Пропп - Морфология волшебной сказки

Книга объединяет две наиболее известные и влиятельные работы Владимира Яковлевича Проппа — «Морфология волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки». В этих исследованиях автор рассматривает структуру и происхождение волшебных сказок, анализируя их как особую форму народного повествования.

В работе «Морфология волшебной сказки» Пропп проводит структурный анализ сказочных сюжетов и выявляет устойчивые элементы повествования. Он показывает, что несмотря на разнообразие персонажей и событий, волшебные сказки строятся по определённой модели, основанной на последовательности функций действующих лиц.

В книге «Исторические корни волшебной сказки» автор обращается к вопросу происхождения сказочных сюжетов и мотивов. Пропп связывает их с древними обрядами, мифологическими представлениями и социальными практиками ранних обществ, показывая, что многие элементы сказок имеют глубокие культурные и исторические корни.

Эти исследования оказали большое влияние на развитие фольклористики, литературоведения, антропологии и теории повествования. Книга будет интересна филологам, культурологам, исследователям фольклора и всем читателям, интересующимся происхождением и устройством сказочного повествования.

Пропп Владимир - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 608 с. — (Архетип: русская культура).

ISBN 978-5-00195-893-2

Пропп Владимир - Морфология волшебной сказки – Содержание

Морфология волшебной сказки

Предисловие Глава I. К истории вопроса Глава II. Метод и материал Глава III. Функции действующих лиц Глава IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции Глава V. Некоторые другие элементы сказки Глава VI. Распределение функций по действующим лицам Глава VII. Способы включения в ход действия новых лиц Глава VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении Глава IX. Сказка как целое

Заключение Приложение I. Материалы для табулатуры сказки Приложение II. Дальнейшие примеры анализов Приложение III. Схемы и примечания к ним Приложение IV. Список сокращений Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных

Схемы разборов сказок

Исторические корни волшебной сказки

Предисловие к первому изданию

Глава I. Предпосылки

Глава II. Завязка

Глава III. Таинственный лес

Глава IV. Большой дом

Глава V. Волшебные дары

Глава VI. Переправа

Глава VII. У огненной реки

Глава VIII. За тридевять земель

Глава IX. Невеста

Глава X. Сказка как целое

Сокращения