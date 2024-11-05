Преподобный Симеон Новый Богослов принадлежит к числу наиболее известных и широко читаемых византийских писателей первой половины второго тысячелетия. Его сочинения переведены на многие языки, пользуются неизменной популярностью не только в монашеской среде, для которой они были изначально предназначены, но и в среде мирян. Его вдохновенные гимны, описанные им видения Божественного Света, - все это и многое другое на протяжении веков привлекает к нему взоры читателей, интересующихся мистическим богословием Восточной Церкви.

В то же время Симеон остается одним из самых малоизучен­ных византийских авторов. Библиография, посвященная ему, исчерпывается двумя дюжинами книг и несколькими десятками статей, касающихся отдельных аспектов его учения. На моей па­мяти только одна научная конференция - в итальянском мона­стыре Бозе - была посвящена этому автору. Надеюсь, что нынеш­няя конференция позволит сделать шаг вперед в деле изучения преподобного Симеона, расширить наши знания о нем, его окру­жении, его учении и влиянии.

Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие

Материалы Второй международной патриотической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2017. 488 с.

ISBN 978-5-9908680-5-2

Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие - Содержание

Предисловие

I. ТВОРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА И ИХ ДРЕВНИЕ ПЕРЕВОДЫ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие

Димитриос Кономос Поэтические творения прп. Симеона Нового Богослова: их литературное и богословское значение

Протопресвитер Гиорги Звиададзе Об одном древнегрузинском переводе прп. Симеона Нового Богослова

М. А. Рапава Византийские авторы XI века в «Догматиконе» Арсения Икалтоели

Адальберте Майнарди Славянские переводы прп. Симеона Нового Богослова и его влияние на русскую духовную традицию

Приложение 1

Приложение 2

II. АСКЕТИЧЕСКОЕ И МИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА

Протоиерей Иоанн Бэр Преподобный Симеон Новый Богослов и язык личного опыта

Священник Иоанн (Джон Энтони) Макгакин Покаяние как богообщение в «Гимнах божественной любви» преподобного Симеона Нового Богослова

Марина Баззани В башне из слоновой кости? Духовность, мистицизм и жизнь в миру в трудах прп. Симеона Нового Богослова

Деспина Прассас Седьмое огласительное слово при. Симеона Нового Богослова: заблуждение и страсть привязанности

Ханна Хант Взаимосвязь духовной и светской власти и силы в жизни и творениях прп. Симеона Нового Богослова

В. А. Баранов Два пути спасения: прп. Симеон Новый Богослов как игумен и мистик, или «Путь из темницы к солнцу»

Приложение

III. БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА

Каллист (Уэр), митрополит Диоклийский Единство человеческой личности по прп. Симеону Новому Богослову

Иеромонахи Кирилл и Мефодий (Зинковские) Историческое и евхаристическое Тело Христа в сотериологии прп. Симеона Нового Богослова

Д. С. Бирюков О теме причастности к Божественной сущности у прп. Симеона Нового Богослова в контексте предшествующей патриотической мысли

Протопресвитер Николаос Людовикос Угасающее «я» и его фрагментированное тело: прп. Симеон Новый Богослов и Жак Лакан о диалектике желания

IV. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ,ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Схиархимандрит Габриэль (Бунге) «Свет Святой Троицы»: Евагрий Понтийский как предшественник прп. Симеона Нового Богослова

А. Р. Фокин Св. Григорий Богослов и св. Симеон Новый Богослов о «двух мирах» и «двух солнцах»: новое осмысление старой парадигмы

П. Б. Михайлов Ступени духовного пути по «Главам богословским, гностическим и практическим» прп. Симеона Нового Богослова

Диакон Владимир Василик О молитвах ко святому Причащению прп. Симеона Нового Богослова и прп. Симеона Метафраста

V. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Игумен Дионисий (Шлёнов) Учение о воскресении души у свв. Симеона Нового Богослова и Никиты Стифата

Протопресвитер Порфириос Георги «Жизнь и свет»: влияние прп. Симеона Нового Богослова на учение свт. Григория Паламы

