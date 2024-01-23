Страдания и утешение (2-е Послание к Коринфянам 1:1-11)

Разрешите задать вам один вопрос: Как вы представляете себе великого вождя? А теперь разрешите задать другой вопрос: Как вы представляете себе великого христианского вождя? И еще один: Повлияло ли на ваш ответ на второй вопрос слово «христианский»?

Думаю, что для большинства из нас это не имело значения, поскольку в епископе нам хотелось бы видеть те же качества, что и в премьер-министре. Эти качества мы можем обозначить одним словом: сила. Чтобы вести за собой людей, необходимо быть человеком сильным, властным и жестким. Тон речи должен быть твердым, не допускающим возражений, а действия — четкими и уверенными. Вождь должен точно знать, как добиться поставленной цели; он не может позволить себе выглядеть слабым и нерешительным. В его поведении не должно быть и намека на колебание или боязнь неудачи.

Вождь — это тот, кому безоговорочно веришь, а потому он должен производить впечатление человека непобедимого, как Бисмарк, и непогрешимого, как Папа Римский. Такой была, например, Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании: она источала силу и уверенность в себе. В отличие от того же Джорджа Буша, не обладавшего подобным напором и столь безупречными манерами. В течение своей президентской карьеры он наслушался в свой адрес немало критики и не раз испытал разочарование, в результате чего и поплатился местом в Белом Доме. И все потому, что он казался слишком уязвимым и мягкотелым.

Рой Клементс – Сила немощи

Цикл проповедей на Второе послание к Коринфянам

Новосибирск: Посох, 2001. – 256 с.

ISBN 5-93958-010-6

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