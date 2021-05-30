Преображенскiй - Григорій V патріархъ константинопольскiй

По общему сознанію русскихъ и иностранныхъ исторіографовъ изученіе Востока, въ особенности же христіанскаго, стало въ. настоящее время предметомъ особеннаго вниманія. Долгое и незаслуженное пренебреженіе къ Византійской исторіи, наблюдавшееся на Западѣ и объяснявшееся, въ значительной степени, политическими и національными увлеченіями,—пренебреженіе, унаслѣдованное еще отъ тѣхъ временъ, когда относительно всѣхъ греческихъ сочиненій стояло правиломъ: „graeca sunt, non loguntur" (XIV в.) 1), смѣнилось съ половины прошлаго вѣка новымъ движеніемъ, направленнымъ къ болѣе близкому и объективно-всестороннему ознакомленію съ православнымъ Востокомъ 2), въ его прошломъ, и настоящемъ, обусловленномъ этимъ прошлымъ. Забытая, заброшенная старыми историками въ сторону, а отчасти и опозоренная ими (Леббо, Гиббонъ), исторія Византіи, но уже въ болѣе широкомъ видѣ и постановкѣ, въ видѣ полной „исторіи Греціи," (гдѣ прошлое Византіи является только одною частью сложнаго цѣлаго), вновь ожила для науки, поставлена въ тѣсную связь со всѣмъ прошлымъ европейскаго человѣчества и признана, какъ необходимое звено и плодотворная стадія въ его прогрессивномъ развитіи 1). Россіи, какъ старшей сестрѣ въ многочисленной семьѣ славянскихъ народностей, воспитанныхъ на духовномъ наслѣдіи Византіи, въ частности, русской церковно-исторической наукѣ, неотъемлемо принадлежитъ высокая честь занять одно изъ порвыхъ мѣстъ въ этомъ новомъ научномъ движеніи. Колыбель православія, источникъ тѣхъ вліяній, подъ которыми сложился и окрѣпъ государственный и церковно-общественный строй до—Петровской Руси 2), ближній православный Востокъ сугубо дорогъ намъ, и какъ поле, усѣянное русскими костями и политое русскою, кровью, — по тѣмъ жертвамъ, какія мы приносили и продолжаемъ приносить для его счастья и процвѣтанія. Облегчая пониманіе нашей родной исторіи, являясь данью благодарности и вниманія но отношенію къ церкви—матери, откуда возсіялъ для насъ свѣтъ вѣры и разумѣнія, научно-литературное знакомство съ бытомъ и исторіею Востока несомнѣнно должна служить въ тоже время и дѣлу усиленія желаннаго взаимообщенія между двумя церквами, такъ замѣтно ослабнувшаго въ послѣдніе годы, къ установленію правильнаго взгляда на православный Востокъ, па совершавшіяся и совершающіяся въ немъ событія и явленія, къ устраненію нѣкоторыхъ племенныхъ нѳдоразумѣній, къ прекращенію той прискорбнѣйшей перебранки и взаимнаго укоренія, которыя обличаютъ наше взаимное непониманіе и незнаніе и душевною болью наполняютъ сердца лучшихъ представителей двухъ церквей, долженствующихъ жить „въ единомысліи и любви"3). Пора перестать быть судьями другъ другу, вспомнить о братствѣ и тогда мы различимъ другъ въ другѣ и то добро, которое и. составитъ жизнь нашей единой церкви.

Подобныя соображенія, привитыя намъ еще на школьной скамьѣ нашимъ почтеннымъ проф.—руководителемъ Ѳ. А. Кургановымъ, давно уже склонили наше вниманіе къ историческимъ судьбамъ единовѣрной намъ греко-восточной церкви. Желая поработать въ этой области научнаго знанія и отыскивая точку приложенія нашихъ научныхъ усилій, тотъ уголокъ исторіи, гдѣ бы наша работа обѣщала сдѣлаться наиболѣе свѣжей, новой и интересной, мы остановились невольно на менѣе изученномъ и разработанномъ пока—„турецкомъ" періодѣ въ жизни восточной церкви, а въ области этого послѣдняго наше вниманіе привлекла къ себѣ незаурядная личность героя—мученика, патр. Григорія V-го, жившаго и дѣйствовавшаго въ одинъ .изъ самыхъ любопытныхъ и знаменательныхъ этаповъ новой исторіи, когда послѣ долгихъ временъ упадка, вызваннаго роковымъ событіемъ 1453-го года, началось снова культурное возрожденіе греческой райи, новое пробужденіе національнаго духа, приведшее къ извѣстной войнѣ грековъ за независимость. Если изученіе такихъ народныхъ движеній, выясняющихъ характеръ, жизнь, задачи и историческое значеніе извѣстной націи, въ высшей степени продуктивно и поучительно, то и знакомство съ людьми, принимавшими въ нихъ то или другое участіе, должно получить особенный .интересъ для историка.

