Руководство для начинающих пасторов и их наставников

Принципиальные цели подготовки начинающих пасторов лишь немного изменились по сравнению с планом 1929 г., в котором указывались три момента: 1) период служения, проведенный в практической пасторской подготовке к служению, начинается после подготовительного теологического курса; это подготовительное служение должно осуществляться под наблюдением местной конференции, при минимальной заработной плате; 2) доказать божественность призыва к служению или к библейской работе; 3) срок действия трудового соглашения для начинающих служителей составляет I год, при этом фонды Генеральной конференции (далее - ГК) составляют 2/3 зарплаты и фонды местной и унионной конференции - 1/3.

Таким образом, главными целями подготовки начинающего пастора как тогда, так и в настоящее время являются следующие:

1. Сохранять пракrическую сторону подготовки начинающих пасторов Впервые настоящий план подготовки начинающих пасторов был разработан в 1920 г., когда Церковь АСД была убеждена, что подготовка пасторов слишком академична, «теоретична» и «расходится с фактическими потребностями». Создатели того плана надеялись устранить барьер между академической подготовкой и реальной работе на поле.

Акцент во время подготовки начинающего пастора традиционно ставился на евангелизме. Это ясно определялось в Рабочем курсе 1942 г.: «Местные конференции должны использовать начинающих пасторов в основном при общественной работе, таким образом давая им возможность практиковаrься в непосредственном евангелизме, что является идеальной подготовкой для евангельского служения». Рабочий курс оговаривал, что начинающие пасторы должны получить освобождение от бремени работы в районах, выполняя служение как пасторы церквей и т. д., имея при этом достаточно времени для личного и общественного евангелизма, чтобы таким образом получить возможность «полностью доказать свое служение» в качестве евангелиста. В 1942 г. конференциям, принимающим на работу начинающих пасторов, необходимо было согласиться, что служение начинающего пастора «в течение двух лет подготовки подобным образом будет проходить в сфере евангелизма . Единственным исключением из требований являлось то, что бы начинающие пасторы были вдохновлены на участие в регулярном жатвенном сборе.

К 1946 г., после Годичного совещания, созванного для «всестороннего развития начинающих пасторов во всех областях служения евангельской, пасторской, преподаваrельской и пропагандистской», акценты в подготовке начинающих пасторов стали более разносторонними. После четырехлетнего образования в колледже начинающий пастор должен был пройти 2 года практики, во время которой 9 месяцев следовало уделить подготовке под руководством успешного евангелиста и от 4 до 6 месяцев - сотрудничеству с опытным местным пастором. Смысл состоял в том, что «приобретение душ -это важное дело, но тем не менее оно не является единственной работой служителя. Он должен быть пастырем стада и советником нуждающихся» (1946 г., решения Годичного совещания).

Р.А. Андерсон, секретарь ПА ГК, отметил: «Мы нуждаемся в сильных евангелистах, но также мы нуждаемся и в сильных пасторах. Бог не призывал каждого служителя всю жизнь работагь только евангелистом. Пасторство, содействие и администрирование -составные части святой работы служения. Таким образом, при подготовке служителей для такого разнообразного служения нам следует сохранять не обходимое равновесие»

Руководство для начинающих пасторов и их наставников

«Источник жизни», 2010. - 128 с.

Руководство для начинающих пасторов и их наставников - Содержание

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