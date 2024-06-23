Прохоров – Человек
Жили люди, боролись за существование, объединялись в этой борьбе, любили себе подобных и ненавидели, изучали психику, анатомировали, четвертовали, распинали, жгли, уничтожали миллионами... И вдруг спохватились: во второй половине двадцатого века раздался запоздалый вопрос:
- ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?!
Он прозвучал как-то странно после столь богатой практики. И прозвучал не где-то среди простых неграмотных землян, решивших помудрствовать, а за круглым столом, собравшим вокруг себя представителей ряда наук, связанных с человековедением: антрополога, философа, психолога и писателя.
Каждый смотрел на понятие ЧЕЛОВЕК со своей „колокольни“. Ломали копья в спорах, дискутировали и разошлись ни с чем, обрушив на читателя массу трудноусвояемых фраз и формулировок, не могущих внести ясности в неясное. Не будем винить их в неспособности дать ответ, они и сами сознались, что
„НИ ОДНА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАУК, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ, НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕКА
Эта встреча напоминала собой очередное безуспешное восхождение на одну из высочайших вершин познания. Сколько пытливых умов и в одиночку и коллективно пытались штурмовать ее! Не один мыслитель закончил свой путь на ее каменистых склонах. В их прощальных, полных тоски взглядах отражались очертания так и не покоренной красавицы-вершины.
Мы слышим приглушенный веками голос Гераклита - мыслителя древности - о невозможности постичь душу.
Эхом вторит ему признание академика Еругина:
„Человек - это большая загадка. Такой науки, чтобы разгадать ее, пока нет“.
Меж ними - два тысячелетия. Почему же человекопознание эволюционирует так медленно? Почему мы так и остались для себя неразгаданным ребусом?
Вот несколько мнений, взятых из различных бесед об этом.
Причина:
- В примитивности методов познания в прошлом.
- Узкий диапазон мышления предков.
- Не было такой экстренной необходимости, как сегодня.
- В религии причина, - подвел итог атеист.
- Всему свое время, - сказал бы сегодня Екклесиаст.
И все по-своему правы, даже атеист, потому что религия, какою он представляет ее себе, действительно мало содействовала познанию человека, а порою и серьезно препятствовала. Дело в том, что в понятие РЕЛИГИЯ сегодня собрано все: обряды дикарей и обычаи идолопоклонников, крестовые походы и инквизиция, все существующие прежде и бытующие сегодня вероучения, десятки философских направлений и... живая, действенная вера.
Кто-то винит Библию, якобы тормозящую процесс миропознания, направляя против этой Книги книг свою антибожественную браваду. Но если бы у таковых приоткрылись духовные очи - они вместе с З.Косидовским написали бы:
„Под влиянием этих научных открытий мы стали смотреть на Библию другими глазами и, к нашему удивлению, обнаружили, что она является одним из шедевров мировой литературы, произведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая жизнь“ (Библейские сказания, 1966 г.).
Прохоров А. – Человек
М.: ПБОЮЛ Костюков, 2003. - 390(10) с.
Прохоров А. – Человек – Содержание
От автора
Часть 1
- Глава 1 Вокруг темы „Человек“
- Глава 2 В пределах видимого
- Глава 3 За пределами видимого
Часть 2
- Глава 1 Христианская концепция человека
- Глава 2 О человеке в общем
- Глава 3 Человек и животное
- Глава 4 Тело. Внешний человек
- Глава 5 Светотени
- Глава 6 В глубины внутреннего мира
- Глава 7 Мышление
- Глава 8 Вокруг слова
- Глава 9 Взаимоотношения
- Глава 10 Человек и Бог
- Глава 11 Смерть
- Глава 12 Жизнь
- Глава 13 Убеждение
Часть 3
- Глава 1 Время, в которое мы живем
- Глава 2 Вокруг числа
- Глава 3 Сатанизм
- Глава 4 Оккультизм
- Глава 5 Христианская позиция
- Глава 6 Феномены
- Глава 7 Марийка
- Глава 8 Библия и новинки в оккультизме
- Глава 9 Прощальный разговор с читателем
Заключительное слово
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