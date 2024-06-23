Жили люди, боролись за существование, объединялись в этой борьбе, любили себе подобных и ненавидели, изучали психику, анатомировали, четвертовали, распинали, жгли, уничтожали миллионами... И вдруг спохватились: во второй половине двадцатого века раздался запоздалый вопрос:

- ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?!

Он прозвучал как-то странно после столь богатой практики. И прозвучал не где-то среди простых неграмотных землян, решивших помудрствовать, а за круглым столом, собравшим вокруг себя представителей ряда наук, связанных с человековедением: антрополога, философа, психолога и писателя.

Каждый смотрел на понятие ЧЕЛОВЕК со своей „колокольни“. Ломали копья в спорах, дискутировали и разошлись ни с чем, обрушив на читателя массу трудноусвояемых фраз и формулировок, не могущих внести ясности в неясное. Не будем винить их в неспособности дать ответ, они и сами сознались, что

„НИ ОДНА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАУК, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ, НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕКА

Эта встреча напоминала собой очередное безуспешное восхождение на одну из высочайших вершин познания. Сколько пытливых умов и в одиночку и коллективно пытались штурмовать ее! Не один мыслитель закончил свой путь на ее каменистых склонах. В их прощальных, полных тоски взглядах отражались очертания так и не покоренной красавицы-вершины.

Мы слышим приглушенный веками голос Гераклита - мыслителя древности - о невозможности постичь душу.

Эхом вторит ему признание академика Еругина:

„Человек - это большая загадка. Такой науки, чтобы разгадать ее, пока нет“.

Меж ними - два тысячелетия. Почему же человекопознание эволюционирует так медленно? Почему мы так и остались для себя неразгаданным ребусом?

Вот несколько мнений, взятых из различных бесед об этом.

Причина:

- В примитивности методов познания в прошлом.

- Узкий диапазон мышления предков.

- Не было такой экстренной необходимости, как сегодня.

- В религии причина, - подвел итог атеист.

- Всему свое время, - сказал бы сегодня Екклесиаст.

И все по-своему правы, даже атеист, потому что религия, какою он представляет ее себе, действительно мало содействовала познанию человека, а порою и серьезно препятствовала. Дело в том, что в понятие РЕЛИГИЯ сегодня собрано все: обряды дикарей и обычаи идолопоклонников, крестовые походы и инквизиция, все существующие прежде и бытующие сегодня вероучения, десятки философских направлений и... живая, действенная вера.

Кто-то винит Библию, якобы тормозящую процесс миропознания, направляя против этой Книги книг свою антибожественную браваду. Но если бы у таковых приоткрылись духовные очи - они вместе с З.Косидовским написали бы:

„Под влиянием этих научных открытий мы стали смотреть на Библию другими глазами и, к нашему удивлению, обнаружили, что она является одним из шедевров мировой литературы, произведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая жизнь“ (Библейские сказания, 1966 г.).

Прохоров А. – Человек

М.: ПБОЮЛ Костюков, 2003. - 390(10) с.

Прохоров А. – Человек – Содержание

От автора

Часть 1

Глава 1 Вокруг темы „Человек“

Глава 2 В пределах видимого

Глава 3 За пределами видимого

Часть 2

Глава 1 Христианская концепция человека

Глава 2 О человеке в общем

Глава 3 Человек и животное

Глава 4 Тело. Внешний человек

Глава 5 Светотени

Глава 6 В глубины внутреннего мира

Глава 7 Мышление

Глава 8 Вокруг слова

Глава 9 Взаимоотношения

Глава 10 Человек и Бог

Глава 11 Смерть

Глава 12 Жизнь

Глава 13 Убеждение

Часть 3

Глава 1 Время, в которое мы живем

Глава 2 Вокруг числа

Глава 3 Сатанизм

Глава 4 Оккультизм

Глава 5 Христианская позиция

Глава 6 Феномены

Глава 7 Марийка

Глава 8 Библия и новинки в оккультизме

Глава 9 Прощальный разговор с читателем

Заключительное слово