Священник Сергий Фуфаев Учение прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы об обоживающем действии Святого Духа согласно интерпретации В. Н. Лосского

Д. И. Макаров Через самоотречение - к озарению Светом Божиим: «Томления Божественных гимнов» св. Симеона Нового Богослова в контексте поздневизантийской исихастской традиции

VI. ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ И ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНОСТЬ

Жан-Клод Ларине Св. Симеон Новый Богослов и св. Силуан Афонский: два сходных опыта богооставленности и жажды Бога

Иеромонах Николай (Сахаров) Антропологический максимализм: обожение человека у прп. Симеона Нового Богослова и архимандрита Софрония (Сахарова)

Епископ Ириней (Стинберг) Послушание, опыт, преображение и духовник: значение наследия прп. Симеона Нового Богослова в православной пастырской жизни

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Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие - Предисловие

Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Вто­рой международной патриотической конференции Общецер­ковной аспирантуры и докторантуры «Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие» (Москва, 11-13 дека­бря 2014 г.). В него вошли доклады зарубежных и отечественных патрологов и специалистов по византийской письменности и культуре, в которых рассматриваются важные аспекты изучения личности и духовного наследия прп. Симеона Нового Богослова (949-1022), такие как литературно-богословские особенности его творений, их древние переводы и рукописная традиция, его учение о Боге, мире и человеке, об аскезе, богопознании, молит­ве и видении Божественного света, о Евхаристии, покаянии и ис­поведи; его представления об устройстве Церкви, государства и общества, а также его влияние на русскую духовную традицию. Доклады сгруппированы по шести тематическим разделам.

В первый раздел, посвященный вопросам биографии, трудов и древних переводов творений прп. Симеона, вошли пять докла­дов. В открывающем Сборник программном докладе председате­ля Отдела внешних церковных связей и Синодальной библейско-богословской комиссии, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия митрополита Во­локоламского Илариона (Алфеева) детально реконструируется жизнь прп. Симеона Нового Богослова по его творениям, сви­детельствам его современников и исследованиям современных ученых; делается обзор корпуса его творений и даются краткие сведения об изданиях греческого текста и переводах на новогреческий, славянский и русский языки, а также об отличиях этих переводов от оригинального текста. Автор особо исследует вопрос о соответствии духовного наследия прп. Симеона и Пре­дания Церкви, в результате чего он приходит к выводу, что все элементы богословского и мистического учения Нового Богосло­ва глубоко укоренены в церковном Предании, которое он про­пускает через себя и интегрирует в свой собственный духовный опыт - опыт непосредственного богообщения, который для него является стержнем Предания.

В докладе профессора Димитприоса Кономоса дана характе­ристика поэтических творений прп. Симеона Нового Богослова с точки зрения их жанровой принадлежности. Автор показывает, что традиционное название «гимны» не соответствует тому «ме­сту в жизни», которое имела духовная поэзия прп. Симеона. Осо­бое внимание исследователь уделяет традициям и инновациям в поэтических приемах византийского мистика. Ректор Тбилисской духовной академии протопресвитер Гиорги Звиададзе в своем докладе затрагивает вопрос о месте переводов творений прп. Симеона среди известных памятников грузинской церковной письменности XI-XII вв. Как показыва­ет исследователь, в составе «Догматикона» Арсения Икалтоели (ок. 1050-1125) под именем Никиты Стифата содержится творе­ние «О покаянии», действительным автором которого является прп. Симеон Новый Богослов. Протопресвитер Георгий приво­дит сведения о рукописной традиции данного трактата и делает обзор его содержания.

