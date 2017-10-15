В 90-е годы работы отечественных политологов пестрят рассуждениями в духе тютчевской сентенции: "Умом Россию не понять..." Хотя при этом предлагается очень широкий спектр коннотаций - от "хранилища мировой духовности" до "страны дураков", - теоретиков подобного толка объединяет убеждение в способности понять "умом" Америку, Францию и Испанию, Китай и Конго, но только не родную страну, где все не как у всех...При наличии сильного желания доказать себе свою собственную неординарность за примерами далеко ходить не нужно. Взгляните хотя бы на странные итоги массовых пропагандистских кампаний.

Когда официальные пресса, радио и телевидение дружно обрушились на Б. Ельцина (конец 80-х годов), тот вопреки логике сделался национальным кумиром и с блеском выиграл президентские выборы в июне 1991 года. Затем объектом интенсивного развенчания и осмеяния стал В. Жириновский, и это способствовало его шумному успеху на выборах в Государственную Думу (декабрь 1993 года). В декабре 1995 года большинство мест в Думе получили представители КПРФ - очередного героя телевизионной травли. Это ли не доказательство уникальной российской иррациональности?

Правда, интенсивнейшая кампания на ТВ, радио и в большинстве газет в поддержку Ельцина не помешала, а отчасти даже помогла ему выиграть также и выборы 1996 года, но и этот факт не изменил лейтмотив некоторых комментариев. Вместо беспримерного духа противоречия заговорили о непостижимом конформизме, однако сюжет "мы не похожи на других" сохранился...

Прикладная Психология - №1'99

Москва ,1999

Издательство Магистр

Главный редактор: Забродин Юрий Михайлович,

доктор психологических наук профессор

Научные редакторы:

Пахальян Виктор Эдуардович,

кандидат психологических наук доцент

Харькин Валерий Николаевич,

доктор педагогических наук профессор

Прикладная Психология - №1'99 - Содержание

Политика

А.П. Назаретян. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРЕДМЕТ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ, ЗАДАЧИ

Методология

А.А. Вербицкий, И.Н. Рассказова. СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ КОНТЕКСТ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

В.Ю. Большаков. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИНГА: ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ

Образование

И.А. Шмелева. СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА

Персонология

В.М. Астапов. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОГИ

Е.В. Кузнецова. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕЙ БОЛЬНЫМИ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Психология безопасности

В.Е. Лепский. ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Искусство

А.А.Панов. ТАНЕЦ В МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ТОЛКОВАНИИ

Гипноз:Ноу-Хау

Л.П. Гримак. ГИПНОЗ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ИСТОКИ НАШЕЙ СТРАСТИ К ТЕЛЕВИДЕНИЮ)

Психология и жизнь

А.Н. Лебедев. КАК НАЙТИ РАБОТУ И КАК ЕЕ НЕ ИСКАТЬ

Прикладная Психология - №1'99 - Методология

Контекст как общепсихологическая категория. В исследованиях, проводимых в рамках теории контекстного обучения (А.А. Вербицкий), показано смыслообразующее влияние предметного и социального контекстов будущей профессиональной деятельности на овладение студентами ее целостной структурой. Однако такое влияние не ограничивается рамками обучения и может быть прослежено в любых процессах и формах жизни и деятельности человека, включая психологическое консультирование, социально-психологический тренинги групповую психотерапию. Цель данной статьи и состоит в том, чтобы показать возможности контекстного подхода к пониманию и организации процесса психологического консультирования.

Термин "контекст" заимствован психологией из языкознания, где понимается как лингвистическое окружение определенной языковой единицы. "Значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста" (А.Ф. Лосев). Смысл того или иного слова становится понятным человеку только в определенном тексте. В широком понимании "текст" - это любая семиотически организованная последовательность знаков, поэтому данный термин можно использовать в любой сфере - естественный язык, обряд, произведение искусства, обучение и т. п. (Н.Г. Салмина). При этом понимание текста зависит не только от синтаксиса, но и от контекста, который может быть внешним по отношению к речи (физическое окружение) и внутренним, собственно речевым.

Потенциальным текстом является и человеческий поступок, который может быть понят как таковой, а не как физическое действие, только в диалогическом контексте своего времени как реплика, смысловая позиция, система мотивов (М.М. Бахтин).Анализ отечественной и зарубежной психологической литературы показывает, что ни один механизм психического отражения на разных его уровнях - бессознательном, восприятия, памяти, мышления, ценностных ориентации, социальной активности - не описывается без привлечения термина "контекст" (А.А.Вербицкий). В то же время понятие "контекст" еще не получило заслуживаемого им статуса психологической категории.

Поэтому прежде, чем говорить о смыслообразующем влиянии разного рода контекстов на процесс и результаты психологического консультирования, рассмотрим это понятие в его категориальном смысле.В "Оксфордском словаре" контекст определяется как "связная целостность, обеспечивающая согласование своих частей". Психологически важным является понимание того, каким образом части составляют взаимосвязанное целое. Можно выделить два принципиально разных представления о контексте: синонимичность ситуации и контекстуального целого (Д. Дьюи); контекст как фон в отношении конкретного события, как его окружение, где уровни, слои контекста взаимно обусловливают друг друга (Г. Бэйтсон).

Всякий объект или событие является частью некоего большего контекстуального целого. СЛ. Рубинштейн понимал зависимость не только восприятия частей от свойств целого, но и целого от его частей как единство анализа и синтеза. В восприятии часть какого-либо целого отлична от того, чем она выступает внутри другого целого; всякий объект, событие или субъект могут являться частью различного целого, и изменение одной части может радикально изменить восприятие в целом. Подобное влияние контекста особенно заметно в феномене иллюзий зрительного восприятия (который можно проследить, изменив окружение воспринимаемой центральной части рисунка).

В гештальтпсихологии восприятие части зависит от целого, в которое она входит - от того, чем она является на своем определенном месте и со своей определенной функцией, от взаимодействия и взаимозависимости частей, составляющих целое. Основным достижением гештальтпсихологии была разработка представлений о том, как организм добивается оптимального равновесия частей, составляющих целое: посредством различения в поле своего восприятия фигуры и фона. Один и тот же материал по-разному интерпретируется в зависимости от того, что воспринимается как фигура, а что - как фон. Организм выбирает в каждый данный момент то, что ему интересно и важно; восприятие приспосабливается к удовлетворению актуальной потребности. Когда потребность удовлетворена, восприятие фигуры и фона может измениться в соответствии с новой потребностью.