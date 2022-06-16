Восемь лет назад, интересуясь феноменом распространения структур различных христианских Церквей вне их традиционных исторических территорий, связанным прежде всего с массивными потоками эмиграции в контексте геополитических преобразований конца XIX и в течение всего XX в., я отметил, что в межправославном диалоге, а иногда и в полемике между православными Церквами или в их отношениях с католической Церковью все чаще использовался аргумент недопустимости посягательства одной Церковью на каноническую территорию другой. Термин «каноническая территория» стал появляться все чаще как в официальных заявлениях отдельных Церквей, так и в научных статьях и дебатах, касающихся вопросов канонического права. Но что же включает в себя понятие «каноническая территория» на самом деле? Немногочисленная специальная литература, касающаяся данной проблематики, не давала на этот вопрос исчерпывающего ответа. Поэтому стало необходимым приступить к изучению истории отношения Церкви к территории, на которой образовывались и развивались её общины. Эта проблематика прежде всего отражалась в постановлениях и решениях Соборов. Как выяснилось впоследствии, историческое становление церковно-административных структур в современном нам понимании являлось на разных этапах тесно связанным с формированием института епископата, который в свою очередь, на протяжении истории претерпевал определенную эволюцию и мог приобретать свои особенности в разном геополитическом контексте. Удивительное разнообразие церковно-административных структур и их приспособление к определенным моделям политических образований с I по ХIII в. привело к настоящему «открытию», что, несмотря на постоянные попытки привести законодательную базу вселенской Церкви к всеобщему единству и выработать общие принципы её устройства, единого ответа на вопрос об отношении отдельной Церкви к определенной территории дано не было.

Я убежден, что именно изучение исторической ретроспективы, открывающей необычайную способность Церкви к адаптации к той социокультурной среде, в которой она укоренялась и развивалась, поможет пролить свет на многие современные вопросы, возникающие в межправославных и межхристианских отношениях.

Это историко-каноническое исследование, публикуемое мною впервые на русском языке, является частью более обширного научного исследования в области истории права. Изучение исторических и современных нормативных церковных текстов при научно-исследовательской лаборатории «Право и религиозные общества» (DSR, Е.А. 1611) в Университете Париж-Сакле имела целью выявить, каким образом выработанные Церковью 1-го тысячелетия принципы могли впоследствии повлиять на развитие её отношения к территориальности и на её отношения со светской властью в различном геополитическом контексте, особенно в наше время, отмеченное секуляризацией и общей тенденцией к закреплению позиции светскости в различных государствах, где религия отделена от государства, но является важным элементом в жизни общества.

Григорий Приходько - Епископ и каноническая территория

М.: Вече, 2022. — 400 с.: ил.

ISBN 978-5-4484-3230-9

Григорий Приходько - Епископ и каноническая территория - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая. У ИСТОКОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ. УСТРОЙСТВО ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН ПОД ГЛАВЕНСТВОМ ЕПИСКОПОВ (I—IX вв.)

Глава I. СОЗДАНИЕ ЦЕРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ СТРУКТУР И УСТРОЙСТВО ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН (I—III вв.)

Глава II. СОБОРНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (IV—IX вв.)

Часть вторая. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ В ПРЕДЕЛАХ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (IV—ХIII вв.)

Глава I. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Глава II. МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ ПРИ РАСКОЛАХ И ПОПЫТКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА (V—XIII вв.)

Часть третья. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (I—ХIII вв.)

Глава I. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКВИ В ПЕРСИИ (I—V вв.)

Глава II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ И МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТРИАРХАТА СЕЛЕВКИИ-КТЕСИФОНА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ (VII—ХIII вв.)

Глава III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ: ЦЕРКОВЬ-НАЦИЯ (I—VIII вв.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

ТЕРРИТОРИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ

СПИСОК ПАТРИАРХОВ (КАТОЛИКОСОВ) ВОСТОКА (I— XIII вв.)

АРМЕНИЯ

ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ (XI—XIV вв.)

ЛАТИНСКАЯ ИЕРАРХИЯ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ВОСТОКЕ (XI—XIV вв.)

ИСТОЧНИКИ И БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОБ АВТОРЕ