Доклад другого грузинского специалиста Майи Антиповны Рапавы хотя и не касается св. Симеона Нового Богослова напря­мую, но в нем рассматривается эллинофильское направление в грузинской литературе XI в., представленное переводами трудов прп. Никиты Стифата, ученика прп. Симеона, а также видного представителя византийского гуманизма Михаила Пселла и по­лемиста Евстратия Никейского, которые также вошли в состав упомянутого выше «Догматикона» Арсения Икалтоели. Завершает данный раздел сборника пространный доклад итальянского слависта Адалъберто Майнарди, в котором рас­сматриваются славянские переводы прп. Симеона, сделанные в XIV-XVIII вв., и его влияние на русскую духовную традицию, особенно таких ее представителей, как митрополит Киприан, прп. Нил Сорский, Иосиф Волоцкий и Паисий Величковский; в приложении к докладу автор дает несколько примеров славянского перевода, выполненного Паисием Величковским, и поме­щает перечень всех известных в настоящее время славянских ру­кописей с трудами прп. Симеона.

Во второй раздел, посвященный вопросам аскетического и мистического учения прп. Симеона, вошли шесть докладов. От­ крывает раздел доклад ректора нью-йоркской Свято-Владимир­ской семинарии протоиерея Иоанна Бэра, в котором рассматри­вается описанный прп. Симеоном духовный опыт своего общения с Богом в созерцании Божественного света - опыт, который для прп. Симеона всегда носит характер личностного общения со Хри­стом, воплощенным Богом. Автор также рассматривает особен­ности учения прп. Симеона о таинствах Крещения и Евхаристии, где Бог присутствует всецело и реально; однако Его присутствие не ограничивается и не сводится к одной лишь объективной стороне, но требует нашего личного, субъективного понимания и ответа. Доклад священника Иоанна (Джона Энтони) Макгакина со­средоточен на новаторском понимании покаяния в Гимнах прп. Симеона. В отличие от большинства патриотических и средневе­ковых авторов, писавших о мистическом единении с Богом как о награде за аскетические усилия, прп. Симеон полагает, что всякий искренне кающийся уже сподобляется милости Божией и пребывает в истинном богообщении, поскольку именно в мо­менты глубокого отчуждения просвещающая благодать осеняет, очищает и укрепляет кающегося грешника, наполняя его силой единящей любви. Таким образом, у Нового Богослова Божествен­ный дар покаяния становится стержнем мистического учения и главным воспитательным средством монашеской жизни.

В своем выступлении профессор Оксфордского университета Марина Баззани отстаивает тезис, что неверным было бы пред­ставлять прп. Симеона совершенно отрезанным от мира. С этой целью она останавливается на фрагментах Гимнов, в которых прп. Симеон раскрывает сведения личного характера, и рассма­тривает ситуации, демонстрирующие его глубокую связь с обще­ством и даже известное влияние в политических и аристократи­ческих кругах Византии. Осуществляя духовное наставничество и за пределами монастыря, преподобный сталкивался с тем, что некоторые люди использовали знакомство с ним для возвышения своих общественных позиций. Автор указывает также на большую близость творчества при. Симеона, носящего ярко вы­раженный мистический и покаянный характер, и «Книги скорб­ных песнопений» армянского святого Григора Нарекаци. Оба святых схожи и своим отношением к внешнему миру, сострада­нием и отеческой заботой о своих братьях.

В докладе Владимира Александровича Баранова предприни­мается попытка выявить источники, к которым обращался прп. Симеон Новый Богослов при использовании некоторых мета­фор и аллюзий для выражения своего уникального мистическо­го опыта. Наиболее ярким примером здесь служит привлечение аллегорического образа темницы из платоновского «мифа о пе­щере», которая предстает у прп. Симеона и как характеристика состояния души, погруженной в земное чувственное восприятие и стремящейся вверх - к созерцанию Божественного Света, и как символическое описание состояния всего человечества, блужда­ющего во мраке неведения в поисках истины. По мнению автора, использование платоновских образов позволяет прп. Симеону выразить гносеологические, этические и биографические смыс­лы своих переживаний и опыта боговидения.

