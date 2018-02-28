Беседы воскресшего Христа с учениками занимают видное место в апокрифической христианской и гностико-христианской литературе первых веков нашей эры. Широко распространившийся в ту эпоху на всем Ближнем Востоке гностицизм, учение, основанное на тайном, «истинном» знании, Гносисе, не был чем-то единым, но охватывал множество течений, и одно из самых значительных — то, которое воспользовалось в своих целях христианской проповедью, тем более что само христианство в начальный период не представляло собой единого, устоявшегося учения.

Но и гностико-христианское течение в свою очередь распадалось на множество различных учений и теорий, по-разному трактуя заимствованные христианские образы и понятия, в том числе и образ Спасителя, Иисуса Христа.

Премудрость Иисуса Христа: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками

Библиотека журнала «Христианский Восток»

Пер., вступ. ст., коммент. А. И. Еланской

Санкт-Петербург: Алетейя, 2004 г. — 416 с.

ISBN 5-89329-645-1

Премудрость Иисуса Христа: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками - Содержание

Беседы Иисуса Христа с учениками (введение)

Вера Премудрость (Pistis Sophia)

Премудрость Иисуса Христа

Апокриф Иоанна

Беседа Иисуса с учениками

Приложение. Троеобразная Протенноя

Премудрость Иисуса Христа: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками - Вера Премудрость (Pistis Sophia) – (1 книга)

1. Случилось же после того, как Иисус восстал из мертвых, что Он провел одиннадцать лет, говоря со Своими учениками и поучая их только о местах Первой Заповеди 1 и о местах Первого Таинства, того, которое внутри Завесы, которая внутри Первой Заповеди, (и) которое есть двадцать четвертое Таинство (, считая) наружу и вниз 2 . Эти (Таинства) находятся 3 во втором Покое Первого Таинства, которое впереди всех Таинств: это Отец в образе голубином. Иисус говорил Своим ученикам: «Я вышел из Первого Таинства, того, которое есть последнее, двадцать четвертое Таинство».

И ученики не знали и не ведали, что есть что-нибудь внутри того Таинства, но думали об этом Таинстве, что оно глава Всего и глава всего сущего. И они думали, что оно — свершение всех свершений, потому что Иисус говорил им о том Таинстве, что оно окружает Первую Заповедь, и пять Начертаний, и Великий Свет, и пять Охранителей, и всю Сокровищницу Света. Однако же Иисус не говорил Своим ученикам обо всем расположении всех мест Великого Невидимого, и о трех Трисилах, и о двадцати четырех Невидимых, и обо всех их местах, и об их Эонах, и обо всех их разрядах4, каким образом они располагаются, эти, которые суть эманации Великого Невидимого5, и об их Нерожденных, и об их Саморожденных, и об их Рожденных, и об их Светилах, и об их Беспарных6, и об их Архонтах, и об их Силах, и об их Господствах, и об их Архангелах, и об их Ангелах, и об их Деканах, и об их Служителях, и обо всех помещениях их сфер, и обо всех разрядах каждого из них. И не говорил Иисус Своим ученикам обо всем расположении эманации Сокровищницы, ни об их разрядах, каким образом они расположены.

И Он не говорил им об их Спасителях, в соответствии с разрядом каждого, каковы они. И Он не говорил им, какой Страж у каждой (из дверей) Сокровищницы Света. И Он не говорил им о месте Спасителя-двойни, который есть Дитя Дитяти. И Он не говорил им о месте трех Аминей, в каком месте7 они расположены. И Он не говорил им, в каком месте расположены пять Дерев, ни о других семи Аминях, которые суть семь Голосов, каково их место согласно тому, как они расположены.

И не говорил Иисус Своим ученикам, какого рода пять Охранителей и в какое место они доставлены. И Он не говорил им, каким образом расположен Великий Свет и в какое место он доставлен. И Он не говорил им ни о пяти Начертаниях, ни о Первой Заповеди, в какое место они доставлены. Но Он просто говорил с ними, поучая их, лишь о том, что они существуют. Но об их расположении и разряде их мест, каким образом они существуют, Он не говорил им. Поэтому они и не знали, что внутри того Таинства существуют другие места.

