Несмотря на бурное развитие в Новое и Новейшее время разных философских систем и материалистических, и идеалистических, религия отнюдь не теряет своей значимости и продолжает оставаться важным фактором социальной и личной жизни человека. И даже ломка традиционных общественных институтов в процессе модернизации при переходе к современной цивилизации не уменьшает значимости религиозного фактора. Роль религии велика как в становлении национальной идентичности, так и в устранении конфликтов на этно-конфессиональной почве, через развитие диалога и межкультурных связей.

Это особенно важно в условиях проживания на одной территории народов с разными религиозно-культурными традициями как, например, исторически сложилось в нашей стране. Отсюда постоянный поиск ученымигуманитариями способов межкультурной коммуникации, которые должны реализовываться не через нивелирование национальных культур и традиций, в том числе и религиозных, а через их изучение и понимание значимости этих убеждений для их носителей. Студенту необходимы объективные знания о религии в историкокультурологическом контексте, поэтому важным компонентом современного высшего гуманитарного образования является преподавание религиоведения.

Проблемы регионального религиоведения и актуальные вопросы преподавания религиоведения в высшей школе

Материалы IV Российской конференции 10-11 декабря 2002 года

Москва, «РУДОМИНО», 2003

ISBN 5-7380-0232-6

Проблемы регионального религиоведения и актуальные вопросы преподавания религиоведения в высшей школе - Содержание

Бурьянов С. А. Свобода совести, светскость государства и государственная система образования

Жукова Л.Г. Основы православной культуры или апология православия?

Козырев Ф.Н. На распутье: быть или не быть религии в школе

Широкалова Г.С. Религиоведение в вузе или православная культура в школе?

Шабуров Н.В. Порфирий Головлев о государстве и религии

Писманик М.Г. Теология и религиоведение: необходимость диалога

Белкина Т.Л. О необходимости преподавания религиоведения в светских учебных заведениях

Мозговой С.А. Судьба светского образования и проблемы военного религиоведения

Арапов А.В. Опыт преподавания курса «Христианство в России»

Белова Т.П. Опыт преподавания курса «религиоведение» в ивановском госуниверситете

Аринин Е.И. Молодежная религиозность на Русском Севере и в Центре (сравнительный анализ ситуации Архангельска и Владимира)

Беляева А.В. Проблемы преподавания религиоведения в Ярославской области

Дорошин И.А. Краткий обзор религиозной ситуации г. Саратова

Миронов О.В. О курсе религиоведения на философском факультете ВГУ

Шиманская O.K. Специфика преподавания религиоведения в гуманитарных ВУЗах Нижнего Новгорода

Проблемы регионального религиоведения и актуальные вопросы преподавания религиоведения в высшей школе - О курсе религиоведения на философском факультете ВГУ

Одной из существенных проблем, возникающих при чтении курса религиоведения на гуманитарных факультетах, является сложность «упаковки» материала в различные учебные планы с разным количеством часов, отводимых на изучение этого предмета, а также существование более или менее обширных лакун уже знакомого или малоинтересного для студентов материала, связанных, например, со спецификой факультета и характером читаемых на нём спецкурсов. Очевидно, что структура базового курса религиоведения должна в каждом случае предлагать некий алгоритм изучения религиозных явлений, с помощью которого студенты при желании могли бы заниматься дальнейшим самообразованием в этой области. Изучение каких-либо родственных верований в таком случае следует начинать с концептуального описания религиозного поля данного религиозного семейства и выделения внутри него причинно-следственных связей и взаимных влияний, что помогает в понимании и усвоении частностей. Важнейшую роль при этом играет единство точки зрения составителя курса на данный материал, дающее ему возможность задать удобную для слушателей «систему координат».

Всем известен пример «китайской логики» из научного трактата, начинающегося словами: «Все животные делятся на: 1) принадлежащих императору; 2) покрытых шерстью; 3) только что укравших на кухне кусок мяса и т.п.». Подобным образом может относиться к материалу религиовед, поочерёдно приглашающий на семинарские занятия (если у него есть такая возможность) муллу, ламу, православного священника и т.д. Как в своё время остроумно заметил Г. Г. Гадамер, «различные формы восточной мудрости находятся в таких отношениях с наукой, проследить которые в конечном счёте не представляется возможным, поскольку научность сама есть европейское изобретение». Поэтому совершенно не лишней представляется авторская классификация различных верований, подчёркивающая руководящий принцип лектора в выборе персоналий и глубины изучения материала.

Изучение религиоведения на философском факультете ВГУ строится на основании вышеизложенных предпосылок. На первых курсах студенты изучают базовый курс истории философии, включающий семестровый курс христианской философии средних веков. Им также читаются спецкурсы по истории арабской философии, философии индуизма и истории христианства в России. Поэтому при изучении, например, христианства в курсе религиоведения можно опираться на некоторое знание патристики, схоластики и традиционного русского православия. Это помогает обозначить культурологические и теологические точки расхождения православия и католицизма, такие как filioque, вытекающую из этого догмата теорию triform corpus Christi, дивергенцию этических представлений в этике Ансельма Кентерберийского (в частности, практику reservatio mentalis), формирование новой гносеологии Фомы Аквината с теорией двойственной истины и весь последующий набор специфических католических догматов. Если при этом подчеркнуть опосредованную filioque связь несторианства IV-V вв. с позднейшим европейским гуманизмом, показать преемство противоречий между эмпириками и рационалистами Нового времени со спорами номиналистов и реалистов, то на этом фоне философам будет гораздо легче запомнить отличия основных христианских деноминаций.

Рассмотрение современных нетрадиционных верований имеет смысл предварять не только изучением полухристианских движений XIX века типа мормонов и иеговистов, но и рассмотрением традиционного индуизма (а лучше и всего спектра восточных религий) на фоне изменения религиозного климата в постхристианском обществе конца XIX — нач. XX вв. Собственно, кризис традиционной христианской культуры (для философов можно напомнить творчество Ницше, экзистенциалистов, постмодернизм, деконструктивизм и т.д.) породил особую духовную ситуацию, в которой теософия как синтез религий Востока и Запада стала восприниматься в качестве панацеи от всех бед. Нетрадиционные верования также целесообразно классифицировать по основным признакам прежде их детального рассмотрения. После этого, насколько позволяет время, можно перейти к изучению мусульманства, также опираясь на арабскую философию и элементы ислама, общие всем авраамическим традициям.

От более или менее удачного построения программы курса зависит решение вопроса о времени изучения и той степени внимания, которое уделяется лектором различным аспектам рассматриваемых религий. Например, религиозный «нерв» ряда послевоенных эклектичных религиозных движений типа «Церкви объединения» д-ра Муна находится, очевидно, не в их догматике, а скорее, в их пирамидальной структуре, на которую, при их рассмотрении, следует обратить особое внимание. При изложении учений мормонов или иеговистов представляется целесообразным подойти к ним с культурологических позиций, предварительно охарактеризовав весьма специфическую провинциальную американскую культуру начала и середины XIX в., в которой оказалось возможным становление религий нового для христианского Запада типа.

В качестве заключения можно отметить, что понятия «художественного вкуса», «литературного вкуса» или даже «гастрономического вкуса» не имеют однозначной дефиниции, однако воспитание этого вкуса обыкновенно считается целью образования и обучения. Если религиоведение рассматривать в качестве классической образовательной дисциплины, то оно естественно должно ориентироваться на формирование «религиозного вкуса», возможность чего во многом зависит от умения преподавателя отличать и обращать внимание слушателей на важное и второстепенное в вероучении и культовой деятельности различных религиозных течений.