Третий раздел сборника посвящен вопросам богословского учения прп. Симеона. Его открывает доклад известного британ­ского православного патролога и богослова Каллиста (Уэра), митрополита Диоклийского, посвященный теме единства чело­веческой личности у прп. Симеона, который, развивая идеи свт. Григория Богослова, подчеркивает ее изначальное природное двуединство. Другими словами, прп. Симеон рассматривает не только душу с ее умственными и волевыми способностями, но и тело со всеми его частями и членами в качестве неотъемлемых элементов цельной человеческой личности, а его отрицательные высказывания о теле имеют отношение лишь к нынешнему, пад­шему состоянию тела, поврежденного грехом. Тем самым прп. Симеон подчеркивает целостное спасение личности - души и тела, которые вместе как единая реальность переживают полное преображение во Христе.

Выступление Дмитрия Сергеевича Бирюкова посвящено осо­бым нюансам дискурса о причастности Божественной сущности у прп. Симеона. Несмотря на то, что преподобный часто харак­теризует Божественную сущность как невместимую и сверхсуще­ственную, при этом он часто описывает соединение христианина с Богом в терминологии причастности к самой сущности Бога. В связи с этим автор анализирует кажущееся противоречие меж­ду двумя способами описания обожения человека: по сущности и по причастности. В результате он приходит к выводу, что прп. Симеон в своем богословии обожения соединяет две парадигмы описания причастности Богу, встречающиеся в греческой патри­стике: «до-максимову» парадигму, в которой обожение человека понимается как происходящее по причастности к самой сущно­сти Бога (к этой парадигме автор доклада почему-то относит кап­падокийцев), и парадигму св. Максима Исповедника, в которой обожение понимается как происходящее по причастности к Богу, но лишь по благодати, а не по сущности.

Проводя тонкие параллели между мистико-экзистенциаль­ной антропологией прп. Симеона и философской психоаналити­кой диалектики желания французского философа и психиатра Жака Лакана, протопресвитер Николаос Людовиков из Фесса­лоникийской духовной академии демонстрирует не только не­преходящую ценность святоотеческого опыта, но и полезность взглянуть на старые патриотические тексты новым взглядом. По­добно выраженному у преподобного богословскому представле­нию о приоритете природной воли, эсхатологически направлен­ной навстречу Богу, Лакан определяет диалогическое желаниеполноты в непреодолимой диалектической зависимости от Дру­гого как существенную характеристику человеческого бытия.

Од­нако в то время как Лакан ставит современному человеку диагноз раздробленности воления на ситуативные потребности, делаю­щей бессознательное стремление к архаическому наслаждению психосоматической цельностью трагически недостижимым и превращающее субъект в неустойчивое угасающее «Я», живущее в своем фрагментированном теле, прп. Симеон свидетельствует об объединении всех возможных потребностей в истинном же­лании - желании Бога, в стремлении к апофатическому знанию, достигающему вне всякого интеллектуализма и индивидуализ­ма онтологической полноты богообщения благодаря Крещению, Причащению и свободному экзистенциальному изменению.

Четвертый раздел настоящего сборника посвящен соотнесе­нию мистико-аскетической и богословской мысли прп. Симеона с предшествующей патриотической традицией и с мыслью его со­временников. В докладе схиархимандрита Габриэля (Бунге), в результате скрупулезного анализа текстов выявляются сходные черты «мистики света» у Евагрия Понтийского и прп. Симеона Нового Богослова, в частности, понимание видимого в молитве Божественного света как одновременно «света Христа» и «света Святой Троицы», что придает их мистике глубоко тринитарный и персоналистический характер.

В докладе Алексея Руслановича Фокина демонстрируется, как платоновская парадигма «двух миров» - мира вещей и мира идей, в каждом из которых есть свое солнце - обычное видимое солнце и солнце умопостигаемое (идея Блага), каждое из кото­рых владычествует в своей сфере, была творчески переосмы­слена в трудах свт. Григория Богослова и прп. Симеона Нового Богослова, у которых она получила совершенно новое звучание. Понятие об умопостигаемом мире бестелесных идей - образцов для материальных вещей - было заменено ими понятием духов­ного ангельского мира и мира добродетелей, которому может быть причастна человеческая душа, а идея Блага как высшая из платоновских идей была отождествлена ими с христианским Бо­гом Троицей, мысленным Солнцем, сотворившим мир видимый и невидимый и просвещающим ангельские умы и человеческие души по мере их духовного преуспеяния.

