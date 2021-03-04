Перед Вами очередной том серии «Русский Путь» — «Протестантизм: pro et contra». Однако данная книга, как и вышедшие практически одновременно с нею «Православие: pro et contra» и «Католицизм: pro et contra*, несколько выделяется из общего ряда. Их замысел нуждается в специальных пояснениях. «Русский Путь» — серия книг о российской и — опосредованно — европейско-христианской культуре.

На первом этапе развития проекта в качестве символов национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России.

Протестантизм: pro et contra - Антология

Взгляды и полемика отечественных авторов в XVI — начале XXI века

Сост., вступ. статья, коммент. М. Ю. Смирнова. — СПб.: РХГА, 2012. — 846 с. — (Русский Путь)

ISBN 978-5-88812-485-7

Протестантизм: pro et contra - Содержание

Непротестантский взгляд на протестантизм в России

I ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА В РОССИИ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

II ПЕРВОЕ СТОЛЕТИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА В РОССИИ: ПОД ЗНАКОМ «ИЗЛОЖЕНИЙ НА ЛЮТОРЫ

III ВЗГЛЯД ИЗ XIX ВЕКА НА ПРОТИВОЛЮТЕРАНСКУЮ ПОЛЕМИКУ В РОССИИ XVI-XVII ВЕКОВ. ЧАСТЬ 1

III ВЗГЛЯД ИЗ XIX ВЕКА НА ПРОТИВОЛЮТЕРАНСКУЮ ПОЛЕМИКУ В РОССИИ XVI-XVII ВЕКОВ. ЧАСТЬ 2. CASUS ЦВЕТАЕВА

IV ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО ДО ПЕТРА ВЕЛИКОГО: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ АДАПТАЦИИ ПРОТЕСТАНТОВ В РОССИИ

V ПРАВОСЛАВНО-БОГОСЛОВСКАЯ ОЦЕНКА ЛЮТЕРАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

VI ПРОТЕСТАНТСКИЙ СЛЕД В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

VII ОДНО СЛОВО — НЕМЦЫ... (О ПРОТЕСТАНТСКОМ ВЛИЯНИИ НА РУССКИХ)

VIII ИДЕОЛОГИЯ КОММУНИЗМА И ПРОТЕСТАНТИЗМ В СССР

IX ПОД ПРИЦЕЛОМ НАУЧНОГО АТЕИЗМА

X ПРОТЕСТАНТИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

XI ФЕНОМЕН РУССКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА

Т. К. Никольская Русские протестанты в XX веке

М. Ю. Смирнов - Непротестантский взгляд на протестантизм в России

Тема протестантизма в России всегда была не то чтобы маргинальной, но явно не из приоритетных в пространном диапазоне всяческих сочинений — научных, полемических, публицистических, популяризирующих — о религиях в нашей стране. Динамика интереса к ней носит, так сказать, волнообразный характер.

Временами эта тема обнаруживает себя более или менее заметным образом. Так было на начальном этапе адаптации протестантов в России XVI и XVII вв., когда их вероучения, да и образ жизни, оказались предметом пристрастных «обличений» православными полемистами. Так было в последней трети XIX в., когда в пореформенной России активизировались разнообразные христианские искания и потребовалось понять, что же представляет собой протестантская среда в ее исторической эволюции на российской почве. Так происходит и ныне, когда очередной социокультурный сдвиг, «промаркированный» распадом СССР, вызвал к жизни повышенную религиозную и социальную активность многих протестантских сообществ и это обусловило внимание к данному конфессиональному фактору со стороны разных по мотивации представителей науки и религиозных организаций.

Временами же интерес к протестантизму в России сужался до каких-то спорадических случаев исследовательского энтузиазма отдельных ученых по частным вопросам истории и устройства протестантских церквей, либо проявлялся в критических разборах протестантских учений с позиций доминировавшего в стране русского православия, а то и вовсе сводился к политизированным и идеологизированным инвективам в адрес представителей этой иностранной по происхождению и уже потому подозрительной религии.

Конечно же, наиболее заинтересованной стороной в освещении протестантской тематики в России были и остаются сами протестанты — последователи разных направлений и церковных организаций. Авторам из этой среды, отечественным и иностранным, принадлежит большинство трудов, посвященных появлению, распространению, нынешнему состоянию протестантских сообществ в нашей стране, вероучительным и организационным аспектам деятельности этих сообществ.

Уже в XVIII в. появился ряд исторических описаний, которые составили протестантские пасторы Б. Вагеций, А. Ф. Бюшинг, И. X. Грот и др. о лютеранских и реформатских общинах в России. В XIX столетии подобную работу продолжили Г. Буш, Ф. Гунниус, X. Дальтон, Г. Юнгблют и иные протестантские авторы, посвятившие свои изыскания устройству евангелическо-лютеранской и некоторых других церквей, вопросам расселения, трудовых занятий, образования и быта в протестантских общинах. В начале XX в. были опубликованы труды лютеранских церковных деятелей Т. Майера и Г. Пенгу, содержавшие обширные статистические и этнографические сведения о протестантах в целом по Российской империи и в отдельных регионах (в Сибири, на Кавказе). К ним можно добавить очерки истории лютеранских приходов в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, написанные А. В. Фехнером, К. Леммерихом, Ф. Биеманном.

В советские десятилетия последователи разных протестантских направлений также старались если не публиковать (за отсутствием такой возможности), то собирать материалы о своих сообществах. Этим занимались, в частности, евангельские христиане-баптисты, создавшие ряд насыщенных фактографией исторических обзоров. Не оставляли таких занятий и протестанты некоторых других деноминаций.

Начиная с «перестроечного» времени, прежние и новые литературные опыты протестантской саморефлексии стали регулярно издаваться, пополняя историографию протестантизма в России.

Рассмотрение литературы протестантских авторов не входит в замысел данной Антологии, поэтому уместно ограничиться лишь ссылкой на некоторые публикации современных конфессиональных исследователей (В. А. Бачинина, М. С. Каретниковой, О. В. Курило, Т. К. Никольской, И. В. Подберезского, С. Н. Савинского и др.), с разной степенью обстоятельности освещающих как сами протестантские объединения, так и историю их описания [1] . Имеется и какое-то количество зарубежных трудов протестантских авторов, в том числе переведенных и получивших распространение в нашей стране [2]

Очевидно, что создание фундаментального свода текстов о протестантизме в России должно быть делом, прежде всего, протестантских исследователей и церковных деятелей. Надо полагать, собрания текстов такого рода, с соответствующими конфессиональным позициям комментариями, могут появиться в обозримом будущем и станут, безусловно, очень полезными изданиями, причем не только для самих протестантов, но и для всех интересующихся историей христианских исповеданий в России.