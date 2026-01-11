Прокопенко - Вестники Царства

Пророкам приходилось много терпеть при жизни. И им приходится так же много терпеть даже после смерти. Вернее, не им самим, а их книгам. Недопонимание, отвержение и многочисленные нападки, которые когда-то преследовали великих духовных деятелей Израиля, по сей день преследуют оставленные ими произведения. Едва ли какие-то книги в Библии вызывали больше вопросов, чем пророческие книги Ветхого Завета. Едва ли какая-то часть Библии подвергалась столь радикально отличающимся друг от друга интерпретациям. И едва ли какое-то библейское служение оставалось так сильно непонятым, как служение израильских пророков.

Есть много разных взглядов на сущность пророческого служения. Некоторые думают, что пророки Израиля были людьми, которые профессионально или полупрофессионально занимались предсказанием будущего. У окружающих языческих народов были свои прорицатели и гадатели, к которым люди обращались с целью заглянуть в завтрашний день. Точно так же и в Израиле якобы существовали пророки, выполнявшие функции оракулов. Общей чертой всех профессиональных пророков древнего Ближнего Востока считается то, что они регулярно говорили от имени божества.

Другие полагают, что ветхозаветные пророки были древними пассионариями и визионерами. Они были способны предвосхитить будущее, подобно Жюлю Верну или Стиву Джобсу новейших времен. Они намного обгоняли свою эпоху. Обладая неиссякаемым потенциалом творческой энергии, они творили новое богословие. Согласно такой точке зрения, именно благодаря пророкам в Израиле была сформирована новая монотеистическая религия, которая стала огромным шагом вперед по сравнению с господствовавшим ранее многобожием. Пророки якобы превратили завистливого демона, рычавшего из кратера вулкана, в трансцендентного духа любви.

Третьи считают, что пророки были искусными прогнозистами. Подобно современным политическим аналитикам, они были способны читать едва уловимые знаки и замечать «знамения времен». В конце концов, корни будущего кроются в настоящем. Благодаря своему аналитическому гению они могли с большой точностью предсказывать дальнейшие повороты истории. Видя, как Израиль грешит, они предсказывали Божье наказание. Видя, как какая-то империя безудержно расширяет свои границы, они предсказывали ее падение.

Четвертые верят, что пророки были проповедниками, которые обращались со словом Божьим к своим современникам. Согласно этой точке зрения, обращение к будущим поколениям, которые появятся на свет лишь несколько столетий спустя, было бы неслыханным делом. Поэтому пророки не говорили и не собирались ничего говорить о будущем. Все их речи направлены на настоящее, то есть на современное им поколение. Если они и говорят как будто о будущем, то это на самом деле «пророчества после событий», то есть наставления для нынешнего поколения, облеченные в форму пророчеств, будто бы пришедших от древних мудрецов. Пророки хотели донести духовные истины до своего поколения как можно более эффективно и ради достижения своей благородной цели не чурались приписывать свои слова более древним легендарным фигурам.

Прокопенко А. В. - Вестники Царства - Богословие ветхозаветных пророков

Самара: Благая весть, 2025. - 392 с.

ISBN 9788־1918־7454־5־

Прокопенко А. В. - Вестники Царства – Содержание

Список сокращений

Предисловие автора

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Сущность пророческого служения

Ветхозаветные термины

Отличие от священников

Призвание пророков

Истинные и ложные пророки

Главная роль пророка

Взаимодействие пророков со словом Божьим

Взаимоотношение пророков с заветом Моисеевым

Функции пророков

Глава 2. Знакомство с пророками

Пророки Ветхого Завета: имена, даты, основные идеи

Основные богословские темы в пророческих книгах

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД: УЧЕНИЕ ПРОРОКОВ О БУДУЩЕМ

Глава 3. Пророческая картина мировой истории

Вавилонское царство

Мидо-Персидское царство

Греческое царство

Римское царство

Глава 4. День Господень и эсхатологические события

Герменевтическая проблема

День Господень

События последнего времени

Глава 5. Божье Царство

Политическая сфера

Духовная сфера

Бытовая и экономическая сфера

Природная сфера

Общие наблюдения

Подходы к толкованию ветхозаветного учения о Царстве

Как Церковь пришла к «духовному» толкованию Царства

Недостатки «духовного» толкования Царства

Царство в Евангелиях и Деяниях

Вопрос о храмовых жертвоприношениях животных

Какое отношение христиане имеют к обетованиям Царства?

Глава 6. Личность Мессии, Его искупительный подвиг и правление

ВЗГЛЯД ВВЕРХ: УЧЕНИЕ ПРОРОКОВ О БОГЕ И ЕГО СЛОВЕ

Глава 7. Бог и Его качества

Слава Бога

Суверенность

Святость

Всемогущество

Всеведение

Вездесущность

Благость

Строгость

Глава 8. Слово Божье

ВЗГЛЯД НАЗАД: УЧЕНИЕ ПРОРОКОВ О ПРОШЛОМ

Глава 9. Оценка прошлой истории Израиля

Неблагодарные дети

ВЗГЛЯД ПРЯМО ПЕРЕД СОБОЙ: УЧЕНИЕ ПРОРОКОВ О НАСТОЯЩЕМ

Глава 10. Греховность человека и Божий суд

Суд над Израилем

Суд над другими народами

Глава 11. Путь ко спасению

ВЗГЛЯД В СТОРОНУ: УЧЕНИЕ ПРОРОКОВ О ЯЗЫЧЕСКИХ НАРОДАХ

Глава 12. Языческие народы

Библиография

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