Главнымъ источникомъ, безъ котораго не можетъ обойтись ли одинъ изслѣдователь жизни и дѣятельности патр. Григорія Ѵ-го, является двухтомный „сборникъ матеріаловъ, относящихся до славнаго иервоподвижника священной борьбы эллиновъ константинопольскаго патріарха Григорія Ѵ-го“, изданный въ Аѳинахъ въ 1865—1866 году 1). Иниціатива подобнаго изданія принадлежитъ Георгію Ангелопулу, племяннику патр. Григорія, по профессіи— иларху королевскаго воинства. Изъ чувства высокаго уваженія къ свѣтлой личности патріарха—дяди, а также по чувству патріотизма, онъ принялся, по выходѣ въ отставку, за собираніе матеріаловъ для біографіи патр. Григорія. Особыми письмами на имя ученыхъ учрежденій и просвѣщенныхъ лицъ, онъ просилъ писать и присылать ему все, что удастся кому найти или узнать о патріархѣ—мученикѣ. Ученые Греціи: Софоклъ Икономосъ, сынъ извѣстнаго пресвитера Константина Икономоса, К. Г. Аффонидъ, архіепископъ Фтіотиды Каллиникъ Касторхи, К. I. Филимонъ и нѣк.др., охотно отозвались на этотъ патріотическій голосъ своего соплеменника и любезно предоставили въ его распоряженіе много оффиціальныхъ грамотъ и документовъ, какіе удалось отыскать въ государственномъ архивѣ Аѳинъ, въ университетской національной библіотекѣ и у нѣкоторыхъ частныхъ лицъ. Много цѣннаго матеріала разбросано было по разнымъ повременнымъ изданіямъ, начиная съ „ученаго Меркурія" (Λόγιος ό Έρμης), издававшагоса въ Вѣнѣ подъ редакціей Коккинакиса, и кончая позднѣйшими газетами: „Пандора", „Омонія", „Зонъ", „Кліо" и нѣк. др. Ангѳлопулъ сдѣлалъ извлеченія и изъ этихъ изданій,, насколько это имѣло отношеніе къ его спеціальной задачѣ. Онъ воспользовался также существующими переводами иностранныхъ авторовъ, писавшихъ въ свое время о греческой революціи, и нѣсколько переводовъ сдѣлалъ вновь. Въ итогѣ получился довольно солидный сборникъ, вмѣщавшій въ себѣ оффиціальныя распоряженія и частныя письма патріарха, частныя замѣтки и сообщенія лицъ, имѣвшихъ то или другое отношеніе къ событіямъ того времени, извѣстія греческихъ и иностранныхъ писателей и т. п. Вышедшій въ свѣтъ въ 1863 г., подъ, заглавіемъ: „συλλογή έϰ των γραφέντων ϰαί παραδο&εντων περί, οΐϰουμενιϰοΰ πατριάρχου Γρηγορίου του Ε'", онъ быстро разошелся въ продажѣ. Черезъ два года не оставалось уже ни одного экземпляра, а между тѣмъ Ангелопулу удалось собрать много новыхъ свѣдѣній. Изученіе митрополичьяго архива въ г. Смирнѣ и Димитсанской гимназической библіотеки открыло нѣсколько новыхъ данныхъ для біографіи патр. Григорія и пролило много свѣта на нѣкоторыя стороны его дѣятельности. Тогда патріотъ— племянникъ сталъ думать о новомъ изданіи сборника. Онъ пригласилъ къ сотрудничеству съ собой г. Пападопуло, попечителя народныхъ школъ Греціи, который добровольно взялъ на себя трудъ по редактированію сборника. Пападопуло пересмотрѣлъ переводы, исправилъ списки рукописей по подлинникамъ, сдѣлалъ къ нимъ комментаріи, расположилъ всѣ документы по отдѣламъ, въ строгомъ систематическомъ порядкѣ, и написалъ къ каждому отдѣлу особое предисловіе.. Предисловія эти не всегда имѣютъ прямое . отношеніе къ содержанію : отдѣла и личности патр. Григорія, зато не лишены значенія для характеристики эпохи непосредственно предъ возстаніемъ, или современнаго автору положенія того или другого вопроса въ свободной Греціи.. Содержаніемъ ихъ являются разные предметы; здѣсь есть горячій трактатъ о національномъ характерѣ православной греко-восточной церкви, о просвѣтительномъ значеніи монастырей, о состояніи народнаго обученія въ до—революціонное время и т. п. Послѣдній экскурсъ особенно важенъ для насъ. Здѣсь авторъ говоритъ, какъ спеціалистъ, какъ человѣкъ, близко знакомый съ исторіей школьнаго просвѣщенія въ Греціи. Онъ во многомъ дополняетъ и поправляетъ Александра Гелладія, писавшаго о „эллинскихъ школахъ" въ самомъ началѣ 18-го столѣтія. .