В докладе диакона Владимира Василика «О молитвах ко свя­тому Причащению прп. Симеона Нового Богослова и прп. Си­меона Метафраста» приводятся аргументы в пользу принад­лежности прп. Симеону шестой предпричастной молитвы, надписанной именем этого святого отца. Отталкиваясь от данно­го положения, автор сопоставляет текст предпричастных молитв прп. Симеона Нового Богослова и св. Симеона Метафраста, пока­зывая общность евхаристического богословия этих двух авторов.

Пятый раздел посвящен влиянию прп. Симеона на последую­щую византийскую традицию. В своем докладе Игумен Дионисий (Шлёнов), опираясь на широкий патриотический контекст, про­водит сопоставление учения о воскресении души у прп. Симеона Нового Богослова и у его ученика прп. Никиты Сгифата. Автор вы­являет многочисленные сходства на лексическом и тематическом уровнях, не умалчивая и о различиях между двумя богословами.

Так, прп. Симеон ни разу не использует термин «священнонача­лие», который для прп. Никиты, особого поклонника Дионисиевского корпуса, является одним из ключевых; а излю­бленное прп. Симеоном слово «плач» встречается у Стифата всего несколько раз. При анализе смысловых сходств игумен Дионисий формулирует три понимания воскресения в патристи­ке: воскресение души, воскресение тела и соединение души и тела при всеобщем воскресении. Находя примеры всех трех пониманий у прп. Симеона, он выявляет особый акцент, который преподоб­ный делает на теме воскресения души, или «духовном воскресе­нии», которое неразрывно связано с его аскетикой и мистикой. В отличие от прп. Симеона прп. Никита Стифат более одержан в своих высказываниях и стремится согласовать понятие о духовном воскресении с догматическим учением Церкви.

В докладе ливанского патролога протопресвитера Порфириоса Георги предпринята попытка исследовать, каким образом свт. Григорий Палама воспринял учение прп. Симеона Нового Бо­гослова о созерцании нетварного света, в какой мере свт. Григорий находился под влиянием прп. Симеона, пытался ли подражать ему либо ссылаться на него прямо или косвенно, и в какой мере он творчески и новаторски переосмыслил и изложил богословие прп. Симеона. Автор отмечает характерную богословскую особенность обоих отцов - это христоцентричный характер явления нетварного света: оба богослова говорят, что Божественный троичный свет открывается в воплощении Сына Божия. Оба богослова также со­гласно учат, что важнейший плод видения Божественного света - это единение с Богом, т.е. обожение. Через видение света Христова святые соединяются с волей, энергией и сиянием Святой Троицы, становясь богами по благодати. Наконец, оба богослова полагают, что через единение с нетварным светом преодолеваются ограни­чения апофатического богословия, поскольку видение Божествен­ного света суть уникальное знание, исследующее глубины Бога и не препятствующее Его познанию.

Священник Сергий Фуфаев в своем докладе проводит ана­лиз предложенной В. Н. Лосским интерпретации святоотече­ской пневматологии, наиболее ярко представленной в творениях прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы. Запечат­ленный этими свидетелями Предания личный опыт причастия благодати является для Лосского как содержательно, так и терми­нологически продолжением единой мистической и богословской традиции Восточной Церкви, прежде всего исихазма, в котором Святой Дух предстает главным действующим Лицом на пути ду­ховного восхождения христианина к Богу. Именно на основе этих учений Лосский строит в рамках патриотического синтеза концеп­цию об особом, отличном от домостроительства Сына домострои­тельстве Святого Духа, простирающемся на каждую человеческую личность в отдельности, предложив тем самым свое оригинальное видение христианской пневматологии, вызвавшее неоднознач­ную реакцию у других православных богословов XX в.

