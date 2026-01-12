Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского - Западное православие

Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского
Серия «Литургическое наследие» | Западное православие | Western Orthodoxy
Есть множество самых разных, иногда совершенно непостижимых и невероятно удивительных, путей к Богу. Можно попытаться их перечислить и систематизировать, но в любой систематизации и попытках описания действий Святого Духа заложена системная ошибка: Дух есть Бог, а потому Он непостижим и неописуем: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
Особым образом Дух Святой действует не только в отношении отдельного человека, особый образ взаимодействия у Него и с целыми народами. Могу сказать про себя самого: я не уверен, что я стал бы христианином, если бы родился в Италии или, скажем, в Греции. Мое христианство неразрывно связано с русской православной традицией во всей ее полноте. Я влюбился в нее, я до сих пор в нее влюблен, я надеюсь сохранить свою влюбленность до последнего моего издыхания. Но это я. Далеко не на всех людей русская православная традиция производит такое же впечатление, как и на меня. Виноваты ли те, кто реагирует на нее иначе? Нет, ведь и в моей влюбленности нет никакой моей заслуги, она — данность. Но если человеку выпало быть частью русского мира, но при этом у него нет сердечного расположения к русской православной церковной традиции, то как ему быть? Понуждать себя? Но разве может заставлять кого-либо понуждать себя тот, кто не делал над собой никакого усилия для того, чтобы войти в русское православие? Убежден, что такое понуждение не способно принести добрый плод.
Один из возможных ответов на эти вопросы, как мне кажется, состоит в том, чтобы показать: православие — это не только современная нам русская традиция. Православие значительно шире. Оно настолько широко (конечно, я ни в коем случае не говорю про вероучение, оно едино и незыблемо!), что найти себя в нем может абсолютно любой человек. Наша задача — потрудиться над тем, чтобы человек смог познакомиться с как можно более широким спектром православной традиции.
Традиция западного обряда — одна из них. В России она почти не изучена, ведь само слово «западный» навевает на нас настороженность и не самые приятные эмоции, сказывается историческая память народа и современная политическая ситуация. Но грехи «запада» и Западной церкви — это вовсе не грехи западного обряда, который сложился задолго до разделений Церкви на Восточную и Западную, он начинает свою историю с первых веков христианства.
Книга, которую вы держите в руках, — попытка познакомить русского читателя с традицией западного (но при этом православного) обряда.
Попытку есть за что критиковать.
Да, в книге есть недочеты, к примеру, в переводах молитв — далеко не все слова и выражения подобраны идеально. Где-то «хромает» стилистика. Но любая критика должна сопровождаться предложениями по улучшению. Если они у читателей есть, то, уверен, составители, переводчики и редакторы сборника с радостью их примут и учтут при последующих переизданиях книги.
Феоктист (Игумнов), епископ Переславский и Угличский
В данный сборник молитв были включены молитвы из книги ”А Little Book of Prayers From Old English Sources”, а также молитвословия древней Английской Церкви. Однако мы посчитали допустимым добавить в этот стройный ряд английской духовности также Лоретанскую литанию Пресвятой Богородицы. Тем не менее остальные тексты используются в современной как богослужебной, так и частной практике западнообрядных общин Русской Православной Церкви Заграницей и Северо-американской Антиохийской архиепископии.
Что же касается основной части книги, то представленные в ней молитвы взяты из двух рукописей с частными молитвословиями, составленных Винчестером, монахом Нью-Минстера или Гайдского аббатства. В 1035 г. Винчестер стал аббатом своего монастыря, а в 1052 г. скончался. Т.к. они не принадлежат этому бенедиктинскому монаху, то можно отметить, что он систематизировал лишь те молитвы, что были в обиходе уже в X веке. Это небольшое издание содержит лишь образцы молитвенных практик людей, живших до Норманнского завоевания, и не претендует на роль молитвенника на все случаи жизни. В то старинное время предпочтение отдавалось молитвенному почитанию таких тайн веры, как Пресвятая Троица, Святой Крест, Страсти Христовы и т.д. и это предпочтение отражено и в нынешнем издании, что, как мы надеемся, послужит напоминанием нам о важности постоянного памятования этих великих истин и глубоких размышлений о них.
