Клементс - Сила немощи
Страдания и утешение (2-е Послание к Коринфянам 1:1-11)
Разрешите задать вам один вопрос: Как вы представляете себе великого вождя? А теперь разрешите задать другой вопрос: Как вы представляете себе великого христианского вождя? И еще один: Повлияло ли на ваш ответ на второй вопрос слово «христианский»?
Думаю, что для большинства из нас это не имело значения, поскольку в епископе нам хотелось бы видеть те же качества, что и в премьер-министре. Эти качества мы можем обозначить одним словом: сила. Чтобы вести за собой людей, необходимо быть человеком сильным, властным и жестким. Тон речи должен быть твердым, не допускающим возражений, а действия — четкими и уверенными. Вождь должен точно знать, как добиться поставленной цели; он не может позволить себе выглядеть слабым и нерешительным. В его поведении не должно быть и намека на колебание или боязнь неудачи.
Вождь — это тот, кому безоговорочно веришь, а потому он должен производить впечатление человека непобедимого, как Бисмарк, и непогрешимого, как Папа Римский. Такой была, например, Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании: она источала силу и уверенность в себе. В отличие от того же Джорджа Буша, не обладавшего подобным напором и столь безупречными манерами. В течение своей президентской карьеры он наслушался в свой адрес немало критики и не раз испытал разочарование, в результате чего и поплатился местом в Белом Доме. И все потому, что он казался слишком уязвимым и мягкотелым.
Рой Клементс – Сила немощи
Цикл проповедей на Второе послание к Коринфянам
Новосибирск: Посох, 2001. – 256 с.
ISBN 5-93958-010-6
Рой Клементс – Сила немощи – Содержание
Глава 1. СТРАДАНИЯ И УТЕШЕНИЕ
Глава 2. ЛЮБОВЬ ПРИЧИНЯЕТ БОЛЬ
Глава 3. СНЯТОЕ ПОКРЫВАЛО
Глава 4. ДЛЯ ЧЕГО СТАНОВИТЬСЯ ПРОПОВЕДНИКОМ?
Глава 5. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ СМЕРТИ?
Глава 6. ДЛЯ ЧЕГО СТАНОВИТЬСЯ БЛАГОВЕСТНИКОМ?..
Глава 7. ЖИЗНЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ
Глава 8. РАСКАЯНИЕ И ПОКАЯНИЕ
Глава 9. ХРИСТИАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Глава 10. СЛАБАК, ПОКОРИВШИЙ МИР
Глава И. ВЫСКОЧКА, СТАВШИЙ ОТЦОМ ЦЕРКВАМ
Глава 12. ПАЯЦ, УЗРЕВШИЙ НЕБЕСА
Глава 13. ДОСЬЕ НА АПОСТОЛА
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