Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского - Западное православие

Серия «Литургическое наследие» | Западное православие | Western Orthodoxy

Есть множество самых разных, иногда совершенно непостижимых и невероятно удивительных, путей к Богу. Можно попытаться их перечислить и систематизировать, но в любой систематизации и попытках описания действий Святого Духа заложена системная ошибка: Дух есть Бог, а потому Он непостижим и неописуем: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).

Особым образом Дух Святой действует не только в отношении отдельного человека, особый образ взаимодействия у Него и с целыми народами. Могу сказать про себя самого: я не уверен, что я стал бы христианином, если бы родился в Италии или, скажем, в Греции. Мое христианство неразрывно связано с русской православной традицией во всей ее полноте. Я влюбился в нее, я до сих пор в нее влюблен, я надеюсь сохранить свою влюбленность до последнего моего издыхания. Но это я. Далеко не на всех людей русская православная традиция производит такое же впечатление, как и на меня. Виноваты ли те, кто реагирует на нее иначе? Нет, ведь и в моей влюбленности нет никакой моей заслуги, она — данность. Но если человеку выпало быть частью русского мира, но при этом у него нет сердечного расположения к русской православной церковной традиции, то как ему быть? Понуждать себя? Но разве может заставлять кого-либо понуждать себя тот, кто не делал над собой никакого усилия для того, чтобы войти в русское православие? Убежден, что такое понуждение не способно принести добрый плод.

Один из возможных ответов на эти вопросы, как мне кажется, состоит в том, чтобы показать: православие — это не только современная нам русская традиция. Православие значительно шире. Оно настолько широко (конечно, я ни в коем случае не говорю про вероучение, оно едино и незыблемо!), что найти себя в нем может абсолютно любой человек. Наша задача — потрудиться над тем, чтобы человек смог познакомиться с как можно более широким спектром православной традиции.

Традиция западного обряда — одна из них. В России она почти не изучена, ведь само слово «западный» навевает на нас настороженность и не самые приятные эмоции, сказывается историческая память народа и современная политическая ситуация. Но грехи «запада» и Западной церкви — это вовсе не грехи западного обряда, который сложился задолго до разделений Церкви на Восточную и Западную, он начинает свою историю с первых веков христианства.

Книга, которую вы держите в руках, — попытка познакомить русского читателя с традицией западного (но при этом православного) обряда.

Попытку есть за что критиковать.

Да, в книге есть недочеты, к примеру, в переводах молитв — далеко не все слова и выражения подобраны идеально. Где-то «хромает» стилистика. Но любая критика должна сопровождаться предложениями по улучшению. Если они у читателей есть, то, уверен, составители, переводчики и редакторы сборника с радостью их примут и учтут при последующих переизданиях книги.

Феоктист (Игумнов), епископ Переславский и Угличский