1,1. Явная ошибка переводчика. Поскольку Завеса окружает Первое Таинство, она не может быть внутри Первой Заповеди, так как ниже говорится, что Первое Таинство окружает Первую Заповедь. Вообще весь первый абзац либо плохо понят переводчиком, либо бестолково изложен автором (что могло способствовать неправильному переводу). Путаницу вносит и терминология. «Первое Таинство» может быть или «Первым Таинством», Отцом, или «первым (по счету) Таинством», которое есть последнее, двадцать четвертое, считая «наружу и вниз». Автор вообще не заботится о логике. Со слов Иисуса ученики думали, что «внутри того Таинства ничего нет» (конец гл. 1 ), в то же время Иисус говорил им, что оно окружает Первую Заповедь, 5 Начертаний, Великий Свет, 5 Охранителей и всю Сокровищницу Света (см. здесь немного ниже).

2. М.: «снаружи и внизу». В примечании она указывает, что у Т. переведено «наружу и вниз». Дело в том, что Т. исправил неверный перевод Шм. «снаружи и внизу», но М. почему-то предпочла этот неправильный вариант, что даже странно, поскольку оба наречия выражают направление и в любом словаре так и переводятся. И далее в тексте в гл. 2 повторяется характеристика двадцать четвертого Таинства, и там употреблены наречия, хотя и другие, но также выражающие направление: «изнутри наружу».

3. У Т. и М.: «которые находятся». Грамматически такой перевод вполне правилен. Но здесь скорее так называемое cleft sentence, т. е. указательное местоимение NAI «эти» является подлежащим при определительном предложении ет..., играющем роль сказуемого. Выступать в роли субъектов при нем могут только указательные (как здесь) и абсолютные личные местоимения (Тилль, Грамм., § 247).

4. τάξις — «расположение, порядок, должность, разряд, ранг» и т. п. Поскольку нет русского эквивалента, соединяющего в себе все эти значения, это слово переводится нами по-разному в зависимости от контекста, чаще как «разряд», «должность», «положение». М. везде переводит этот термин как «ранг», однако это не всегда соответствует смыслу. Так, в Царстве Света места для душ поделены на разряды, от низших к высшим. Находящиеся в определенном разряде могут посещать все разряды, расположенные ниже, но не имеют доступа в более высокие. Таким образом это не ранг, присвоенный душе, а место, которое ей определено.

5. Великий Невидимый, иначе великий Праотец, вместе с двумя Трисилами эманировал 24 Невидимых, одним из которых была Вера Премудрость. Они находятся в 13-м Эоне (см. гл. 30). Там же находится Барбело, мать Веры Премудрости (см. начало гл. 137). Здесь нет противоречия тому факту, что 24 Невидимых, т. е. и Веру Премудрость в их числе, эманировал великий Невидимый. Творец создает посредством своей силы (в гностических текстах она персонифицируется), а в данном случае его «великая сила» — Барбело. В Апокрифе Иоанна Невидимый Бог творит тоже посредством своей «совершенной силы», Барбело, а в «Троеобразной Протенное» Барбело — мысль Отца, образ Духа Невидимого, через которую «все получило образ», т. е. было создано (ср. прим. 141, 8). Любопытно, что в Бруцианском кодексе («2 Книги Йеу») Невидимый бог, Барбело и Нерожденный бог находятся в 12-м (а не 13-м) Эоне, и Архонты 12-ти Эонов (называемые там тоже богами) служат им. Ср. также прим. 136, 7.

6. Букв, «лишенные пары». Большинство высших сущностей соединены в сизигии (σύζυγος), своего рода супружеские пары. Так Пистис София, действуя без своей половины/пары и попав в плен к Архонтам, ожидала, что ее пара придет и будет сражаться за нее (см. 20-й стих Покаяния Софии в гл. 32).

7. Здесь и ниже М. и Т. переводят «в какие места». л.ф «какой» не изменяется по числам, и потому такой перевод вполне правомерен. Однако, судя по контексту, более подходящим будет перевод «в какое место», не говоря уже о том, что вообще в подавляющем большинстве случаев подобная конструкция с д.ф — единственного числа» Там, где в данном тексте говорится о «местах» разных сущностей — где «место» не сочетается с xqj — это слово употребляется с артиклем единственного числа (и М. и Т. соответственно так и переводят), следовательно, когда говорится об этом же «месте» в сочетании с λψ, оно должно оставаться в единственном числе. Так, о трех Аминях прямо сказано «о месте трех Аминей, в каком месте они расположены»; о семи Аминях: «каково их место». И когда упоминается Великий Свет, странно было бы говорить «в какие места он доставлен». Поэтому и в других случаях, даже если речь идет о нескольких сущностях, следует переводить «в какое место», потому что один и тот же оборот, постоянно повторяющийся, должен иметь одно значение. Поэтому даже если упоминаются несколько сущностей, имеется в виду «место» каждой из них.