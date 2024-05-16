Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пропп - Морфология волшебной сказки

Пропп Владимир - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends

Книга объединяет две наиболее известные и влиятельные работы Владимира Яковлевича Проппа — «Морфология волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки». В этих исследованиях автор рассматривает структуру и происхождение волшебных сказок, анализируя их как особую форму народного повествования.

В работе «Морфология волшебной сказки» Пропп проводит структурный анализ сказочных сюжетов и выявляет устойчивые элементы повествования. Он показывает, что несмотря на разнообразие персонажей и событий, волшебные сказки строятся по определённой модели, основанной на последовательности функций действующих лиц.

В книге «Исторические корни волшебной сказки» автор обращается к вопросу происхождения сказочных сюжетов и мотивов. Пропп связывает их с древними обрядами, мифологическими представлениями и социальными практиками ранних обществ, показывая, что многие элементы сказок имеют глубокие культурные и исторические корни.

Эти исследования оказали большое влияние на развитие фольклористики, литературоведения, антропологии и теории повествования. Книга будет интересна филологам, культурологам, исследователям фольклора и всем читателям, интересующимся происхождением и устройством сказочного повествования.

Пропп Владимир - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 608 с. — (Архетип: русская культура).

ISBN 978-5-00195-893-2

Пропп Владимир - Морфология волшебной сказки – Содержание

Морфология волшебной сказки

  • Предисловие

    • Глава I. К истории вопроса

    • Глава II. Метод и материал

    • Глава III. Функции действующих лиц

    • Глава IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции

    • Глава V. Некоторые другие элементы сказки

    • Глава VI. Распределение функций по действующим лицам

    • Глава VII. Способы включения в ход действия новых лиц

    • Глава VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении

    • Глава IX. Сказка как целое

  • Заключение

    • Приложение I. Материалы для табулатуры сказки

    • Приложение II. Дальнейшие примеры анализов

    • Приложение III. Схемы и примечания к ним

    • Приложение IV. Список сокращений

    • Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных

  • Схемы разборов сказок

Исторические корни волшебной сказки

  • Предисловие к первому изданию

  • Глава I. Предпосылки

  • Глава II. Завязка

  • Глава III. Таинственный лес

  • Глава IV. Большой дом

  • Глава V. Волшебные дары

  • Глава VI. Переправа

  • Глава VII. У огненной реки

  • Глава VIII. За тридевять земель

  • Глава IX. Невеста

  • Глава X. Сказка как целое

Сокращения

Views 298
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books