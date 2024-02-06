Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности - К 400-летию со дня рождения

Христианские монастыри, помимо задач духовного характера, также сочетали в себе функции сохранения культуры, являлись центрами коммуникативной сети, хозяйственными единицами, средствами распространения влияния церковных институтов различных религиозных сообществ. Монашество с ранних времен его возникновения занимало привилегированное положение в церковной структуре. В старообрядчестве «иноческое житие» приобрело новые грани своего авторитета. Это идеалы бегства от «антихристова» мира и уподобление иночествующих некоему «духовному сословию» в лишенном полной иерархии беспоповстве и поповстве. Поэтому старообрядческие монастыри и скиты с обособленной и жестко структурированной жизнью стали своего рода основой сетевой организации старообрядческих сообществ.

В настоящей статье предпринимается попытка обобщить данные о старообрядческих иноческих поселениях Новгородской губернии на основе имеющихся опубликованных и неопубликованных материалов. Старообрядческое иночество Новгородской губернии до этого не становилось объектом отдельного научного изучения. Краткие сведения о некоторых обителях на период середины XIX в., содержащиеся в отчете о состоянии «раскола» в Новгородской губернии, имеются лишь в работах Л. В. Корольковой (25; 26; 27) и статье Н. В. Пивоваровой (30), а также в некоторых старообрядческих и антистарообрядческих сочинениях XVIII - XIX вв. Однако большая часть материала за более широкий период в настоящее время хранится в Российском государственном историческом архиве и Российском государственном архиве древних актов.

В силу полулегального положения, старообрядческое монашество и обособленная иноческая жизнь в специальных поселениях была сильно ограничена законодательством. Это породило специфические формы организации монашеской жизни, которые типологически не всегда можно отнести к существовавшим ранее (монастыри, скиты, пустынножительство). Поэтому термин «иноческие поселения» кажется нам наиболее адекватным при описании всего разнообразия принципов организации «иноческого жития», присущих старообрядцам. В общих чертах их можно свести к следующим формам:

- обособленная крупная киновия с системой дочерних скитов, в которых допускались к жизни и «бельцы»;

- уединенные скиты и отдельные кельи, не привязанные к крупной пустыни, которые могли выполнять роль центра определенного согласия региона;

- городские кладбищенские богадельни, которые выполняли функцию монастыря и средоточия святыни под прикрытием «богоугодного» учреждения.

Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности - К 400-летию со дня рождения

Материалы межрегиональной научно- практической конференции с международным участием. - 15 декабря 2020 года. - Великий Новгород : [б. и.], 2021.- 230 с., [4 л. цв. ил.]: ил.

Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности – Содержание

Приветственное слово участникам конференции Илианны Ивановны Петровой, заместителя министра культуры Новгородской области

Приветственное слово настоятеля ц.Иоанна Богослова на Витке Русской Православной старообрядческой Церкви Александра Владимировича Панкратова участникам и гостям научно- практической конференции «Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности. К 400-летию со дня рождения»

Приветственное слово участникам конференции духовного наставника Старорусской общины Древлеправославной Поморской Церкви Григория Ивановича Косолапова

ИСТОРИЯ

Мельников И.А. Старообрядческие иноческие поселения Новгородской губернии в конце XVII - начале XX в

Афанасьева ТА. Старообрядцы Старорусского уезда Новгородской губернии: история и современность (II пол. XIX в. - XX в.)

Хомяков С.В. Старообрядцы Бурятии: вхождение в советское общество и проблема взаимоотношений с властью

Старицын А.Н. Малоизвестные поселения староверов в Олонецком уезде в конце XVII века

Михайлов С.С. Из микрорегиональной истории одной из наиболее консервативных частей русской церкви в XX столетии: судьба единоверческих общин востока Московской области

Истомина И.А. Понятие тайной милостыни у старообрядцев (по воспоминаниям представителя часовенного согласия)

Михайлов С.С. К роли староверов-беспоповцев в становлении и истории микрорайона «Волоколамский лес»

Бойцова А.А. Судьба семьи липованского священника в историческом контексте румынских сёл Журиловка и Сарикёй

СЛОВЕСНОСТЬ. ИСКУССТВО

Терешкина Д.Б. «Нужно бо есть побеседовати»: Аввакум как коммуникативная личность в своём «Житии»

Маматов Г.М. Элементы жития-романа в «Житии протопопа Аввакума, им самим написанного»: жанр, сюжетно-мотивная структура, символика

Загуменное А.В. О «чёрной риторике» проправительственных документов, описывающих Аввакума (на материале «Деяний Московского Собора» 1666-1667-х гг.)

Шадурский В.В. Неожиданный миф: образ протопопа Аввакума в творчестве Марка Алданова

Христофорова О.Б. Правила повседневного благочестия в старообрядчестве и их книжные основы

Байнин С. В. Николай Клюев - старообрядец в критике 1910- 1930-х годов

Петров СП., Николаева Л.Ю., Санникова М.И. Проект архитектурной реставрации старообрядческой усадьбы XIX в. села Нижний Жирим Тарбагатайского района Республики Бурятия

Афанасьев А.В. Подменная икона в практике старообрядцев Усть-Цильмы: постановка проблемы

Священник Александр Панкратов Восстановление переданных старообрядцам храмов — объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: 20-летний опыт общины РПСЦ г. Великого Новгорода

Петрова Л.А. «Новгород всегда Великий» (Савва Васильевич Ямщиков и Новгород)

Сведения об авторах

ИЛЛЮСТРАЦИИ