Доклад Дмитрия Игоревича Макарова продолжает тему влияния прп. Симеона Нового Богослова на поздневизантий­ скую богословскую мысль. Автор анализирует одну из централь­ных тем «Гимнов Божественной любви» св. Симеона: учение об аскетическом и молитвенном пути подражания Страстям Го­сподним. Свою кульминацию тема Страстей Христовых и уподобления Христу через страдания находит в 40-м Гимне св. Си­меона, где Христос призывает нас подражать Его Страданиям, чтобы нам стать причастниками Его Божества и наследниками Его Царства. Подражая Христу, подвижник удостаивается опыт­ного боговидения - созерцания нетварного Света, который есть единый Свет Святой Троицы, вводящий его во внутритроичную Божественную жизнь.

Шестой, заключительный раздел сборника, посвящен влия­нию богословской мысли прп. Симеона на современную право­славную духовность. В докладе известного французского патро­лога Жан-Клода Ларше сопоставляется опыт жажды Бога у прп. Симеона Нового Богослова и св. Силуана Афонского. Особый акцент ставится на независимости дара видения Божественного света от аскетических усилий, полученного св. Симеоном и Силуаном в начале их духовного пути, а также на последовавшей за этим богооставленности и тоске по Богу. В этом исследователь видит особый Промысл Божий: пробудив в святых постоянную тоску о Боге и неотступно воспламеняя в них желание вновь об­рести Его и соединиться с Ним, богооставленность служила той духовной силой, которая двигала вперед их аскетическую жизнь и позволила им достичь невероятных духовных вершин.

В докладе иеромонаха Николая (Сахарова) предлагается сопо­ставление учения об обожении в творениях прп. Симеона Ново­го Богослова и архимандрита Софрония (Сахарова). Оба писателя не ограничиваются в понимании обожения преображением теле­сной природы человека под воздействием Божественных энергий, но указывают на личностное приобщение к триипостасной Боже­ственной жизни, на соединение с Богом во всей полноте не только посредством приобщения Телу Христову, но и благодаря связи с Ипостасью Христа в молитве и созерцании. В этом выражается ан­тропологический максимализм, который в персоналистской мыс­ли архимандрита Софрония, в отличие от патриотической тради­ции, обосновывается не только христологически - уподобление Богочеловеку в Его обоженном человечестве, но получает также триадологическую перспективу - уподобление Христу в Его внутритроичных отношениях, а значит способность личности к само­отдаче и самопожертвованию в акте любви.

Завершающее выступление епископа Иринея (Стинберга) по­священо важным с пастырской точки зрения мыслям прп. Симе­она о том, какие священники способны отпускать грехи, а какие исповедовать не могут. Автор исследует понимание прп. Симе­оном исповеди как единственного из великих таинств Церкви, в котором личная праведность священника прямо влияет не только на его власть давать наставления, но и на реальную силу тайнодействия «вязать и решить». Автор исследует правомерность такого взгляда, способы его понимания и практического применения в пастырском контексте сегодняшней жизни Церкви.

В связи с тем, что каждый из представленных в настоящем сборнике авторов имеет свой собственный неповторимый литера­турный стиль и характерные особенности обращения с текстами оригинала и цитирования литературы, мы не проводили тоталь­ную унификацию терминологии и справочного аппарата во всех докладах, ограничившись приведением системы ссылок в соответствие с нормами, принятыми в нашей стране. Большинство ци­тат из творений прп. Симеона Нового Богослова сопровождаются ссылками на современные издания оригинального текста и имею­щиеся русские переводы, которые при необходимости сверялись с греческим оригиналом. В случае отсутствия русского перевода все цитаты переводились с оригинала. Кроме того, поскольку на­звания творений прп. Симеона и их нумерация в изданиях ори­гинального текста и русских переводах сильно различаются, для удобства читателей в конце книги помещаются таблицы соответ­ствий между греческим текстом и русским переводом, взятые из книги митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) «Пре­подобный Симеон Новый Богослов и православное Предание».

Редакторы сборника Москва, июль 2016 г.