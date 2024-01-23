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Клементс - Сила немощи

Рой Клементс – Сила немощи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Страдания и утешение (2-е Послание к Коринфянам 1:1-11)

Разрешите задать вам один вопрос: Как вы представляете себе великого вождя? А теперь разрешите задать другой вопрос: Как вы представляете себе великого христианского вождя? И еще один: Повлияло ли на ваш ответ на второй вопрос слово «христианский»?

Думаю, что для большинства из нас это не имело значения, поскольку в епископе нам хотелось бы видеть те же качества, что и в премьер-министре. Эти качества мы можем обозначить одним словом: сила. Чтобы вести за собой людей, необходимо быть человеком сильным, властным и жестким. Тон речи должен быть твердым, не допускающим возражений, а действия — четкими и уверенными. Вождь должен точно знать, как добиться поставленной цели; он не может позволить себе выглядеть слабым и нерешительным. В его поведении не должно быть и намека на колебание или боязнь неудачи.

Вождь — это тот, кому безоговорочно веришь, а потому он должен производить впечатление человека непобедимого, как Бисмарк, и непогрешимого, как Папа Римский. Такой была, например, Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании: она источала силу и уверенность в себе. В отличие от того же Джорджа Буша, не обладавшего подобным напором и столь безупречными манерами. В течение своей президентской карьеры он наслушался в свой адрес немало критики и не раз испытал разочарование, в результате чего и поплатился местом в Белом Доме. И все потому, что он казался слишком уязвимым и мягкотелым.

Рой Клементс – Сила немощи

Цикл проповедей на Второе послание к Коринфянам

Новосибирск: Посох, 2001. – 256 с.

ISBN 5-93958-010-6

Рой Клементс – Сила немощи – Содержание

  • Глава 1. СТРАДАНИЯ И УТЕШЕНИЕ

  • Глава 2. ЛЮБОВЬ ПРИЧИНЯЕТ БОЛЬ

  • Глава 3. СНЯТОЕ ПОКРЫВАЛО

  • Глава 4. ДЛЯ ЧЕГО СТАНОВИТЬСЯ ПРОПОВЕДНИКОМ?

  • Глава 5. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

  • Глава 6. ДЛЯ ЧЕГО СТАНОВИТЬСЯ БЛАГОВЕСТНИКОМ?..

  • Глава 7. ЖИЗНЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ

  • Глава 8. РАСКАЯНИЕ И ПОКАЯНИЕ

  • Глава 9. ХРИСТИАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

  • Глава 10. СЛАБАК, ПОКОРИВШИЙ МИР

  • Глава И. ВЫСКОЧКА, СТАВШИЙ ОТЦОМ ЦЕРКВАМ

  • Глава 12. ПАЯЦ, УЗРЕВШИЙ НЕБЕСА

  • Глава 13. ДОСЬЕ НА АПОСТОЛА

Views 1 709
Rating 5.0 / 5
Added 23.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (7 comments)

P
pas-tor 2 years ago

Почему-то у некоторых файлов, например, В. Тупчик – Шаги Христа по ссылке вместо файла сообщение: "Общий файл истек"
B
brat Vadim 2 years ago

Ссылки обновлены
S
Sergey05 2 years ago

Благодарю!
V
viktor_bn 3 years ago

Дяку за укр.літературу
E
esxatos 3 years ago

Вадим - клубное сокровище!
B
brat Eduard 3 years ago
Огромное спасибо за проделанную работу !!!
Владимир79 3 years ago
Спасибо большое

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