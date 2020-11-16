История Омской церкви ЕХБ напоминает собой притчу Иисуса Христа о горчичном зерне (Мк. 4.30-32). В 1890-е годы всего несколько человек решили вместе собираться где-то у Иртыша, чтобы помолиться, воспеть Господу хвалу и ободрить друг друга словами о Его любви. Эта группа была мала, как горчичное зёрнышко на ладони сеятеля. Но прошли годы, и под благословляющей Божьей рукой выросло большое ветвистое древо, и многие тысячи верующих людей разных национальностей, как птицы небесные, смогли укрыться под его сенью. И это было уже в 1910-1920-е годы!

В настоящей книге охватывается период с 1890-х по 1941 год. В фокусе нашего исследования будут русско-украинские евангельско-баптистские общины. Интересующихся немецкими общинами Омского края мы отсылаем к двум объёмным трудам Петра Эппа, не так давно вышедшим в свет.

Константин Прохоров - В сибирских Палестинах. История Омской церкви евангельских христиан-баптистов (1890-е - 1941 г.)

Омск - Штайнхаген: Samenkorn, 2019, 928 с.

ISBN 978-3-86203-227-3

Константин Прохоров - В сибирских Палестинах. История Омской церкви евангельских христиан-баптистов (1890-е - 1941 г.) - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предыстория баптизма в европейской части России и в Сибири

Русский «выбор веры»

Христианское разноверие в Западной Сибири

Глава 2. Возникновение Омской общины баптистов

Самое начало

События 1901 - 1907 гг.

Переезд в Сибирь Г.И. Мазаева

Глава 3. В дни первой русской революции и последующий период

Уроки свободы и веротерпимости

Сибирский сепаратизм и федерализм

Глава 4. Легализация Омской общины баптистов

На пути к признанию

Новые трудности и испытания

Глава 5. Жизнь общины до начала I-й мировой войны

Памятный 1911 год

Предвоенное время

Глава 6. Горечь военных лет

Преследования за веру

Омская община под запретом

Глава 7. Революционный 1917 год

Ссыльные и военнопленные

Начало новой эпохи

I-й Свободный съезд Сиботдела

Глава 8. Судьбы белой столицы

Эпизоды из жизни в 1918 г.

События 1919 года

Глава 9. Красная заря

Долина скорби

...и Долина радости

Глава 10. Бурные двадцатые (начало)

Омск сектантский

Трудное «врастание в социализм»

Глава 11. Бурные двадцатые (продолжение)

Советский быт

Съезды и попутные вопросы

Глава 12. Эпоха «великого перелома»

В преддверии перемен

Коллективизация и наступление на религию

События начала 1930-х

Глава 13. «И смертное облечется в бессмертие»

Закрытие Омской общины

Репрессии 1937 - 1938 гг.

Перед войной

Список основных источников

Указатель имен

Указатель географических названий

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Краткое вероучение христиан евангельского исповедания, приемлющих водное крещение по вере (1903)

Приложение 2. Мартиролог ЕХБ г. Омска и Омской области (до 1941 г.)

Приложение 3. Братские съезды в Омске (1899-1928)

Приложение 4. Служители омских общин и председатели Сибирского союза баптистов (1897-1938)

Приложение 5. Сведения о рукоположении некоторых пресвитеров Омской церкви ЕХБ (1895-1928)

Приложение 6. Списки членов омских общин (1913, 1930-е гг.)

Приложение 7. «Сектантские» произведения А. Сорокина

Приложение 8. Журнал «Благовестник» (Омск), 1919, № 1

Приложение 9. Избранные стихи омских баптистов (1910-1937)

Приложение 10. Летопись основных событий в жизни Омской общины ЕХБ (до 1941 г.)

Константин Прохоров, PhD - В сибирских Палестинах. История Омской церкви евангельских христиан-баптистов (1890-е - 1941 г.) - Омская община под запретом

События, связанные с этим весьма спорным и неубедительным - с правовой точки зрения - делом, развивались в следующей последовательности. В феврале 1915 года на одном из почтовых отделений в Тургайской области местный православный священник-миссионер М. Голованов похитил личное письмо Г.И. Мазаева, адресованное служителю Николаевской общины христиан-баптистов С.Д. Петренко, и передал его в полицию. Ниже приведены ключевые выдержки из этого письма, сыгравшего достаточно важную роль в последующем закрытии Омской общины баптистов.

1915 г. 3 февраля.

Дорогой брат в Господе Семен Данилович, мир тебе и братьям всем!

...Я только что возвратился из Омска, где пробыл четверо суток. Имели несколько собраний, и Господь благословил наше свидетельство о Нём. Там крестили 10 человек и одну сестру приняли отлучённую, и ещё есть принятый брат, солдат, но он остался некрещённым. Там идёт хорошая работа среди солдат. За это время приняли многих, которые теперь уже отправлены на войну...

Теперь ещё один работник есть, которого пригласили на год... для Томской и Тобольской губерний, брат Веженков, с которым я познакомился на этом съезде в Омске. Так что теперь у нас есть 3 годовых работника и 7 полугодовых. И если бы мы только были уверены, что брат Фастовец не будет мобилизован, то и его тоже пригласили бы на год работать, и не только на год, как это было раньше, а прямо на всю его жизнь. И если нам только позволят средства, мы пригласим ещё несколько работников на тех же условиях...

Пробуждение заметно не только в народе (к слушанию Слова Божия), но и среди братьев тоже есть пробуждение к лучшему и большему осознанию своего долга в работе. Вот поэтому все и стали щедрее жертвовать...

Мой вам всем братский привет.

Любящий вас брат Г. Мазаев.

Как бы ни пытались оправдаться обвинители Мазаева спецификой военного времени, похищение письма остаётся некрасивым поступком. Тем более для священника-миссионера. Да и дело происходило не где-то на передовой, а в глубоком тылу. Между тем вопрос об Омской общине баптистов разбирали ещё не «товарищи с классовым чутьём», а щепетильные в вопросах чести аристократы и дворяне. «Если бы баптисты перехватили с почты миссионерское письмо, - писал тогда в Департамент духовных дел Г.И. Мазаев, - им бы не миновать тюрьмы, а тут это письмо при неправильной передаче содержания послужило поводом к закрытию целой общины».

В чём заключалась неправильная передача смысла этого письма?

Упоминание Г.И. Мазаевым солдат (из воинских частей, формировавшихся в Омске), посещавших в свободное время собрания баптистов, истолковывалось обвинителями как свидетельство злонамеренного «разложения армии». В то время как в действительности большинство из этих юношей в военной форме родились в сектантских семьях и, будучи призванными на службу, нуждались в молитвах и духовном подкреплении со стороны старших и более опытных единоверцев. Там, где Мазаев писал об умножающемся числе работников (благовестников), логически это было связано не со «злокозненными действиями» баптистов, а с духовно-нравственным пробуждением в обществе, вызванном той же войной. Люди тогда массово шли в церкви и молитвенные дома (не только к баптистам, разумеется). Проповедники это объясняли следующим образом: если в обычное время родители часто не могут дозваться детей домой, то когда поднимается буря, дети сами бегут и стучатся в двери, прося их поскорее впустить... Поэтому в те годы, как никогда, были нужны священнослужители.