Также в конце книги приведена небольшая заметка о практике чтения псалмов в Даремской епархии в Северо-Восточной Англии.
Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского
Москва: «Спасское дело», 2022. — 534 с.
ISBN 978-5-6044665-4-4
Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского - Содержание
- Западный обряд для Русской Православной Церкви
ПРЕДИСЛОВИЕ
О ЗАПАДНОМ ОБРЯДЕ
- Западный обряд: теория или реальность?
- Из отчета митрополита Антония (Башира) Архиепископскому съезду 1958 г
- О единстве Церкви
- Священник Эдвард Хьюз. Краткая история западного обряда
- Святые братья Кирилл и Мефодий
- Иосиф Овербек
- Обращённые старокатолики
- Присоединение западных христиан к Русской Церкви
- Указ о западном обряде
- Священник Дэвид МакКреди. Западный обряд в Православии: Апология
- Свидетельство Предания
- Священник Питер Кавано. Что мы дюжем сказать о западном обряде?
- Что такое западный обряд и является ли он законным?
- Православие: восточное, западное или и то, и другое вместе?
- Является ли литургия западного обряда полностью православной?
- Вызывает ли западный обряд раскол?
- Важен ли западный обряд в Америке?
- Монсеньор Джон Фентон. Почему мы закрываем кресты и иконы?
- Аббат Майкл Вуд. Кельтский путь
- Аббат Майкл Вуд. Западный обряд сегодня и Русская Православная Церковь
- Стивен Бренен. Отношение к православным другого обряда
Божественная литургия (месса) святителя Тихона Московского
- От переводчика
- Чин Божественной литургии (мессы) святителя Тихона Московского
- Литургия Оглашенных
- Литургия Верных
МОЛИТВОСЛОВ
ОФФИЦИЙ
- От переводчика
- Священник Николас Альфорд. О чтении Оффиция
- Молитвы перед чтением Оффиция, которые читаются тайно
- Молитвы после чтения Оффиция
- Чин Утрени
- Чин Вечерни
- Комплеторий, или Повечерие
- Таблица псалмов, прочитываемых в течение месяца
- Утренниемолитвы
- Молитвы в течение дня
- Вечерние молитвы
- Молитвы Святой Троице
- Молитвы за умерших
- Вселенская молитва
- Ежедневная молитва о помощи
- Молитва благодарения
- Воодушевленная молитва
- Молитвы перед Евхаристией
- Молитва на службе в храме
- Молитва о прощении грехов
- Молитва против искушения
- Молитва за родственников и друзей
- Молитва за управителей и остальных
- Молитва за врагов
- Молитва от греховных помыслов
- Молитва о помощи в час смерти
- Андреевская молитва
- Молитва святого Айрерана Мудрого
- Утренняя молитва святого Иеронима Стридонского
- Молитва св. Иеронима Стридонского
- Молитва, добавленная к шестому часу по четвергам в православном бенедиктинском братстве Богоматери Гластонберийской и святого Лаврентия
- Короткие молитвы страстям Господним
- Семь молитв ко святому Кресту
- Молитва перед Распятием
- Молитва перед Распятием (другая)
- Двенадцать молитв на Страсти Господни
- Молитва воскресения
- Молитва Богу и Его святым
- Молитвы к Богородице
- Молитва св. апостолу Петру
- Молитва св. Григорию
- Молитва о помощи всем святым
- Молитва к ангелу-хранителю
- Г имн св. Кэдмона Песнописца
- 1- я молитва св. Колумбы Айонского
- 2- я молитва св. Колумбы Айонского
- Ubicaritas
- Молитва перед вкушением пищи
- Ирландская литания Деве Марии
- Щит св. Патрика Ирландского
- Вигилия в канун Дня Всех Святых (51 октября)
КОЛЛЕКТЫ РАЗНЫЕ
- Литания Пресвятой Троице
- Л оретанская литания
- Новенны
- Новенна перед Пятидесятницей
- Новенны на Рождество
ORDO MISSAE SICCAE — ЧИН СУХОЙ МЕССЫ
- Молитва святого Розария
- Даремская традиция чтения псалмов
О ПОСТАХ В ПРАВОСЛАВИИ ЗАПАДНОГО ОБРЯДА
МОЛИТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ (LECTIO DIVINA)
КАЛЕНДАРЬ
УСТАВ ПРЕПОДОБНОГО БЕНЕДИКТА НУРСИЙСКОГО
- Жизнь преподобного Бенедикта
- Устав преподобного Бенедикта
- Предисловие
- 1. Роды жизни христианской
- 2. Каков должен быть авва
- 3. О том, что надобно братий приглашать насовещания
- 4. Виды добрых дел
- 5. О послушании
- 6. О молчаливости
- 7. О смирении
- 8. О ночном богослужении
- 9. Сколько псалмов петь на ночном богослужении?
