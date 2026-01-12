Грандиозное философское наследие Прокла наряду с его «Комментариями» к сочинениям Платона («Государство», «Тимей» и др.) включает также и опыт гимнической поэзии, свидетельство преданности Прокла языческой вере отцов. Остаться язычником было не так просто во времена, когда уже стали традицией вселенские соборы (в 325 г. — I Никейский собор), вырабатывавшие христианскую догматику, и когда писал свою знаменитую «Исповедь» Августин, язычник, ставший епископом Гиппонским (умер в 430 г. в дни юности Прокла).

До нас дошло семь небольших гимнов в форме гексаметра, в которых тонкость философской мысли органично переплетается с патетикой провидца, проникающего в глубины космического бытия. Прокл, прославившийся как завершитель всей истории античного неоплатонизма, разработавший сложнейшую по диалектике и логике систему философско-мифологических категорий, был поэтом, верящим в то, что сама поэзия есть результат божественного вдохновения.

Прокл - Первоосновы теологии, гимны

Москва, Издательская группа «Прогресс», 1993

ISBN 5-01-004034-4

Прокл - Первоосновы теологии, гимны - Содержание

ПЕРВООСНОВЫ ТЕОЛОГИИ

[I. Единое и многое]

[А. Единое и многое в их статике]

[Б. Единое и многое в их динамическом взаимопереходе]

[В. Единое и многое в их органическом сращении]

[Г. Результат органического сращения единого и многого — актуальная бесконечность]

[II. Числа или боги]

[А. Определение числа]

[Б. Боги в их отношении к зависимым от них сферам инобытия]

[В. Классификация богов]

[III. Ум]

[А. Определение и отграничение ума сверху и снизу]

[Б. Тождественное себе различие ума]

[В. Иерархия ума в отношении его универсальности]

[IV. Душа]

[А. Типы души]

[Б. Определение и свойства души]

[В. Круговращение душ]

[Г. Иерархия душ]

[Д. Носитель души]

ГИМНЫ

I. Гимн к Солнцу

ІІ. Гимн к Афродите

III. Гимн к музам

IV. Общий гимн ко всем богам

V. Гимн к ликийской Афродите

VI. Гекате и Янусу

VII. К многомудрой Афине

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Марин. Прокл, или О счастье

КОММЕНТАРИИ

Краткие сведения о Прокле

Трактат «Первоосновы теологии»

Анализ трактата

Примечания к переводу трактата

План и содержание трактата

Гимническая поэзия Прокла

Прокл - Первоосновы теологии, гимны - Отрывок из книги

§ 1. Всякое множество тем или иным образом причастно единому.

В самом деле, если оно никаким образом не причастно единому, то ни целое не будет единым, ни каждая из многих [частей], из которых состоит множество, а будет каждая из них множеством, и так до бесконечности, так что каждая из этих бесконечных [частей] будет опять бесконечным множеством.

Если множество никаким образом не причастно никакому единому ни как собственное целое, ни касательно каждой [части] в нем, то оно во всех отношениях будет бесконечным и касательно всякой [части]. Именно, какую бы ни взять из многих [частей], она будет или единой или не единой, и если не единой, то или многим или ничем. Однако, если каждая [часть] ничто, то и составленное из них ничто; если же она многое, то каждая окажется составленной из бесконечного числа бесконечных. А это невозможно; ведь никакое сущее не составлено из бесконечного числа бесконечных (так как оно не больше бесконечного, а то, что составлено из всех [частей], больше каждой в отдельности), и не может что-нибудь составиться из ничего. Следовательно, всякое множество тем или иным образом причастно единому.

§ 2. Все причастное единому и едино, и не едино.

В самом деле, если оно не есть единое-в-себе (ведь нечто иное в отношении единого [только] причастно единому), то единое оказывается претерпевшим причастность и оно подверглось действию единого.

Если же нет ничего кроме единого, то существует только единое, и оно не будет причастно единому, а будет единым-в-себе. Если же кроме него есть что-то, что не едино и что причастно единому, то оно и не единое и единое, а именно то, что не едино [-в-себе], но едино как причастное единому. Оно, значит, не есть ни единое [-в-себе], ни то, что [имеет предикат] единого. Будучи в одно и то же время и единым, и причастным единому и потому не единым-в-себе, оно едино, и не едино, будучи чем-то иным кроме единого. Поскольку оно исполнилось [определенного] содержания, оно не едино; поскольку же оказывается претерпевшим, оно едино. Следовательно, все причастное единому и едино, и не едино.