Къ сожалѣнію, ни Пападопулъ, ни Ангѳлопулъ не имѣли доступа въ Патріаршій Константинопольскій Архивъ, а потому не обнародовали и половины тѣхъ актовъ, какіе изданы были въ троекратное патріаршество Григорія V-го. Несомнѣнно, однако, что и тотъ и другой одинаково сознавали необходимость занятій въ этомъ, заповѣдномъ для многихъ, архивѣ. Предполагалось выпустить со временемъ третій томъ „ сборника “ 1), въ который, по мысли его издателей, и должны были войти, прежде всего, результаты изысканій въ патріаршемъ архивѣ. Намъ извѣстно даже, что въ августѣ 1872 года упоминавшійся ранѣе Софоклъ Икономосъ, исполняя порученіе Георгія Ангелопула, уже проникъ, благодаря содѣйствію великаго протосинкела арх. Дороѳея Евелпида, впослѣдствіи митр. Корицы, за порогъ архива и началъ здѣсь пересмотръ VIII—X кодексовъ, но, связанный недостаткомъ времени, остановился только на церковно-юридическихъ актахъ перваго патріаршества Григорія V-го, два изъ которыхъ и издалъ потомъ (въ 1874 г.) отдѣльной брошюрой, въ Аѳинахъ 2). Извѣстны и нѣкоторыя другія рукописи оффиціальнаго происхожденія, предполагавшіяся къ помѣщенію 3) въ этомъ задуманномъ, но такъ и не вышедшемъ почему-то, З-емъ томѣ. Но... недоконченное одними восполнено было другими. Весьма трудолюбивый и плодовитый современный константинопольскій ученый—великій хартофилаксъ и хронографъ великой Христовой церкви Мануилъ Гедеонъ 1), бывшій начальникъ патріаршаго архива, нынѣ митрополитъ, Іоакимъ Форопулъ 2), теперешній начальникъ архива Каллиникъ Деликани 3), ученый историкъ Мина Хамудопулъ 4), нашъ русскій эллинистъ—орд. профессоръ Пѳтѳрбург. Дух. Акад. И. И. Соколовъ 5)—извлекли изъ архивной пыли много разныхъ документовъ церковно-правового характера, связанныхъ съ именемъ патр. Григорія, (какъ и съ именами многихъ другихъ патріарховъ), и познакомили съ ними ученый міръ, частью въ спеціальныхъ изданіяхъ, а частью на страницахъ оффиціальнаго органа константинопольской патріархіи: „Εκκλησιαστική Αλήθεια", отпраздновавшаго уже въ прошломъ году первый юбилейный срокъ своего полезнаго существованія.

А. Преображенскiй - Григорій V патріархъ константинопольскiй. Обзоръ его жизни и дѣятельности

Казань, 1906. - 514 с.

А. Преображенскiй - Григорій V патріархъ константинопольскiй. Обзоръ его жизни и дѣятельности - Содержание

Предисловіе

ГЛАВА І-я. Жизнь и дѣятельность Григорія V-го до избранія на патріаршество

ГЛАВА II. Общее церковно-политическое состояніе греческаго Востока ко времени вступленія Григорія на константинопольскую патріархію

ГЛАВА III. Дѣятельность патріарха Григорія V-го въ пользу церковно-народнаго просвѣщенія

ГЛАВА IV-я. Церковно-общественная и административная дѣятельность Григорія V-го

ГЛАВА V. Гражданско-политическая дѣятельность патріарха Григорія въ связи съ обстоятельствами его двукратнаго низложенія и пребыванія на покоѣ

ГЛАВА VІ. Патріархъ Григорій и греческое возстаніе

Addenda et corrigenda

Важнѣйшія опечатки и поправки к тексту изслѣдованiя

Оглавленіе