- 10. Как летом совершать ночное молитвословие
- 11. Как совершать бдения во дни воскресные
- 12. Как совершать утреннее богослужение
- 13. Как в простые дни совершать утреню
- 14. Как совершать бдения во дни святых
- 15. В какие времена петь Аллилуйя
- 16. Сколько каждый день совершать богослужений
- 17. Сколько псалмов петь на каждом богослужении
- 18. В каком порядке петь псалмы
- 19. О чине псалмопения
- 20. О благоговении в молитве
- 21.0 деканах (десятниках) монастырских
- 22. Как монах должен спать
- 23. Об епитимьях за провинности
- 24. Какого рода должны быть епитимии
- 25. О важных погрешностях
- 26. О тех, которые без повеления аввы вступают в общение с несущими эпитимию
- 27. Какое попечение должен иметь авва о несущих эпитимию
- 28. О тех, которые после частых епитимий не исправляются
- 29. Должно ли принимать братий, выходящих из монастыря?
- 30. Как исправлять маловозрастных детей
- 31. Каков должен быть монастырский келарь
- 32. О работных орудиях и других вещахмонастырских
- 33. Могут ли монахи иметь какую-либо собственность?
- 34. Все ли равно должны получать необходимое?
- 35.0 недельных на поварне
- 36. О больных братьях
- 37. О престарелых и детях
- 38.0 недельном чтеце
- 39. О количестве и мере яств
- 40. О мере питья
- 41. В какие часы предлагать трапезу
- 42. О том, что после повечерия никто не должен говорить
- 43. О тех, которые опаздывают на Богослужение или к трапезе
- 44. Как нести епитимьи тем, которые отлучаются от сообщества с братьями
- 45. О тех, которые погрешают чем-либо в храме
- 46. О тех, которые провиняются в чем-то другом
- 47. О подавании знака на Богослужении
- 48. О каждодневном рукоделии
- 49. Как проводить Четередесятницу
- 50. О братьях, которые работают далеко от храма или находятся в дороге
- 51.0 братьях, которые отправляются не так далеко
- 52. О монастырском молитвенном помещении
- 53. О принятии странных
- 54. Можно ли монаху получать письма или другое что?
- 55. Об одежде и обуви братий
- 56. О столе аввы
- 57. О монастырских мастерах (из братий)
- 58. Об образе принятия братий в монастырь
- 59. О детях знатных или бедных, посвящаемых Богу
- 60. О священниках, желающих жить в монастыре
- 61. Как принимать монахов-странников
- 62. О монастырских священниках
- 63. О месте, какое каждый брат занимать должен и о взаимных отношениях
- 64. О поставлении аввы
- 65. О приоре монастыря (наместнике, втором по авве)
- 66. О привратнике монастыря
- 67. О братьях, отправляющихся куда по делам обители
- 68. О тяжелых не по силам послушаниях
- 69. В монастыре никто другого защищать не должен
- 70. Чтобы никто не смел наказывать другого
- 71.0 том, что и взаимно друг друга должны слушаться братья
- 72. О доброй ревности, какую должны иметь монахи
- 75. Что в настоящем Уставе не все показаны законы подвижничества и духовной жизни
НЕКОТОРЫЕ ТЕКСТЫ СВЯТЫХ ХРИСТИАНСКОГО ЗАПАДА
- О православном бенедиктинском монастыре
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАПАДНОГО ОБРЯДА В XIX-XXI вв
О НАС
- Ныне действующие приходы западного обряда Православной Церкви
- А. И. Мраморное. Вместо послесловия. Дух Великого Собора 1917-1918 гг. и западное христианство
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