. Об одежде и обуви братий
  • 56. О столе аввы
  • 57. О монастырских мастерах (из братий)
  • 58. Об образе принятия братий в монастырь
  • 59. О детях знатных или бедных, посвящаемых Богу
  • 60. О священниках, желающих жить в монастыре
  • 61. Как принимать монахов-странников
  • 62. О монастырских священниках
  • 63. О месте, какое каждый брат занимать должен и о взаимных отношениях
  • 64. О поставлении аввы
  • 65. О приоре монастыря (наместнике, втором по авве)
  • 66. О привратнике монастыря
  • 67. О братьях, отправляющихся куда по делам обители
  • 68. О тяжелых не по силам послушаниях
  • 69. В монастыре никто другого защищать не должен
  • 70. Чтобы никто не смел наказывать другого
  • 71.0 том, что и взаимно друг друга должны слушаться братья
  • 72. О доброй ревности, какую должны иметь монахи
  • 75. Что в настоящем Уставе не все показаны законы подвижничества и духовной жизни
НЕКОТОРЫЕ ТЕКСТЫ СВЯТЫХ ХРИСТИАНСКОГО ЗАПАДА
  • О православном бенедиктинском монастыре
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАПАДНОГО ОБРЯДА В XIX-XXI вв
О НАС
  • Ныне действующие приходы западного обряда Православной Церкви
  • А. И. Мраморное. Вместо послесловия. Дух Великого Собора 1917-1918 гг. и западное христианство
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Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2026
Author brat Nicaeec
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